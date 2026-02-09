ছেলের আয়োজনে বুম্বাদার পদ্মশ্রীর সেলিব্রেশন! উৎসবে একজোট দেব-শুভশ্রী-জীতু-রণজয়রা

ছেলের আয়োজনে বুম্বাদার পদ্মশ্রীর সেলিব্রেশন! উৎসবে একজোট দেব-শুভশ্রী-জীতু-রণজয়রা
সেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের পদ্মশ্রী জয় টলিউডের কাছে এক মহেন্দ্রক্ষণ। আর সেই আনন্দ উদযাপনে খোদ ‘ইন্ডাস্ট্রি’র অন্দরমহলে বসবে চাঁদের হাট, সেটাই তো স্বাভাবিক। পদ্ম-সম্মানে ‘ইন্ডাস্ট্রি’, বুম্বাদার অকাল-দীপাবলিতে দেব-শুভশ্রী থেকে সৌমিতৃষা!
প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং ‘ইন্ডাস্ট্রি’ শব্দ দুটি টলিউডে সমার্থক। সেই মানুষের মুকুটে যখন পদ্মশ্রীর পালক জোড়ে, তখন উদযাপন কি আর সাধারণ হতে পারে? বুম্বাদার এই জয়কে স্মরণীয় করে রাখতে এলাহি আয়োজন করলেন ছেলে মিশুক (তৃষাণজিৎ) এবং প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতা। তারকার নিজের বাসভবন উৎসবে রবিবার রাতে অকাল দীপাবলি। সেই রাজকীয় জলসায় উপস্থিত থাকল গোটা টলিপাড়া। শীতের আমেজ গায়ে মেখেই উৎসবের মেজাজে ভাসল শহর।
বাবা বনাম ছেলে: নেপথ্যে মিশুক-মোহতা
বাবার এই বিশেষ সম্মানে গর্বিত ছেলে তৃষাণজিৎ। সঙ্গে ছিলেন প্রসেনজিতের দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা তথা প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতা। তাঁদের যৌথ উদ্যোগেই আয়োজিত হয়েছিল এই সান্ধ্য আসর। আমন্ত্রিতের তালিকায় ছিলেন কার্যত সকলেই। পদ্মশ্রী জয়ের এই আনন্দের দিনে প্রসেনজিতের মুখেও ছিল সেই চেনা চওড়া হাসি।
টলিপাড়ার মিলনমেলা
উৎসবের মঞ্চে গ্ল্যামারের ছটা ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রসেনজিৎকে শুভেচ্ছা জানাতে পৌঁছেছিলেন— দেব ও শুভশ্রী: বর্তমান টলিউডের দুই সুপারস্টার তাঁদের প্রিয় ‘বুম্বাদা’কে আলিঙ্গনে ভরিয়ে দিলেন। ‘টদ্মশ্রী’ বিতর্কে আগেই ইতি টেনেছেন দেব-প্রসেনজিৎ। এদিন সব কাজ সামলে দেব পৌঁছান উৎসবে। তৃষাণজিৎ স্বয়ং দেবকে আনকে দরজা গোড়ায় হাজির। অরিজিতের গান শুনে শুভশ্রীও পৌঁছে যান উৎসবে। অনুষ্ঠানে নজর কাড়লেন কোয়েল মল্লিক এবং মিমি চক্রবর্তীও।
ছিলেন প্রসেনজিৎ-এর সবচেয়ে হিট ছবির জোড়িদার ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। অভিনতা চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, লাবণী সরকাররা।
নতুন প্রজন্মের ভিড়: হাজির ছিলেন জীতু কামাল, রণজয় বিষ্ণু এবং ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ সৌমিতৃষা কুণ্ডু। পৌঁছেছিলেন রোহন-অনন্য়া, ইমন চক্রবর্তী, গৌরব-দেবলীনা-সহ আরও অনেকে। পর্দার লড়াই ভুলে এদিন সকলেই সামিল হয়েছিলেন তাঁদের অভিভাবক-সম অভিনেতার আনন্দ ভাগ করে নিতে। জীতু বুম্বাদার সঙ্গে ছবি ভাগ করে লেখেন, ‘যাক, যার শেষ ভালো তার সব ভালো’।
উৎসবে উৎসবের মেজাজ
খানাপিনা থেকে শুরু করে আড্ডা— সব মিলিয়ে এদিন টলিপাড়ার পরিবেশ ছিল উৎসবমুখর। বহু পুরনো বন্ধু থেকে শুরু করে হালের নবাগত অভিনেতা, প্রসেনজিতের এই মাইলফলক ছোঁয়াকে কেন্দ্র করে যেন এক অকাল-দীপাবলি নেমে এসেছিল। সবার মুখেই ছিল এক কথা, এই সম্মান অনেক আগেই তাঁর প্রাপ্য ছিল।
পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হওয়ার পর প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জানান, এই জয় তাঁর একার নয়, এটা বাংলা সিনেমার জয়। আর সেই জয়ের মুহূর্তকে এভাবেই তারকার মেলায় রাঙিয়ে দিল তাঁর পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা।