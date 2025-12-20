ভিন ধর্মে বিয়ে, জাহিরের সঙ্গে সোনাক্ষীর সম্পর্কের কথা জানতেন না মা পুনম? শুনেই যা বললেন নায়িকা

ভিন ধর্মে বিয়ে, জাহিরের সঙ্গে সোনাক্ষীর সম্পর্কের কথা জানতেন না মা পুনম? শুনেই যা বললেন নায়িকা
গত বছরের জুন মাসে জাহির ইকবালের সঙ্গে বিয়ে করেন সোনাক্ষী সিনহা। বিয়ের আগে তাঁরা সাত বছর ধরে প্রেম করেছিলেন। সম্প্রতি ফারহা খানের ইউটিউব চ্যানেলে তাঁদের দু'জনকে দেখা গিয়েছে। সেখানে সোনাক্ষীর মা পুনম সিনহাও উপস্থিত ছিলেন। পুনম জানান যে তিনি কখন জানতে পেরেছিলেন যে সোনাক্ষী ও জাহির প্রেম করছেন।
গত বছরের জুন মাসে জাহির ইকবালের সঙ্গে বিয়ে করেন সোনাক্ষী সিনহা। বিয়ের আগে তাঁরা সাত বছর ধরে প্রেম করেছিলেন। সম্প্রতি ফারহা খানের ইউটিউব চ্যানেলে তাঁদের দু'জনকে দেখা গিয়েছে। সেখানে সোনাক্ষীর মা পুনম সিনহাও উপস্থিত ছিলেন। পুনম জানান যে তিনি কখন জানতে পেরেছিলেন যে সোনাক্ষী ও জাহির প্রেম করছেন। ফারহাকে বলেন যে, তিনি ৫ বছরের আগে পর্যন্ত জানতেন পারেন নি।
মজাদার আড্ডার সময় ফারহা পুনমকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘এই দুজন যে একে অপরের সঙ্গে ডেট করছে তা আপনি কখন জানতে পেরেছিলে?’ সোনাক্ষী হেসে বলেন যে, তিনি আগেই জানতেন। পুনম জানিয়েছেন যে যখন তাঁরা নর্দার্ন লাইটসে গিয়েছিলেন, তখন সেখানে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন জাহির। ফারহা বলেন যে এর আগে তাঁরা বহু বছর ধরে ডেটিং করছেন, তখন পুনম উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমি জানতাম না’!
সোনাক্ষী তারপর হালকা স্বরে বললেন, ‘মা, ক্যামেরার সামনে মিথ্যে বলো না! আমি তোমাকে প্রথমে বলেছিলাম আর তুমি বাবাকে বলোনি!’ পুনম তারপর আরও যোগ করেন যে সোনাক্ষী যখন ট্রে নিয়েছিল তখন তিনি জানতেন যে দু'জনের মধ্যে কিছু একটা বিষয় রয়েছে।
প্রসঙ্গত, গত বছরের জুন মাসে সোনাক্ষী অভিনেতা জাহির ইকবালের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর আগে আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পর্কে সিলমোহর দেন। তারা সাত বছর ধরে প্রেম করেছেন এবং ২৩ জুন বিয়ে করেছিলেন তাঁরা। দিনের শেষে তাঁরা তাঁদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের জন্য একটা পার্টির আয়োজন করেছিলেন।
News/Entertainment/ভিন ধর্মে বিয়ে, জাহিরের সঙ্গে সোনাক্ষীর সম্পর্কের কথা জানতেন না মা পুনম? শুনেই যা বললেন নায়িকা