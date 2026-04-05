    সোনাক্ষীর প্রেগন্যান্সি গুঞ্জনে মুখ খুললেন মা পুনম! ‘সেই সুখ আমিও…’, যা বললেন তিনি

    Apr 5, 2026, 18:33:00 IST
    By Sayani Rana
    বলিউড অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা মুম্বইয়ের একটি অনুষ্ঠানে নজরকাড়া লাল পোশাক পরে উপস্থিত হলে তাঁর গর্ভধারণের গুজব ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই অনুমান করেছিলেন যে, তিনি হাত দিয়ে তাঁর বেবি বাম্প লোকানোর চেষ্টা করছিলেন। তবে, সোনাক্ষী এবং তাঁর স্বামী জাহির ইকবাল দু'জনেই পরে এটি গুঞ্জন বলে হেসে উড়িয়ে দেন। এবার, সোনাক্ষীর মা পুনম সিনহা এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    আরও পড়ুন: রাহুলের মৃত্যুর সময় কী ঘটেছিল তালসারিতে? 'হাসপাতালে যাওয়ার সময়ই…', মুখ খুললেন 'ভোলেবাবা…'র আর এক নায়ক সিদ্ধার্থ

    একটি ইভেন্টে ইনস্ট্যান্ট বলিউডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পুনম মেয়ে সোনাক্ষীর জন্মের সময়ের নানা কথা ভাগ করে নিয়েছিলেন, বলেছিলেন, ‘আমাদের জীবনে সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত হল যখন আমাদের বাড়িতে মেয়ে এল। আমার মনে হয়, মেয়েরা ছাড়া জীবন অর্থহীন। একটা মেয়ে থাকা খুবই জরুরি।’

    পুনম তখন সোনাক্ষীর গর্ভাবস্থার গুঞ্জনের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, ‘আমি জানি না সবাই আমাকে কতবার দিদা বানাবে। কিন্তু সেই সুখ আমিও অবশ্যই পাবো।’

    আরও পড়ুন: শ্যুটিংয়ে হেনস্থা হওয়ার পরও জীতুর অভিযোগে চুপ আর্টিস্ট ফোরাম! এবার নিজের ও রাহুলের গলায় মালা দিয়ে প্রতিবাদ জানালেন নায়ক

    জাহির ইকবাল ও সোনাক্ষী সিনহার বিয়ে সম্পর্কে

    বিয়ে করার আগে জাহির ও সোনাক্ষী সাত বছর ধরে প্রেম করেছেন। ২০১৩ সালে সলমন খানের একটি পার্টিতে দু'জনের প্রথম দেখা হয়। তবে, ২০১৭ সালে ‘টিউবলাইট’-এর আফটার-পার্টিতেই তাঁদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তাঁরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলেন।

    ২০২৪ সালে সোনাক্ষীর মুম্বইয়ের বাসভবনে বিশেষ বিবাহ আইনের অধীনে একটি সিভিল ম্যারেজ অনুষ্ঠানে এই দম্পতি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল একেবারে ঘরোয়া, যেখানে কেবল ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁরা তাঁদের ইন্ডাস্ট্রির বন্ধুদের জন্য মুম্বইয়ে একটি জমকালো প্রীতিভোজেরও আয়োজন করেছিলেন।

    গত বছর, যখন সোনাক্ষীর গর্ভধারণের গুঞ্জন ছড়িয়েছিল, তখন তিনি ইনস্টাগ্রামে কিছু চমৎকার ছবি শেয়ার করেন এবং সেই জল্পনা উড়িয়ে দিতে একটি বিশেষ ক্যাপশনও লেখেন। সেখানে লেখা ছিল, ‘শুধুমাত্র পেটে হাত রেখে পোজ দেওয়ার জন্য মানব ইতিহাসের দীর্ঘতম গর্ভধারণের বিশ্ব রেকর্ডধারী। আমাদের প্রতিক্রিয়া জানতে শেষ স্লাইড পর্যন্ত স্ক্রোল করুন… এবং তারপর এই দিওয়ালিতে চমক দেখানো চালিয়ে যান।’

    জাহিরও এই গুঞ্জন নিয়ে মজা করে খোঁচা দিয়েছেন। রমেশ তৌরানির দিওয়ালির পার্টিতে পাপারাজ্জিদের জন্য পোজ দেওয়ার সময়, তিনি দুষ্টুমি করে সোনাক্ষীর পেটে হাত রাখেন, যেন জল্পনাটিকেই সত্যি প্রমাণ করছেন। এরপর সোনাক্ষী যখন একা ছবির জন্য এগিয়ে যান, তখন জাহির তাঁকে বলেন, ‘সাবধান’। পরে তিনি ফটোগ্রাফারদের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে তিনি শুধু মজা করছিলেন। সোনাক্ষী এবং জাহির দু'জনেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয়।

