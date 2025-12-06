'সংসারের নামে আমরা কলঙ্ক... ', শোভনের সঙ্গে সম্পর্কের রসায়ন ফাঁস করলেন সোহিনী
আগামী ১২ ডিসেম্বর হইচই এর পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে সোহিনী এবং ঋতাভরী অভিনীত ‘কর্ম ও কোর্মা’। নারী কেন্দ্রিক এই সিরিজে পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করবেন ঋত্বিক চক্রবর্তী। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে এই সিরিজে ‘কর্ম এবং কোর্মা’ অর্থাৎ অন্যায়ের শাস্তি দেওয়ার অন্যরকম পন্থা বেছে নেওয়ার দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে।
কিন্তু বাস্তব জীবনে কতটা কর্মে বিশ্বাসী সোহিনী? কর্মে বিশ্বাসী নাকি নিজেই শাস্তি দিতে পছন্দ করেন অভিনেত্রী? নিউজ এইট্টিন বাংলাকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে অভিনেত্রী জানান, তিনি ভীষণভাবে কর্মকে বিশ্বাস করেন। এই জন্মের কর্মের ফল এই জন্যেই পেতে হয় বলে মনে করেন তিনি। এক কথায় যাকে বলে, ভীষণভাবে ঈশ্বর বিশ্বাসী তিনি।
অন্যদিকে কোর্মার কথা শুনে হাসতে থাকেন সোহিনী। বলেন, ‘খেতে ভালবাসি না কিন্তু বাড়িতে কেউ যদি আসে তাহলে রান্না করে খাওয়াতে পারি। তবে খাওয়ার যদি কথাই হয় তাহলে সব থেকে বেশি ভালো লাগে শোভনের মাথা খেতে। বিয়ের পর যদি একে অপরের মাথা নাই খেতে পারি তাহলে আমরা বিয়ের নামে কলঙ্ক।’
অভিনেত্রী বলেন, ‘আমরা দুজনেই ভীষণভাবে কাজে ব্যস্ত থাকি। কিন্তু যখন যার অবসর থাকে সে তখন অন্যকে জ্বালাতন করে। আমার মনে হয় এই ভাবেই একসঙ্গে থাকা উচিত। একে অপরের সঙ্গে এই ছোট ছোট খুনসুটি জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। তাই শোভনের মাথা খেতে আমার বেশ ভালো লাগে।’
প্রসঙ্গত, একাধিক সম্পর্কে থাকার পর অবশেষে ২০২৪ সালের ১৫ জুলাই শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েন সোহিনী। শোভন সারেগামাপা মঞ্চ থেকে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এবং তারপর ইমনের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন। সেই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর সোহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তারপর সেই সম্পর্ক পরিণতি পায়।
অন্যদিকে সোহিনী একটা সময় রনজয় বিষ্ণুর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন। এছাড়াও অনির্বাণ ভট্টাচার্যের সঙ্গেও নাকি সম্পর্ক ছিল সোহিনী এমন গুজব শুনতে পাওয়া যায়। তবে সেই সমস্ত সম্পর্ককে পেছনে ফেলে দিয়ে অবশেষে শোভনের হাত ধরেই এগিয়ে যান তিনি।