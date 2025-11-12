Edit Profile
    আদিদেবের জন্মদিনে উপস্থিত ইউভান-ইয়ালিনি, ক্যামেরাবন্দী হল মিষ্টি মুহূর্ত

    Published on: Nov 12, 2025 10:05 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ১২ নভেম্বর সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ের সন্তান আদি দেবের জন্মদিন। ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে একটি বড় পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। যদিও ছেলে যে একটা বড় সারপ্রাইজ পেতে চলেছে সেটা সকালেই জানিয়ে দিয়েছিলেন সুদীপা।

    আদিদেবের জন্মদিনে উপস্থিত ইউভান-ইয়ালিনি
    আদিদেবের জন্মদিনে উপস্থিত ইউভান-ইয়ালিনি

    ছেলের জন্মদিনের দিন সকালে একটি মজার পোস্ট করে তিনি ছেলেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান এবং সঙ্গে ছেলের কিছু ভ্রান্ত ধারণাও ভেঙে দেন। বাড়ির সকলে যে আদিদেবকে ভীষণ ভালোবাসেন, সে কথাও জানান তিনি।

    আদিদেবের জন্মদিনে উপস্থিত ছিল রাজ ও শুভশ্রী দুই সন্তান। ইয়ালিনি ও ইউভানের মিষ্টি মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী হয় জন্মদিনের সন্ধ্যায়। একটি লাল টুকটুকে গেঞ্জি পরে কেক কাটে আদিদেব। কিন্তু যদি সব থেকে মিষ্টি মুহূর্ত সেটি হল আদিদেব দাদার পাশে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল ইয়ালিনি।

    কেক কাটা হয়ে যেতেই দাদার থেকে কেকের টুকরো নেওয়ার জন্য ছটফট করতে থাকে সে। দাদাও দায়িত্ব সহকারে বোনকে খাইয়ে দেয় কেকের টুকরো। কিন্তু জন্মদিন পার্টিতে কোনও ভাবে মুড অফ ছিল ইউভানের।

    খেলা করা তো দূরের কথা, ন্যানির কোল থেকেই নামতে চাইছিল না সে। আদিদেব জোর করে কেক খাওয়াতে গেলেও সে কেক খায় না। কিন্তু তারপর আবার ইয়ালিনিকে সেই কেকের টুকরো মুখে দিতেই সে সাদরে গ্রহণ করে।

    tollyonline দ্বারা পোস্ট করা মিষ্টি বাচ্চাদের এই মিষ্টি মুহূর্তের ভিডিয়ো দেখে খুশি নেট দুনিয়ার বাসিন্দারা। এই ভাবেই ছোট ছোট শিশুরা একে অপরকে চিনছে, আগামী প্রজন্ম যেন ধীরে ধীরে এই ভাবেই বড় হয়ে উঠছে। বাবা-মায়ের সুবাদে এখন তারকা সন্তানরাও একে অপরের ভীষণ ভালো বন্ধু।

    প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের ৯ জুলাই পরিচালক অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিয়ে করেন সুদীপা। অগ্নিদেবের বড় ছেলে আকাশকে নিজের সন্তানের মতই দেখেন সুদীপা। আকাশও সুদীপাকে নিজের মায়ের চোখেই দেখেন এবং ছোট ভাই অদিদেবকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। ২০১৮ সালের ১২ নভেম্বর আদিদেবের জন্ম হওয়ার পর যেন এই গোটা পরিবার ছোট্ট সদস্যকে নিয়ে মেতে থাকে সবসময়। ছোট্ট আদিদেব গোটা পরিবারের নয়নের মণি।

    News/Entertainment/আদিদেবের জন্মদিনে উপস্থিত ইউভান-ইয়ালিনি, ক্যামেরাবন্দী হল মিষ্টি মুহূর্ত
