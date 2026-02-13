Somraj-Saina Gift: পর্দায় সাঁইয়া,বাস্তবে ভাইয়া! অঙ্ক পরীক্ষার আগে ‘লাজু’ সাইনাকে এই বিশেষ উপহার সোমরাজের

Somraj-Saina Gift: পর্দায় সাঁইয়া,বাস্তবে ভাইয়া! অঙ্ক পরীক্ষার আগে ‘লাজু’ সাইনাকে এই বিশেষ উপহার সোমরাজের
টলিউড ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে সিনিয়র-জুনিয়র বন্ডিং বা বন্ধুত্বের গল্প প্রায়ই নজর কাড়ে অনুরাগীদের। তবে অভিনেতা সোমরাজ মাইতি এবং ছোটপর্দার উদীয়মান অভিনেত্রী সাইনা চট্টোপাধ্যায়ের মিষ্টি সম্পর্কের রসায়ন যেন একটু অন্যরকম।
পরীক্ষার আগের রাত মানেই বুক দুরুদুরু আর ফর্মুলা ঝালিয়ে নেওয়ার পালা। আর সেই পরীক্ষা যদি হয় ‘অঙ্ক’, তবে তো চিন্তার ভাঁজ আরও চওড়া হয়। তবে অভিনেত্রী সাইনা চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে বিষয়টা একটু আলাদা। কারণ, তাঁর পরীক্ষার টেনশন কাটাতে পাশে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং অভিনেতা সোমরাজ মাইতি।
সোমরাজ-সাইনার বন্ডিং:
সোমরাজ মাইতি এবং সাইনার (লাজু) বন্ডিং স্টুডিও পাড়ার অনেকেরই জানা। কনে দেখা আলোর লিড জুটি দুজনে। লাজু-অনুভবের রোম্যান্স পর্দায় জমে ক্ষীর। পরকীয়া কটাক্ষ সেখানে বেমানান। পর্দায় দুজনের যতই প্রেমের সম্পর্ক হোক, বাস্তবে সাইনাকে নিজের ছোট বোনের মতোই স্নেহ করেন সোমরাজ। জীবনে প্রথমবার বোর্ডের এক্সাম দিচ্ছেন অভিষেক কন্যা। সাইনার অঙ্ক পরীক্ষার দিন তাঁকে উৎসাহিত করতে একটি আধুনিক ক্যালকুলেটর উপহার দিয়েছেন সোমরাজ। পরীক্ষার সকালে সেই উপহারের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে সোমরাজ দাদাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি সাইনা।
লাজুর পোস্ট:
সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্যালকুলেটরের ছবি দিয়ে সাইনা লিখেছেন, ‘আজ অঙ্ক পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, সোমরাজদার উপহার দেওয়া এই ক্যালকুলেটারটা নিয়ে’। অর্থাৎ, অঙ্ক পরীক্ষার বৈতরণী পার করতে সোমরাজদার দেওয়া সেই ক্যালকুলেটরই এখন সাইনার প্রধান সঙ্গী।
বাবা, অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের পদচিহ্ন অনুসরণ করেই অভিনয়ের দুনিয়ায় পা দিয়েছে তাঁর মেয়ে ডল মানে সাইনা চট্টোপাধ্যায়। এই কিশোরী ছোটপর্দায় কেরিয়ার শুরু করেছিলেন অনুরাগের ছোঁয়া-র রূপা হিসাবে। সেই অধ্যায়ে এখন ইতি পড়েছে। এখন তিনি জি বাংলার ‘কনে দেখা আলো’র লিডিং লেডি।
শ্যুটিং সামলেও যাতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারেন সাইনা, তাই মাস কয়েক আগেই প্রথাগত স্কুল ছেড়ে ‘হোমস্কুলিং’-এর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁর মা সংযুক্তা। কিন্তু তাই বলে পড়াশোনার চাপ কম নয়, International General Certificate of Secondary Education (IGCSEs) বোর্ডে পড়াশোনা করে সাইনা। হোমস্কুলিং প্রথাগত শিক্ষার চেয়ে বেশি খরচসাপেক্ষ, তবে মেয়ের ইচ্ছেকেই এগিয়ে রেখেছেন সংযুক্তা।
অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া:
এই পোস্টটি নজরে আসতেই দুই তারকার অনুরাগীরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। কেউ লিখেছেন, ‘সব সাইনার জীবনে এমন একজন সাপোর্ট করার মতো সোমরাজ থাকা উচিত’, আবার কেউ মজা করে লিখেছে ‘সোমরাজদা আমাকেও একটা ক্যালকুলেটার গিফট করো’।
পর্দার ‘লাজু’ হিসেবে সাইনা ইতিমধ্যেই দর্শকদের মন জয় করেছেন। আর সোমরাজও বরাবরই সহকর্মীদের পাশে থাকতে ভালোবাসেন। পরীক্ষার এই ব্যস্ততার মাঝেও তাঁদের এই নির্মল বন্ধুত্বের মুহূর্তটি নেটিজেনদের মন কেড়ে নিয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকেও সাইনার পরীক্ষার জন্য রইল অনেক শুভকামনা।