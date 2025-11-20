Edit Profile
    দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হলেন সোনম, সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই জানালেন সুখবর

    কিছুদিন আগেই সোনম কাপুরের একটি ছবি দেখে অনেকে আন্দাজ করেছিলেন, দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন তিনি। যদিও অভিনেত্রী নিজের মুখে কিছু না বলায় সেই বিষয়টি নিয়ে তৈরি হয় ধোঁয়াশা। তবে এবার একেবারে অনবদ্য স্টাইলে নায়িকা নিজেই প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন সুখবর।

Published on: Nov 20, 2025 2:14 PM IST

By Swati Das Banerjee

    Published on: Nov 20, 2025 2:14 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    কিছুদিন আগেই সোনম কাপুরের একটি ছবি দেখে অনেকে আন্দাজ করেছিলেন, দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন তিনি। যদিও অভিনেত্রী নিজের মুখে কিছু না বলায় সেই বিষয়টি নিয়ে তৈরি হয় ধোঁয়াশা। তবে এবার একেবারে অনবদ্য স্টাইলে নায়িকা নিজেই প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন সুখবর।

    দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হলেন সোনম
    দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হলেন সোনম

    ২০ নভেম্বর সকালে সোনম কাপুর তাঁর অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি পোষ্টের মাধ্যমে এই সুখবর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন। ছবিতে অভিনেত্রীকে একটি ভিন্টেজ হট পিঙ্ক ব্লেজার এবং ম্যাচিং স্টার্ট পরে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা যায়। এই লুকে অভিনেত্রীকে প্রিন্সেস ডায়নার মতো দেখতে লাগছিল।

    আরও পড়ুন: ‘খুব ভালো ভাগ্য থাকলে তবেই... ‘, ’ওয়েটিং রুম’ কতটা সমৃদ্ধ করল শুভশ্রীকে?

    ছবিতে নিজের বেবি বাম্পের ওপর হাত রেখে সোনম কাপুর লেখেন, ‘মা’। ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতেও তিনি একই ছবি পোস্ট করেন যেখানে তিনি লেখেন, ‘আসছে বসন্ত ২০২৬’। অভিনেত্রীর এই পোস্ট থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় আগামী বছরের গোড়ার দিকেই তাহলে সুখবর দিতে চলেছেন তিনি।

    আহুজা পত্নী এই খবর শেয়ার করার পরেই নতুন মা পরিণীতি চোপড়া লেখেন, ‘অভিনন্দন।’ করিনা কাপুর লেখেন, ‘সোনা এবং আনন্দ দুজনকেই অনেক অনেক ভালোবাসা।’ নেটিজেনদের মধ্যে একজন দাবি করেন অভিনেত্রী একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের মা হতে চলেছেন। আবার অন্য একজন লেখেন, ‘আমি এটা ২১ অক্টোবরের পোস্ট থেকেই আন্দাজ করেছিলাম।’

    সোনমের এই পোশাকটি ডিজাইন করেছেন এসকাডার প্রয়াত ডিজাইনার মার্গারেথা লে। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে কমপক্ষে চারটি জনসমক্ষে উপস্থিত হয়ে গোলাপি রঙের এই পোশাকটি পরেছিলেন রাজকুমারী ডায়না। সোনম তাঁর দ্বিতীয় গর্ভধারণের ঘোষণা দেওয়ার জন্য এর চেয়ে ভালো পোশাক আর কী বেছে নিতে পারতেন!

    দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হলেন সোনম
    দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হলেন সোনম

    এই পোস্ট শেয়ার করে মজা করে আনন্দ আহুজা লেখেন, ‘ডবল ট্রাবল’। অর্থাৎ দ্বিগুণ ঝামেলা। যদিও তিনি নিতান্তই মজা করে এই কথাটি লিখেছেন। বড় সন্তানের পর এবার ছোট সন্তানের আগমনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন আনন্দ।

    আরও পড়ুন: 'আপনাদের জন্যই জোকার সাজি... ', জিতুর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান অভ্রজিতের

    প্রসঙ্গত, রণবীর কাপুরের বিপরীতে ‘সাওয়ারিয়া’ ছবির মাধ্যমে প্রথম অভিনয় জগতে প্রবেশ করেন সোনম। ২০২৩ সালের ‘ব্লাইন্ড’ ছবিতে শেষ অভিনয় করেছিলেন তিনি। ২০১৮ সালে আনন্দ আহুজাকে বিয়ে করার পর ২০২২ সালে প্রথম সন্তানকে জন্ম দেন অভিনেত্রী। সন্তানের জন্মের পর থেকেই কার্যত ছবির জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন সোনম। এবার পালা, দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের।

