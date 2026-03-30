৪০-এ দ্বিতীয়বার মা হলেন সোনম, বায়ু এখন বড় দাদা! ভাই হল না বোন? আনন্দের জোয়ার পরিবারে

৪০-এ দ্বিতীয়বার মা হলেন সোনম, বায়ু এখন বড় দাদা! ভাই হল না বোন? আনন্দের জোয়ার পরিবারে
তিন বছরের ছোট্ট বায়ুর পদোন্নতি। বড় দাদা হল সে। ৪০ বছরে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম দিলেন সোনম কাপুর। আনন্দের জোয়ার কাপুর পরিবারে।
কাপুর এবং আহুজা পরিবারে এখন উৎসবের আমেজ। ২৯ মার্চ, রবিবার সোনম কাপুর এবং আনন্দ আহুজা তাঁদের দ্বিতীয় পুত্রসন্তানকে স্বাগত জানিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি অত্যন্ত আবেগঘন বার্তার মাধ্যমে রবিবার গভীর রাতে সোনম নিজেই এই সুখবরটি ভক্তদের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন।
সোনমের সেই হৃদয়স্পর্শী বার্তা:
সোনম লিখেছেন, ‘অসীম কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা মাখা হৃদয়ে আমরা জানাচ্ছি যে, আজ ২৯ মার্চ ২০২৬ আমাদের পুত্রসন্তান পৃথিবীতে এসেছে। আমাদের পরিবার আরও বড় হলো এবং ওর আগমনে আমাদের হৃদয় এক সুন্দর পূর্ণতা পেল।’
দাদা হওয়ার আনন্দে বায়ু:
সোনম আরও যোগ করেছেন যে, তাঁদের প্রথম সন্তান বায়ু কাপুর আহুজা তাঁর ছোট ভাইকে স্বাগত জানাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। সোনম লিখেছেন, ‘বায়ু ওর ছোট ভাইকে পেয়ে দারুণ খুশি। এই নতুন জীবন আমাদের ঘরকে আনন্দ এবং আশীর্বাদে ভরিয়ে দিয়েছে।’ সোনম এই বার্তার শেষে জানিয়েছেেন, ‘আমরা এখন চার জনের পরিবার’।
তারকাদের শুভেচ্ছা বন্যা:
এই খবর প্রকাশ পাওয়া মাত্রই বলিউড তারকাদের শুভেচ্ছাবার্তায় ভেসে গেছেন সোনম। করিনা কাপুর খান থেকে শুরু করে দিয়া মির্জা, হুমা কুরেশি এবং সোনমের বোন রিয়া কাপুর— প্রত্যেকেই নতুন অতিথিকে ভালোবাসা জানিয়েছেন। সঞ্জয় কাপুরও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর এই খুশিতে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন।
সোনমের মাতৃত্বের সফর:
২০১৮ সালে সোনম ও আনন্দের বিয়ে হয়। ২০২২ সালের আগস্ট মাসে তাঁদের প্রথম সন্তান বায়ুর জন্ম হয়েছিল। এরপর ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে একটি বিশেষ ফটোশুটের মাধ্যমে সোনম তাঁর দ্বিতীয়বার মা হওয়ার খবর জানিয়েছিলেন। ৪০ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার মা হয়েছেন অনিল কাপুর কন্যা। এই যাত্রাকে উপভোগ করছেন সোনম, যার প্রতিটি মুহূর্ত এখন অনুরাগীদের কাছে দারুণ অনুপ্রেরণা।
বলিউডে সোনম কাপুর মানেই নতুন কিছু। মাতৃত্বের এই বিশেষ সময়েও তিনি যেভাবে নিজের ফ্যাশন আর আত্মবিশ্বাসকে তুঙ্গে রেখেছেন, তা দেখে কুর্নিশ জানিয়েছে নেটপাড়া।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত।