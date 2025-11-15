Sonakshi-Zaheer: মসজিদে যাওয়া নিয়ে উত্তেজিত সোনাক্ষী! ‘ওর ধর্ম পরিবর্তন করাতে…’, ফুট কেটে কী বললেন ‘মুসলিম বর’ জাহির?

Sonakshi-Zaheer: মসজিদে যাওয়া নিয়ে উত্তেজিত সোনাক্ষী! ‘ওর ধর্ম পরিবর্তন করাতে…’, ফুট কেটে কী বললেন ‘মুসলিম বর’ জাহির?
বিয়ের পর থেকেই ধর্ম নিয়ে বারবার কাঁটাছেড়া করা হয়েছে সোনাক্ষী ও জাহিরকে। এমনকী, অনেকেই দাবি করেছিলে প্রথমে, ধর্ম বদলে হিন্দু থেকে মুসলিম হয়েছেন শত্রুঘ্ন কন্যা। পরে যদিও সোনাক্ষী স্পষ্ট করেন, বিশেষ বিবাহ আইনের আওতায় হয়েছে তাঁদের বিয়েটা।
সোনাক্ষী সিনহা এবং জহির ইকবালের রসায়ন বেশ উপভোগ করেন ভক্তরা। দুজনকে হামেশাই দেখা যায় একে-অপরের সঙ্গে মস্করা করতে। তবে বিয়ের পর থেকে ধর্ম টেনে একাধিকবার ট্রোল করা হয়েছে সোনাক্ষী ও জাহিরকে। কখনো-সখনো তাতে জবাবও দিয়ে থাকেন তাঁরা।
এবার ইউটিউবে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন সোনাক্ষী ও জহির। এই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে জহির ট্রোলকে ট্রোল করলেন। দুজনে বর্তমানে একটি প্রচারমূলক কাজের জন্য সম্প্রতি আবুধাবিতে রয়েছেন। ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, সোনাক্ষীকে প্রথমবার মসজিদে যাওয়ার জন্য উত্তেজিত। আর তখনই ট্রোলকে একহাত নেন অভিনেত্রীর স্বামী। ফুট কেটে জাহির বলে ওঠেন, সোনাক্ষীকে ধর্মান্তরিত করার জন্য সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন না!
জাহিরকে বলতে শোনা যায়, ‘আজ আমরা আবুধাবিতে রয়েছি এবং আমাদের সফর অসাধারণ হতে চলেছে। আবুধাবি ট্যুরিজম আমাদের তাঁদের শহরের সৌন্দর্য ঘুরে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং তারা আমাদের জন্য একটি দুর্দান্ত ইটিনিরারি প্রস্তুত করেছে।’
এর পরে সোনাক্ষী জানান যে তাঁদের প্রথম স্টপ হবে শেখ জায়েদ গ্র্যান্ড মসজিদ। শত্রুঘ্ন সিনহা বলে ওঠেন, ‘আমি খুব উচ্ছ্বসিত, কারণ এই প্রথম মসজিদের ভিতরে ঢুকব। আমি মন্দির ও গির্জায় গিয়েছি, কিন্তু মসজিদে ঢুকিনি কখনো।’
সোনাক্ষীর বক্তব্য প্রসঙ্গে ভিডিয়োতে জহির বলেন, ‘আমি একটু স্পষ্ট করে দিতে চাই। আমি ওঁকে ধর্মান্তরিত করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি’। আর সোনাক্ষী জুড়ে দেন, ‘বিশেষ বিবাহ আইন, জিন্দাবাদ!’
সোনাক্ষী এবং জহির ইকবাল ২০২৪ সালের জুন মাসে একটি বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে বিয়ে করেন। সকালবেলা নিজের বাড়িতেই আইনি কাগজে সইসাবুদ করে বিয়ে করেন তাঁরা। এরপর বিকেলে একটি পার্টি দেন বলিউড তারকাদের উদ্দেশে। শত্রুঘ্ন-কন্যা একাধিকবার জানিয়েছেন যে, তাঁকে ধর্ম পরিবর্তন করার জন্য কোনো চাপ দেওয়া হয়নি এবং তিনি তাঁর নিজের ধর্মই পালন করছেন। সোনাক্ষী আরও বলেন যে, তারা একে অপরের ধর্ম এবং ঐতিহ্যকে সম্মান করেন, যা তাদের সম্পর্কের ভিত্তি।
