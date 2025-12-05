Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    প্রেমের ৩য় বছরে প্রায় চুলোচুলি! কাপল থেরাপির পথে হাঁটেন সোনাক্ষী-জাহির, তরপর?

    সম্পর্কের তৃতীয় বছরে প্রায় চুলোচুলি। ঝামেলা মেটাটে কাপল থেরাপির সাহায্য নেন সোনাক্ষী সিনহা ও জাহির ইকবাল। 

    Published on: Dec 05, 2025 5:32 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৪ সালে বিয়ে করা অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা এবং জাহির ইকবালকে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সুখী তারকা দম্পতি বলে বিবেচনা করা হয়। এর পিছনের একটি প্রধান কারণ হল তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পিডিএ, যেখানে দেখা যায় সময় পেলেই একে-অপরের সঙ্গে খুনসুঁটিতে মেতেছেন। বিয়ের আগে সোনাক্ষী এবং জাহির দীর্ঘ ৭ বছর ডেটিং করেছিলেন। তবে জানেন কি, বিয়ের আগে তাঁদের সম্পর্ক বেশ কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল। সোনাক্ষী সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, তাঁর আর জাহিরের প্রেমজীবন যখন ৩ বছরের, তখন তাঁদের মধ্যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। ফল তাঁরা কাপল থেরাপি-রও সাহায্য নেন।

    জাহির ও সোনাক্ষী।
    জাহির ও সোনাক্ষী।

    সোনাক্ষী সিনহা সম্প্রতি সোহা আলী খানের পডকাস্টে যোগ দিয়েছিলেন। সাতবছরের সম্পর্কে আসা ঝামেলা নিয়ে কথা বলার সময়, শত্রুঘ্ন-কন্যাকে বলতে শোনা যায়, তখন আমাদের প্রেমের বয়স ৩ বছর। এত ঝামেলা হত, মনে হয় শুধু চুলোচুলিটাই বাদ ছিল। কিছুতেই আমরা একে-অপরকে বুঝতে পারছিলাম না। কোনোকিছুই যেন কাজ করছিল না। এরপর আমরা কাপল থেরাপির সাহায্য নেই।

    সোনাক্ষী বলেন, ‘আমি এই থেরাপি আসলে খোলা মনেই মেনে নিয়েছিলাম। আর আমি খুশি যে এমনটা করেছিলাম। মাত্র ২ সেশন আর ব্যাক অন ট্র্যাক। বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমার সামনের মানুষটা ঠিক কী চাইছে। কী বলতে চাইছে।’

    ২০২৪ সালের জুন মাসে নিজের ফ্ল্যাটেই আইনি বিয়ে করেছিলেন এই তারকা দম্পতি। এরপর সেদিন বিকেলে দিয়েছিলেন রিসেপশন পার্টি। জাহির মুসলিম, তাই স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রি করেছিলেন তাঁরা। আন্তঃধর্মীয় বিয়ে হওয়ায় নানা ধরনের আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছিল। মুসলিম পাত্র বিয়ে করায় ট্রোলও হতে হয়েছিল সোনাক্ষীকে। শোনা যায়, তাঁর পরিবারেও মত ছিল না এই বিয়েতে। দুই ভাই লব ও কুশ নাকি থাকেননি বোনের বিয়েতে। তবে নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে দেড় বছর কাটিয়ে ফেলেছেন।

    News/Entertainment/প্রেমের ৩য় বছরে প্রায় চুলোচুলি! কাপল থেরাপির পথে হাঁটেন সোনাক্ষী-জাহির, তরপর?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes