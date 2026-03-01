দুবাইতে আটকে ইমরান হাশমির নায়িকা সোনাল! 'আমাকে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে…', প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চেয়ে পোস্ট অভিনেত্রীর

দুবাইতে আটকে ইমরান হাশমির নায়িকা সোনাল! 'আমাকে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে…', প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চেয়ে পোস্ট অভিনেত্রীর
সম্প্রতি, দুবাইগামী সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে, যার ফলে বলিউড অভিনেত্রী সোনাল চৌহান আটকা পড়েছেন। অভিনেত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে সাহায্য চেয়ে একটি পোস্টও শেয়ার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি ভারতে ফিরে যেতে চান কিন্তু কোনও উপায় দেখছেন না।
ইরানের উপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা ও ইসরায়েল তাদের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফলে যুদ্ধের মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ইরান ইসরায়েলি ও মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে প্রতিশোধ নিয়েছে। এর প্রভাব দুবাইতেও পড়েছে। সম্প্রতি, দুবাইগামী সমস্ত ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে, যার ফলে বলিউড অভিনেত্রী সোনাল চৌহান আটকা পড়েছেন। অভিনেত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে সাহায্য চেয়ে একটি পোস্টও শেয়ার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি ভারতে ফিরে যেতে চান কিন্তু কোনও উপায় দেখছেন না।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশ্যে করা একটি পোস্ট শেয়ার করে সোনাল চৌহান লিখেছেন, ‘শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, চলমান সংকটের কারণে আমি দুবাইতে আটকা পড়েছি। বিমান বাতিল করা হয়েছে এবং ভারতে ফিরে যাওয়ার কোনও উপায় দেখছি না। আমি সরকারকে অনুরোধ করছি আমাকে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে সাহায্য করার জন্য। যে কোনও সহায়তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’
ইমরান হাশমির সঙ্গে ‘জান্নাত’ ছবিতে অভিনয় করা সোনম পেশায় একজন অভিনেতা, মডেল এবং গায়িকা। সোনাল কেবল বলিউডেই নয়, দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রেও একটি বড় নাম। অভিনেত্রী নাগার্জুনের সঙ্গে ‘দ্য ঘোস্ট’ এবং প্রভাসের সঙ্গে ‘আদিপুরুষ’ ছবিতে কাজ করেছেন।
সোনাল ছাড়াও, ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পিভি সিন্ধুও এই বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন। অন ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড ওপেন ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের জন্য সিন্ধু বার্মিংহামে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি এই বিপর্যয়ের মধ্যে আটকে গিয়েছেন। পিভি সিন্ধু তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে এই ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি ক্ষেপণাস্ত্রের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন। তিনি তাঁর চোখের সামনে ভয়াবহ দৃশ্যটি দেখেছেন। সিন্ধু বিমানবন্দরের একটি ভিডিয়োও শেয়ার করেছেন।
News/Entertainment/দুবাইতে আটকে ইমরান হাশমির নায়িকা সোনাল! 'আমাকে নিরাপদে বাড়ি ফিরতে…', প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চেয়ে পোস্ট অভিনেত্রীর