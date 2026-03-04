গলায় গাঁদার মালা,সোহিনীর পরনে ধুতি! শোভনকে চোখে হারাল বউ, কলকাতা থেকে কোথায় কাটল দোল?

দোল মানেই রঙের উৎসব, আর সেই রঙের জোয়ারে নিজেদের ভাসিয়ে দিতে শান্তিনিকেতনকে বেছে নিলেন সোহিনী সরকার ও শোভন গঙ্গোপাধ্যায়। বসন্তের সকালে পলাশ বনের ছোঁয়ায় প্রেমের আবিরে রাঙা হলেন টলিপাড়ার এই আদুরে জুটি। বিয়ের পর এটা শোভন-সোহিনীর দ্বিতীয় দোল, তবে এখনও যেন নতুন প্রেমের গন্ধ তাঁদের গায়ে।
ধুতিতে বোহেমিয়ান লুকে সোহিনী:
শহুরে কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে শান্তিনিকেতনের লাল মাটিতে নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছেন সোহিনী সরকার। আর এই দোল উৎসবে তাঁর সাজপোশাকের মধ্যে ফুটে উঠেছে এক স্নিগ্ধ আভিজাত্য এবং সাবেকিয়ানা। সাধারণত উৎসবে নারীদের শাড়িতে দেখা গেলেও, সোহিনী এবার প্রথা ভেঙে বেছে নিয়েছেন ধুতি এবং পাঞ্জাবি। সাদা রঙের এই ধুতি-পাঞ্জাবি তাঁর লুকে এক ধরণের ‘ইউনিসেক্স’ ফ্যাশন স্টেটমেন্ট তৈরি করেছে। ধুতিটি অত্যন্ত নিপুণভাবে পরা, যা তাঁকে একইসাথে স্মার্ট এবং ঐতিহ্যবাহী করে তুলেছে।
নায়িকার এক হাতে দুটো শাঁখা। অন্যহাতে লাল কাঁচের চুড়ি। চোখে রোদচশমা। সোহিনী মানেই ছকভাঙা সাজ। ধুতিতে তাঁর এই ‘স্বচ্ছন্দ’ অবতার নেট দুনিয়ায় বেশ প্রশংসা কুড়াচ্ছে।শোভন পরেছিলেন সাদা পাঞ্জাবি এবং হালকা সবুজ রঙের ধুতি-প্যান্ট, গলায় গাঁদা ফুলের মালা।
রাঙা হলেন প্রেমের রঙে:
ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একে অপরের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে গল্পে মগ্ন এই জুটি। দু’জনের গালই আবিরে রাঙা। দোলের দিন কেবল রঙের উৎসবে মেতে ওঠাই নয়, একে অপরের সাথে একান্তে সময় কাটাতে শান্তিনিকেতনের ছিমছাম পরিবেশকেই সেরা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তাঁরা।
