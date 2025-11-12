Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Parineeta Actor: পরিণীতায় আর দেখা যাবে না এই অভিনেতাকে! TRP টপার মেগা থেকে কেন সরলেন দুম করে?

    Parineeta Actor: পরিণীতায় আর দেখা যাবে না দাদুর বড় নাতিকে! হ্যাঁ, এই মেগা সিরিয়াল থেকে সরে দাঁড়ালেন অভিনেতা সোমরূপ দাস। কেন?

    Published on: Nov 12, 2025 5:03 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সাফল্যের সঙ্গে এক বছর পূর্ণ করেছে পরিণীতা। জি বাংলার এই মেগা সবার প্রিয় ধারাবাহিকের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে গত এক বছরে। টিআরপি তালিকায় একদম উপরের দিকে থাকে রায়ান-পারুলরা। কিন্তু এর মাঝেই দুসংবাদ! পরিণীতা ধারাবাহিকে আর দেখা যাবে না দাদুর বড় নাতিকে!

    পরিণীতায় আর দেখা যাবে না এই অভিনেতাকে! TRP টপার মেগা থেকে কেন সরলেন দুম করে?
    পরিণীতায় আর দেখা যাবে না এই অভিনেতাকে! TRP টপার মেগা থেকে কেন সরলেন দুম করে?

    হ্যাঁ, রায়ানের খুড়তুতো দাদার চরিত্রে দর্শকদের মন জিতে নিয়েছেন সোমরূপ দাস। মৈনাক বসু বাড়ির প্রাণ। গোটা পরিবার মাতিয়ে রাখত সে। কিন্তু পরিণীতা ধারাবাহিকে মৈনাক বসুর চরিত্রে আর দেখা যাবে না সোমরূপকে। সিরিয়াল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। গত সপ্তাহেই তিনি শ্যুটিং শেষ করেছেন।

    পর্দায় যতই বকুনি দিন না কেন, বাস্তবে বসু বাড়ির মাথা অর্থাৎ সুব্রত গুহ রায়ের সঙ্গে দারুণ বন্ডিং সোমরূপের। তাঁর বিদায়ের খবর ফেসবুকে জানিয়ে প্রবীণ অভিনেতা লেখেন, ‘আমি আজকাল কাউকে কিছু বললেই প্রায় মহাপুরুষের বানীর মত হয়ে যায়....কিছুদিন আগেই বড় নাতিকে বললাম তোকে আর কেউ আটকাতে পারবে না... সত্যিই পারল না...তোকে খুব মিস করবো রে...আর আমাকে একদিন কফি খাওয়ানোর কথা ছিল...ভুলিস না..’।

    পর্দার দাদুর পোস্টের জবাবে সোমরূপ লেখেন, ‘দাদু,ভুলে যাওয়ার কিছু নেই। তোমাকে ফোন করছি।' কেন সিরিয়াল ছাড়লেন সোমরূপ। অভিনেতা সুব্রত গুহ রায়ের কথায়, কিছু ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকায় মৈনাক কিছুদিন বিরতি নিয়েছে....ওর সিদ্ধান্ত কে আমরা সম্মান করি'।

    বিস্তারিত কিছু জানানি সুব্রত গুহ রায়। তবে জানিয়েছেন, অন্য কোনও প্রোজেক্টের জন্য নয়। একান্ত ব্য়ক্তিগত কারণেই এই বিরতি। সোমরূপের মা-ও সুব্রতগুহ রায়ের পোস্টে জানিয়েছেন, ‘আপনাদের সবার আশীর্বাদ ওর সাথে আছে এবং থাকবে ,আপনাদেরও সোমরূপ খুব মিস করছে ! আপনিও খুব ভালো থাকবেন’।

    মৈনাকের বিদায়ে মনভার দর্শকদের। একজন লেখেন, ‘এতো মজার চরিত্র না থাকলে সিরিয়ালের মজাই অনেকটা কমে যাবে।’ আরেকজন লেখেন, ‘সোমরূপটা খুব মিস করছি অরলেডি। তুমি ফিরে আসো’।

    মৈনাক চরিত্রে সোমরূপের বদলি হিসাবে নতুন কোনও মুখ দেখা যাবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। কারণ দর্শক এই ভূমিকায় সোমরূপকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছে। ব্যক্তিগত সমস্যা মিটিয়ে দ্রুত পর্দায় ফিরুক সোমরূপ, প্রার্থনা সকলের।

    News/Entertainment/Parineeta Actor: পরিণীতায় আর দেখা যাবে না এই অভিনেতাকে! TRP টপার মেগা থেকে কেন সরলেন দুম করে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes