    Sonam Kapoor Baby Shower: বেবি বাম্পে রাজকীয় আভা, সাধের অনুষ্ঠানে বরের চোখে ডুব সোনমের! চড়ল গ্ল্যামারের পারদ

    ৪০-এ দ্বিতীয় বার মা হচ্ছেন সোনম কাপুর। তাঁর চোখে-মুখে জেল্লা। মুম্বইতে সাধ খেলেন নায়িকা। 

    Published on: Feb 09, 2026 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ৪০-এ দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন বলিউডের ‘ফ্যাশনিস্তা’ সোনম কাপুর। মাতৃত্বকালীন সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত চুটিয়ে উপভোগ করছেন অনিল-কন্যা। সম্প্রতি লণ্ডনের পর মুম্বইতেও সাড়ম্বরে আয়োজিত হলো সোনমের সাধের অনুষ্ঠান। সেই বিশেষ দিনের একগুচ্ছ ছবি সমাজমাধ্যমে আসতেই তা মুহূর্তে ভাইরাল। মাতৃত্বের আভা আর সোনমের চিরাচরিত আভিজাত্য— দুইয়ে মিলে এক মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল অনুষ্ঠান জুড়ে।

    স্ফীতোদরে রাজকীয় আভা,সাধের অনুষ্ঠানে বরের চোখে ডুব সোনমের! চড়ল গ্ল্যামারের পারদ
    নজরকাড়া সাজ: ট্র্যাডিশনাল অথচ গ্ল্যামারাস

    সাধের অনুষ্ঠানের জন্য সোনম বেছে নিয়েছিলেন অফ-হোয়াইট বা হালকা ক্রিম রঙের একটি ডিজাইনার ঘরানার পোশাক। লেহেঙ্গা স্টাইলের সেই পোশাকে ছিল সূক্ষ্ম ফ্লোরাল এমব্রয়ডারি। ভারী কুন্দনের হার, কানের দুল আর কপালে লাল টিপ— সোনমের লুকে ছিল সাবেকিয়ানার ছোঁয়া। আলগা করে রাখা চুলে এবং লাল লিপস্টিকে তাঁকে দেখাচ্ছিল ঠিক যেন কোনো এক আধুনিক ‘কুইন’-এর মতো।

    আনন্দ আর সোনমের কেমিস্ট্রি

    শেয়ার করা ছবিগুলোর মধ্যে ভক্তদের মন কেড়েছে স্বামী আনন্দ আহুজার সঙ্গে সোনমের আদুরে মুহূর্তগুলো। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, স্বামী আনন্দ পরম স্নেহে তাকিয়ে আছেন হবু মায়ের দিকে। সোনমের চোখে-মুখেও উপচে পড়ছে নতুন অতিথি আসার আনন্দ। লণ্ডনের বাড়ির সেই বাগানে বসে সোনমকে দেখা গেল অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর ‘বেবি বাম্প’ ফ্লন্ট করতে।

    সোনমের সাধ
    সোনমের সাধরে সাজ
    আভিজাত্যে ঘেরা আয়োজন

    সোনমের সাধের আয়োজনেও ছিল আভিজাত্যের ছাপ। সুন্দর করে সাজানো ডাইনিং টেবিল, তাতে দামী কাটলারি আর হাতে লেখা মেনু কার্ড— সব মিলিয়ে এক রাজকীয় আমেজ। বলিউডের বেশ কিছু তারকা বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন এই ঘরোয়া অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানের প্রতিটি কোণে সোনমের ব্যক্তিত্ব আর স্টাইল স্টেটমেন্টের পরিচয় পাওয়া গেছে।

    ২০২২ সালে প্রথম সন্তান বায়ুর জন্ম দিয়েছিলেন সোনম। ছেলে বয়স এখন সবে তিন। তার মধ্যেই পরিবারে আসতে চলেছে নতুন সদস্য। ৪০ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার এই যাত্রাকে উপভোগ করছেন সোনম, যার প্রতিটি মুহূর্ত এখন অনুরাগীদের কাছে দারুণ অনুপ্রেরণা। মা হওয়ার আগে সোনমের এই হাসিখুশি চেহারা দেখে অনুরাগীরা শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন। সবাই এখন অপেক্ষা করছেন কাপুর ও আহুজা পরিবারের সেই ছোট্ট সদস্যের আগমনের।

