    Sona Moni-Pratik: বর্ষবরণের রাতে প্রতীকের বাহুডোরে সোনামণি! প্রেমে মাখামাখি, নতুন বছরেই কি বিয়ে?

    Sona Moni-Pratik: তাঁদের প্রেমচর্চা দীর্ঘদিনের। সেই জল্পনায় কি এবার সিলমোহর দিলেন সোনামণি? বর্ষবরণের রাতে প্রতীকের সঙ্গে রোম্যান্টিক নায়িকা। তাহলে কি নতুন বছরেই বাজবে বিয়ের সানাই?

    Published on: Jan 01, 2026 10:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বারবার প্রেমের কথা অস্বীকার করেছেন দুজনে। কিন্তু কথায় আছে যা রটে, তার কিছু তো বটে। ২০২৫ সালের শেষের দিকেই দুজনের বিয়ের চর্চা মাথাচাড়া দিয়েছিল। আর বর্ষবরণের রাতে একফ্রেমে ধরা দিলেন প্রতীক-সোনামণি। শুধু কী ধরা দিলেন? জুটির রোম্যান্টিক ছবি দেখে ফ্যানেরা তো প্রায় পাগলপাড়া। শীতের রাতে ভালোবাসার উষ্ণতায় মাখামাখি দুজনে।

    বর্ষবরণের রাতে প্রতীকের বাহুডোরে সোনামণি! প্রেমে মাখামাখি, নতুন বছরেই কি বিয়ে?
    বর্ষবরণের রাতে প্রতীকের বাহুডোরে সোনামণি! প্রেমে মাখামাখি, নতুন বছরেই কি বিয়ে?

    বাংলা টেলিভিশনের অন্যতম চর্চিত জুটি প্রতীক সেন ও সোনামণি সাহা মানে শঙ্ক-মোহর জুটি। মোহর, এক্কা দোক্কার মতো সিরিয়াল দর্শক দেখেছে তাঁদের অনস্ক্রিন রোম্যান্স। তবে অফস্ক্রিনে তাঁদের রসায়ন শুরু থেকেই চর্চায়। প্রতীকের ‘জাপানি ডল’ সোনামণি বছরশেষে রাখঢাক না রেখে আদুরে ছবি ফেসবুকে পোস্ট করেই দিলেন।

    ছবির ক্যাপশনে বেশি কিছু লেখেননি নায়িকা। ‘শুভ বিবাহ’-এর সুধা ২০২৬-কে স্বাগত জানাতে কেবল কিছু ইমোটিকন জুড়েছেন। সেখানে অবশ্যই লাল হৃদয়ের ইমোজি রয়েছে। ভালোবাসার মানুষ সঙ্গে থাকলে নতুন বছর তো ভালো হবেই তাই না?

    এর আগে অঞ্জনা বসুর জগদ্ধাত্রী পুজোয় প্রতীকের মায়ের হাতধরে পৌঁছেছিলেন সোনামণি। সেখানে দাদামণি নায়কের মা অনুরাধা দেবী স্পষ্ট বলেন, 'অনেক মিষ্টি মেয়েই তো রয়েছে কিন্তু সোনামণি খুব বিশেষ। এই কারণে ওকে সব জায়গায় সঙ্গে নিয়ে যাই।' যা শুনে লজ্জায় লাল হতে দেখা যায় সোনামণিকে। বোঝাই যায়, দুজনের সম্পর্ক শুধু বন্ধুত্বের গণ্ডিতে আটকে নেই। এরপর টেলি আকাদেমি অ্যাওয়ার্ডসের আসরেও সংবাদমাধ্যমের বিয়ের প্রশ্নে জর্জরিত হন জুটি। তখন অবশ্য় প্রতীককে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘আমার বিয়ের বয়স পেরিয়ে গিয়েছে’। তাহলে কি নতুন বছরেই চারহাত এক হবে সোনাতিক জুটির?

    সোনামণি-প্রতীকের বয়সের ফারাক বিস্তর, তবে তা বাধা হয়নি দুজনের বন্ধুত্বে। সোনামণির একটা অতীত রয়েছে। মাত্র ১৮ বছর বয়সেই কোরিওগ্রাফার সুব্রত রায়কে বিয়ে করেছিলেন নায়িকা। তবে সেই বিয়ে সুখের হয়নি। ডিভোর্স পর্ব মিটেছে। নতুন করে জীবন গুছিয়ে নিচ্ছেন সোনামণি। সুধার মতোই কি শীঘ্রই দ্বিতীয় বিয়ে সারবেন তিনি? সেই উত্তর সময় দেবে।

