    আয়ুশীর সঙ্গে ১০ বছরের প্রেম, ‘আমাদের বিয়ের…’, প্রেমিকার সঙ্গে কবে সাতপাকে ঘুরবেন পর্দার 'অনুভব' সোমরাজ? মুখ খুললেন নায়ক

    ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা সোমরাজ মাইতি। আয়ুশীর সঙ্গে ১০ বছরের প্রেম। প্রেমিকার সঙ্গে কবে সাতপাকে ঘুরবেন পর্দার 'অনুভব' সোমরাজ? মুখ খুললেন নায়ক। 

    Published on: Dec 03, 2025 3:58 PM IST
    By Sayani Rana
    ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেতা সোমরাজ মাইতি। তবে কেবল তিনি ছোট পর্দাতেই আটকে নেই। সিরিজ থেকে সিনেমা সর্বত্রই কাজ করেছেন। তিনি অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর বিপরীতেো কাজ করেছেন। বর্তমানে 'কনে দেখা আলো' ধারাবাহিকে অনুভব চরিত্রে নায়ককে দেখা যাচ্ছে। মেগায় এখন অনুভবের সঙ্গে 'বনলতা'র বিয়ের ট্র্যাক শুরু হয়েছে। কিন্তু নায়কের বাস্তব জীবনের নায়িকাও আছেন। তিনি হলেন, আয়ুশী তালুকদার। তাঁর সঙ্গে সোমরাজের সম্পর্কে অনেকে বছরের। কিন্তু মেগায় বিয়ের ট্র্যাকের মতো তাঁর জীবনে কবে বিয়ের সানাই বাজবে? প্রেমিকাকে পাশে নিয়ে এবার সেই প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন সোমরাজ।

    প্রেমিকা আয়ুশীর সঙ্গে কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন 'অনুভব' সোমরাজ? মুখ খুললেন নায়ক
    প্রেমিকা আয়ুশীর সঙ্গে কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন 'অনুভব' সোমরাজ? মুখ খুললেন নায়ক

    আম অর্পিতাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়ক এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমাদের বিয়ের বিষয়ে সকলেই জিজ্ঞাসা করছেন কিন্তু আমরা এই বিষয়টা নিয়ে একটু সময় নিচ্ছি।’ তাঁর কথার সূত্র ধরেই প্রেমিকা অভিনেত্রী আয়ুশী বলেন। এখন অনেক সময় পড়ে আছে।' তারপর সোমরাজ জানান আমরা একটু সময় নিয়ে করছি যাতে আমরা একটু ভালো করে বিয়েটা করতে পারি।'

    তাছাড়াও অভিনেত্রী জানান পর্দার অনুভবের সঙ্গেও সোমরাজের বেশ মিল। আসলে নায়ক শো অফে বিশ্বাসী নন। একটি চাপা স্বভাবের মানুষ। আর 'অনুভব'ও অনেকটা তাই। ফলে তাই নাকি নায়কের সঙ্গে চরিত্রটা আরও মানানসই হয়েছে।

    কিন্তু চাঁপা স্বভাবের হলেও নায়ক আদতে কতটা রোম্যান্টিক এই প্রসঙ্গে আয়ুশী বলেন, ‘আমি বাস্তব জীবনে তো অনেক রোম্যান্স করতে দেখি না। কিন্তু স্ক্রিনে রোম্যান্স ফুটিয়ে তুলছে সেটা একটা ভালো ব্যাপার।’ তারপর তিনি মজা করে আরও বলেন, ‘আমার মনে হয় ও পর্দায় অভিনয়ের জন্য ওঁর অনুভূতিগুলোকে বাঁচিয়ে রাখে।’ তাঁর কথার রেশ টেনে নায়ক বলেন, ‘কিন্তু এটা বুঝতে পারছে না ওই তো শেখালো।’

