    'আমার কিছু বলার থাকবে... ', সত্যিই কি রাজনীতিতে যোগ দিতে চান সোহিনী?

    অভয়া কাণ্ডের পর যেভাবে সোহিনী সরকার সক্রিয়ভাবে গোটা ঘটনাটির নিন্দায় মুখর হয়েছিলেন, তারপরে অনেকেই ভেবেছিলেন হয়তো ভবিষ্যতে রাজনৈতিক মঞ্চে দেখতে পাওয়া যাবে সোহিনী সরকারকে। এমন ভাবনার কারণ হল, আগেও এমন অনেক অভিনেতা অভিনেত্রীকে এই ভাবেই রাজনীতিতে যোগদান করতে দেখা গিয়েছিল।

    Published on: Dec 09, 2025 12:45 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সত্যিই কি রাজনীতিতে যোগ দিতে চান সোহিনী?
    যদিও অভয়া কাণ্ডের এক বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও কোনও রাজনৈতিক দলে দেখতে পাওয়া যায়নি সোহিনী সরকারকে। কিন্তু ‘রঘু ডাকাত’ ছবির প্রচারের সময় যখন তৃণমূল নেতার সঙ্গে নাচ করতে দেখা যায় সোহিনীকে, তখন আবার কুণাল ঘোষ তির্যক মন্তব্য করেছিলেন অভিনেত্রীকে ঘিরে।

    যদিও কুণাল বাবুর কথায় বিন্দুমাত্র রাগ করতে দেখা যায়নি সোহিনীকে, তিনি জানিয়েছিলেন সকলে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছেন তাই তিনি এবং কুণাল বাবু দুজনেই লড়াই করছেন এতে আলাদা করে রাগ করার কিছু নেই। ওই একই সাক্ষাৎকারে যখন অভিনেত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি আগামী দিনে রাজনৈতিক দলে যোগদান করতে চান কিনা, তখন সরাসরি সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেন সোহিনী।

    দা ওয়ালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সোহিনী বলেন, ‘আমার কাছে যদি প্রস্তাব আসে তাহলে আমি কোনওভাবেই, কোনও অর্থেই, কোনও রাজনৈতিক দলে যোগদান করতে চাই না। তৃণমূল হোক বা কংগ্রেস, বিজেপি হোক অথবা সিপিএম, আমি কোনও রাজনৈতিক দলের অংশ হতে চাই না। আমি যদি কখনও রাজনৈতিক দলের অংশ হয়ে যাই তাহলে আমার আর কিছু বলার থাকবে না। আমাকে তখন পুরোপুরি চুপচাপ হয়ে যেতে হবে।’

    প্রসঙ্গত, বিগত বেশ কয়েক বছরে বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক দলের যোগদান দিতে দেখা যায়। কিছু বছর আগেও শিল্পীরা রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন, কিন্তু এখন সেই ছবিটা একেবারে উল্টে গিয়েছে। ছোট পর্দা হোক বা বড় পর্দা, দেব অথবা মিঠুন চক্রবর্তী, সকলকেই দেখা যায় সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতে।

    সোহিনী ছাড়াও কিছুদিন আগে পায়েল দে-কেও এই প্রসঙ্গে একই রকম মন্তব্য করতে দেখা যায়। অভিনেত্রীর কথায়, রাজনৈতিক মঞ্চে যদি আসতেই হয় সেক্ষেত্রে ভালোভাবে পড়াশোনা করে তবেই আসতে হয়। এখন অনেকেই রাজনীতি না বুঝেই রাজনীতি করতে চলে আসেন কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই সেটা নয়। রাজনীতি করতে গেলে সবার আগে ব্যাপারটি নিয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করতে হয় না হলে রাজনীতি না করাই উচিত বলে মনে করেন অভিনেত্রী।

