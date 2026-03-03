Edit Profile
    দোলে মন খারাপ সোমার, অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে হাসপাতালে সময় কাটছে, কী হয়েছে অভিনেত্রীর স্বামীর?

    যখন সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রঙের আনন্দে মেতে উঠেছেন, তখনই হাসপাতালে দুশ্চিন্তায় সময় কাটাচ্ছেন অভিনেত্রী সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও শুধু দোলের দিন নয় গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সময় থেকেই এই দুঃসময় চলছে অভিনেত্রীর।

    Published on: Mar 03, 2026 3:14 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    দোলের দিন স্বামীর সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী যেখানে দেখা যাচ্ছে হাসপাতালে বসে রয়েছেন পার্থপ্রতিম। স্বামীকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সোমা। ক্যাপশনে দোলের শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়ে তিনি লিখেছেন, হ্যাপি হোলি। ছিলাম, আছি, থাকব।

    জানা গিয়েছে, ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকেই অসুস্থ অভিনেত্রীর স্বামী পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তড়িঘড়ি ভর্তি করানো হয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে। কেমন আছেন এখন তিনি? কবে ছাড়া পাবেন হাসপাতাল থেকে?

    এ প্রসঙ্গে আনন্দবাজার ডট কমকে অভিনেত্রী জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী অর্থাৎ পার্থপ্রতিমের হাই সুগার। তারমধ্যে হঠাৎ করেই সর্দি কাশি শুরু হয়। যদিও চিরকালই ঠান্ডার ধাত তাঁর। তবে এবারে কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। বুকে সর্দি বসে নিউমোনিয়া হওয়ায় অবশেষে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় অভিনেত্রীর স্বামীকে।

    সোমা জানান, বিপদ এখন কেটেছে। স্বামীকে নিয়ে আসা হয়েছে জেনারেল বেডে। খুব তাড়াতাড়ি স্বামীকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি নিয়ে আসতে পারবেন তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই দোলের দিন মন খারাপ অভিনেত্রীর।

    প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে বৃন্দাবন বিলাসিনী ধারাবাহিকে অভিনয় করছেন সোমা। আগামী দিনে আরও বেশ কিছু নতুন প্রজেক্টকেও দেখা যেতে পারে অভিনেত্রীকে। এখন স্বামী অনেকটাই সুস্থ, তাই মানসিক দিক থেকে কিছুটা নিশ্চিন্তে অভিনেত্রী। স্বামীকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার পরেই আবার কাজে ফিরবেন তিনি।

