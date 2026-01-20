Sonam Kapoor Baby Bump: উন্মুক্ত স্ফীতোদরে ঝুলছে চেন! ৪০-এ ২য় বার মা হচ্ছেন সোনম, ছেলে বায়ুর বয়স কত?

বয়স যে তাঁর গ্ল্যামারে বিন্দুমাত্র আঁচড় কাটতে পারেনি, তা আবারও প্রমাণ করলেন ৪০ বছর বয়সী অভিনেত্রী সোনম কাপুর। সোমবার দুপুরে নিজের ইনস্টাগ্রামের দেওয়ালে ছবি পোস্ট করে দ্বিতীয়বার মা হওয়ার সুখবর ভাগ করে নিলেন তিনি। ছবির ক্যাপশনে লিখলেন, ‘Mama’s day out’। তবে ক্যাপশনের চেয়েও বেশি নজর কাড়ল সোনমের সাহসী ও রাজকীয় ‘ম্যাটারনিটি লুক’। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় ঢিলেঢালা মেক্সি ড্রেস নয়, বরং বডি-ফিটেড কালো পোশাকে নিজের বেবি বাম্প গর্বের সঙ্গে মেলে ধরলেন অনিল-কন্যা।
বোন রিয়া কাপুরের স্টাইলিংয়ে সোনমের এই সাজ ছিল এক্কেবারে নিখুঁত। পরনে ছিল একটি কালো রঙের হাই-নেক ক্রপ টপ এবং তার সঙ্গে লম্বা স্লিভের ডাবল কলার ব্লেজার। তবে সবচেয়ে বড় চমক ছিল তাঁর নিচে পরা পেন্সিল-ফিট ম্যাক্সি স্কার্ট। এই আটসাট পোশাকে সোনমের প্রেগন্যান্সি কার্ভ বা শরীরের বাঁক স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। সোনম যেন বুঝিয়ে দিলেন, মা হতে চলা মানেই ফ্যাশনে ইতি টানা নয়।
কেবল পোশাক নয়, গয়নাতেও ছিল আভিজাত্যের ছোঁয়া। গলায় একটি হিরের লকেট দেওয়া হার, আঙুলে স্তূপীকৃত আংটি এবং স্ফীতোদরে একটি ট্রেন্ডি চেইন পরেছিলেন তিনি। যা ছিল তাঁর গোটা লুকের হাইলাইট। হাতে ধরা ছিল নামী ব্র্যান্ড ‘হার্মিস’-এর একটি কালো বাকেট ব্যাগ। মেকআপে ছিল শিমারি আইশ্যাডো, উইংড আইলাইনার এবং ন্যুড লিপস্টিক। মাঝখানে সিঁথি করে খোলা চুল কাঁধের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে সোনম যখন পোজ দিচ্ছিলেন, তখন তাঁকে আধুনিক ঘরানার এক মোহময়ী দেবীর মতো লাগছিল।
২০২২ সালে প্রথম সন্তান বায়ুর জন্ম দিয়েছিলেন সোনম। ছেলে বয়স এখন সবে তিন। তার মধ্যেই পরিবারে আসতে চলেছে নতুন সদস্য। ৪০ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার এই যাত্রাকে উপভোগ করছেন সোনম, যার প্রতিটি মুহূর্ত এখন অনুরাগীদের কাছে দারুণ অনুপ্রেরণা।
বলিউডে সোনম কাপুর মানেই নতুন কিছু। মাতৃত্বের এই বিশেষ সময়েও তিনি যেভাবে নিজের ফ্যাশন আর আত্মবিশ্বাসকে তুঙ্গে রেখেছেন, তা দেখে কুর্নিশ জানাচ্ছে নেটপাড়া। হবু মায়েদের জন্য সোনমের এই ‘অল ব্ল্যাক’ লুক যে নতুন ট্রেন্ড সেট করতে চলেছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
