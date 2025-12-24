Edit Profile
    Sohini-Saptarshi: ‘ওহ দায়িত্ব চায় না….’, ১৪ বছরের ছোট সপ্তর্ষিকে বিয়ে, কেন বাচ্চার মা হলেন না সোহিনী?

    ‘আচ্ছা বাচ্চা হলেই কি সুখ? বিয়ে হলে কি সুখ?’ কেন সন্তানের জন্ম দেননি সোহিনী? অকপটে জবাব দিলেন অভিনেত্রী। 

    Published on: Dec 24, 2025 1:39 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ভালোবাসার কোনও বয়স হয় না। প্রেম থাকলে সব বাধা পার করা যায় হাসিমুখে। সে-কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন সোহিনী সেনগুপ্ত ও সপ্তর্ষি মৌলিক। টলিপাড়ার অন্যতম মিষ্টি জুটি তাঁরা। দেখতে দেখতে বিয়ের ১৩ বছর পার করে ফেলেছেন দুজনে! বকুনি দিয়ে শুরু হয়েছিল এই প্রেমের গল্প। নান্দিকার দলে নাটক শিখতে আসা তরুণ সপ্তর্ষির সঙ্গে প্রেম সম্পর্কে জড়ান ‘দিদিমণি’ সোহিনী সেনগুপ্ত।

    ২০১৩ সালে ‘নাচনী’ নাটকটা করার সময় সপ্তর্ষির সঙ্গে বন্ধুত্ব সোহিনীর। মাত্র তিন মাস প্রেম করবার পরেই মালাবদল সেরে নেন তাঁরা। স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত কন্যা আগেও একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। অভিনেতা গৌতম হালদারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে টেকেনি। ভাঙা দাম্পত্য, সপ্তর্ষি বয়সে ১৪ বছরের ছোট- এইসব কোনওকিছুই তাঁদের বিয়েতে বাধ সাধেনি।

    বয়সে ছোট বরকে নিয়ে কম কটাক্ষ, ব্যঙ্গ ধেয়ে আসে না সোহিনীর দিকে। অনেকেই সপ্তর্ষিকে তাঁর ছেলে বলেও বিদ্রুপ করে। সম্প্রতি সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পডকাস্টে হাজির হয়েছিলেন সোহিনী। সেখানেই মা না হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খুলেছেন ছোটপর্দার আদরের পুটুপিসি। সোহিনী জানান, বায়োলজিক্যাল সন্তান না নেওয়াটা তাঁদের দুজনের মিলিত সিদ্ধান্ত।

    সোহিনী বলেন,'সপ্তর্ষির জন্য় (বাবা না হওয়াটা) এটা খুব কনসাস ডিসিশন। ও এমন একজন মানুষ…আমি এখনও জিগ্গেস করি। সপ্তর্ষি বাবা হতে তৈরি নয়। ওহ কোনওদিন বাবা হতে চায় না। ওই দায়িত্বটা ওহ চায় না।' আর সোহিনী নিজে কি মা হতে চান না? অভিনেত্রীর কথায়, ‘আমি একটা সময় ভাবতাম বেশ মজা ব্যাপারটা। আমার ভিতরে এই ব্যাপারটা এসেছে কারণ অন্যকে দেখে আমি ভাবতাম, বাহ ওর তো বাচ্চা হয়েছে এবার তাহলে আমিও এটা (মা হওয়া) দেখি। আসলে আমি প্রচণ্ডভাবে কোনওদিনই চাইনি মা হতে। যদি চাইতাম তাহলে হতাম। অন্যকে দেখে আমার মনে হয়েছিল আচ্ছা বাচ্চা হলেই কি সুখ? বিয়ে হলে কি সুখ? আমি জানি না একটা বাচ্চা হলে আমি কি করে তাকে রোজ স্কুলে নিয়ে যেতাম! আমার মনে হয় না আমি পারতাম’।

    বরের সঙ্গে বয়সের ফারাক নিয়ে ট্রোলিং তুড়ি মেরে ওড়ান সোহিনী। একবার তিনি বলেছিলেন, ‘আমি তো খুব ভালো আছি, আমার বরকে নিয়ে আমি ভালো আছি। নিজের সম্পর্ক নিয়ে আমি সিকিউর। আবার জন্ম নিলে ওকেই বিয়ে করতে চাই। ওই একমাত্র আমার জন্য ঠিক ঠিক। বাকি লোকেরা যা বলছে বলুক না, আমার কিচ্ছু যায় আসে না’।

