Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Solanki-Soham: ঘুম জড়ানো চোখে মিষ্টি হাসি! সোহমের জন্মদিনে আদুরে ডাক শোলাঙ্কির, আলগা হল গোপনীয়তা?

    Solanki-Soham: প্রেমে আছেন, তবে প্রকাশ্যে সেই নিয়ে কথা বলতে চান না, তবে বিশেষ মানুষের বিশেষ দিনে গোপনীয়তা একটু আলগা করলেন শোলাঙ্কি!

    Apr 5, 2026, 09:00:14 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    তিনি প্রেম সম্পর্কে আছেন, তবে সেই সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে চান না। স্পষ্ট জানিয়েছেন শোলাঙ্কি রায়। বছর দুয়েক আগে নিজের ডিভোর্সের কথাটাও জানিয়েছিলেন নায়িকা। তারপর থেকে অভিনেতা সোহম মজুমদারের সঙ্গে তাঁর প্রেমের চর্চা আরও জোরালো হয়েছে।

    ঘুম জড়ানো চোখে মিষ্টি হাসি! সোহমের জন্মদিনে আদুরে ডাক শোলাঙ্কির, আলগা হল গোপনীয়তা?

    টলিপাড়ায় শোকের আবহ, এর মাঝেই শনিবার ছিল সোহম মজুমদারের জন্মদিন। চর্চিত প্রেমিকের জন্মদিনে আদুরে শুভেচ্ছা বার্তা গাঁটছড়া নায়িকার। চর্চিত প্রেমিক সোহম মজুমদারের জন্মদিনে শোলাঙ্কি রায়ের সেই আদুরে পোস্ট ঘিরে ফের শুরু হল গুঞ্জন। তবে কি সম্পর্কের লুকোছাপা সরিয়ে এবার সরাসরি সিলমোহর দিলেন অভিনেত্রী?

    আদুরে ডাক আর লাল হৃদয়ের ইমোজি

    সোহমের জন্মদিনে তাঁর একটি হাসিমুখের ছবি পোস্ট করেছেন শোলাঙ্কি। ঘুম জড়ানো চোখে মিষ্টি হাসি, কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন নায়ক। অভিনেত্রী ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘হ্যাপি বার্থ ডে হোমি’ (Homie)। সাধারণত, খুব কাছের মানুষকেই এই নামে ডাকেন কেউ। এর সঙ্গে সঙ্গে একটি লাল হৃদয়ের ইমোজি। সোহমও পাল্টা জবাবে ফিরিয়ে দিয়েছেন সেই হৃদয়ের ছোঁয়া। এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর বার্তাই বলে দিচ্ছে, তাঁদের রসায়ন ঠিক কতটা জমাটি। শোলাঙ্কির দেওয়া 'হোমি' ডাকটি এখন নেটিজেনদের চর্চার কেন্দ্রবিন্দু।

    তিন বছরের লুকোছাপা কি শেষ?

    সোহম ও শোলাঙ্কির প্রেমচর্চা কিন্তু আজকের নয়, প্রায় তিন বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রির অলিতে-গলিতে এই নিয়ে ফিসফাস। যদিও দুজনেই বরাবরই একে অপরকে 'খুব ভালো বন্ধু' হিসেবেই পরিচয় দিয়ে এসেছেন। কিন্তু কখনও আরব সাগর পার একসঙ্গে ঘুরে বেড়ানো, আবার কখনও বিশেষ দিনে এমন আদুরে শুভেচ্ছা— সবটাই যেন ইশারায় বুঝিয়ে দিচ্ছে 'বন্ধুত্বের চেয়েও বেশি' কিছু।

    একদিকে শোক, অন্যদিকে নতুন শুরু

    রাহুলের চলে যাওয়া এবং অগ্নিদেবের হাসপাতালে ভর্তির খবরে যখন চারদিকে নেতিবাচকতার ভিড়, তখন শোলাঙ্কি-সোহমের এই সহজ স্বীকারোক্তি ভক্তদের মনে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে। অনুরাগীদের মতে, শোকের আবহেই যেন বেঁচে থাকার রসদ খুঁজে পাওয়া। অন্তত এই বিশেষ দিনে আর কোনো রাখঢাক রাখতে চাইলেন না শোলাঙ্কি।

    শোলাঙ্কি রায় ও ডিভোর্স পর্ব:

    একটা সময় ভালোবেসে বন্ধু শাক্যর সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন নায়িকা। কিন্তু হঠাৎ করেই তাঁদের মধ্যে আসে বিচ্ছেদ। সেই বিচ্ছেদের কারণ প্রসঙ্গে এই একই সাক্ষাৎকারে কথা বলেছিলেন শোলাঙ্কি। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের সমস্যাটা হয়েছিল মূলত দূরত্ব নিয়ে। আমরা দু’জন দুটো আলাদা টাইম জোনে থাকতাম। তারপর আমার কাজের যা সময় ছিল, সেটার পর আর আমাদের আর সে ভাবে কথা হত না। আমার যখন কাজ শেষ হত ও তখন ঘুম থেকে উঠত, আর অফিসের জন্য বেরিয়ে যেত। হ্যাঁ, আমাদের বিয়ে হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আমরা বৈবাহিক জীবনযাপন করতাম না। তারপর একটা সময় আমরা একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এই বিষয়টা খুব খারাপ দিকে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে এবার কেউ না কেউ বিদ্রোহ ঘোষণা করবেই। তাছাড়াও আসতে আসতে বুঝতে পেরেছিলাম যে ওঁর পক্ষে সব ছেড়ে এখানে এসে থাকা সম্ভব নয়। আর আমার পক্ষেও সম্ভব হয়নি। আমি চেষ্টা অবশ্যই করেছিলাম, প্রথম ছ'মাস কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। তাই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে ডিভোর্স আমাদের দেশে এখনও একটা ট্যাবু। আর অনেকেই মনে করেন ডিভোর্স মানেই হয় মেয়েটি ঠকাচ্ছে বা ছেলেটি।'

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Solanki-Soham: ঘুম জড়ানো চোখে মিষ্টি হাসি! সোহমের জন্মদিনে আদুরে ডাক শোলাঙ্কির, আলগা হল গোপনীয়তা?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes