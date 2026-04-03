মা হওয়ার পর প্রথম পোস্ট করলেন সোনম, ‘ধন্য মনে হচ্ছে…’, যা লিখলেন তিনি

মা হওয়ার পর প্রথম পোস্ট করলেন সোনম, ‘ধন্য মনে হচ্ছে…’, যা লিখলেন তিনি
শুক্রবার, সোনম কাপুর ইনস্টাগ্রামে তাঁর পুত্র সন্তানের জন্মের পর হাসপাতালের কিছু মুহূর্তের ছবি শেয়ার করেছেন। তিনি ব্যবসায়ী আনন্দ আহুজার স্ত্রী।
অভিনেত্রী সোনম কাপুর এবং তাঁর স্বামী আনন্দ আহুজা তাঁদের দ্বিতীয় সন্তানের আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত, যে গত ২৯ মার্চ জন্মগ্রহণ করেছে। এই উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে, সোনম সম্প্রতি তাঁর নবজাতকের সাথে নিজের প্রথম ছবি শেয়ার করেছেন, সঙ্গে রয়েছে এক কৃতজ্ঞতা বার্তা। আর এই মন ছুঁয়ে যাওয়া মুহূর্তটি ইতিমধ্যেই নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেছে।
এবার সোনম কাপুর ইনস্টাগ্রামে তাঁর পুত্র সন্তানের জন্মের পর হাসপাতালের কিছু মুহূর্তের ছবি শেয়ার করলেন। ছবিগুলির মধ্যে একটি বিশেষভাবে মন জয় করেছে, যেখানে তাঁকে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে নিজের নবজাতককে কোলে ধরে থাকতে দেখা যাচ্ছে। অন্য একটি ছবিতে, সোনমকে হাসপাতালে খাবার খেতে দেখা গিয়েছে।
ছবিতে সোনমকে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখা যায় এবং তিনি আলতোভাবে তাঁর নবজাতক শিশুকে বুকের কাছে ধরে আছেন, চোখ বন্ধ এবং মুখে এক নরম হাসি। নবজাতক শিশুটি একটি সাদা কাপড়ে সুন্দরভাবে মোড়ানো। পোস্টের মাধ্যমে, তিনি সেই মেডিকেল টিমকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন যারা তাঁর সন্তানকে নিরাপদে পৃথিবীতে আনতে সাহায্য করেছেন। ছবিগুলি শেয়ার করে সোনম লিখেছেন, ‘শব্দের অতীত কৃতজ্ঞতা (সাদা হার্ট ইমোজি)।’
‘HN Reliance Hospital-কে ধন্যবাদ আমাদের দ্বিতীয় পুত্র সন্তানের আগমনের জন্য এত অসাধারণ অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য। সত্যিই এটি সব দিক থেকে ব্যতিক্রমী ছিল। আমার OBGYN, ডঃ Avaan Dadina-কে একটি বিশেষ ধন্যবাদ, যিনি আমার দুটি গর্ভাবস্থাতেই আমাকে গাইড করেছেন। তাঁর যত্নে এক ধরণের বিশ্বাস, শান্তি এবং আশ্বাস রয়েছে যা খুবই বিরল, এবং তাঁর সমর্থন, জ্ঞান এবং দয়ার জন্য আমি অন্তহীনভাবে কৃতজ্ঞ,’ তিনি যোগ করেছেন।
সোনম আরও লেখেন, ‘পুরো দলের প্রতি ধন্যবাদ, আপনারা এত পেশাদার ছিলেন এবং আপনাদের দয়া, সহানুভূতি এবং আন্তরিক যত্নের মাধ্যমে আপনারা তার চেয়েও বেশি কিছু করেছেন। হাসপাতালে এমন কিছু সবসময় আশা করা যায় না, তবে এটি হওয়া উচিত, এবং এটি এই অভিজ্ঞতাটিকে এত অর্থবহ করে তুলেছে। Nita Aunty যা তৈরি করেছেন তা সত্যিই অসাধারণ, এমন একটি স্থান যেখানে উৎকর্ষতা এবং সহানুভূতি এত সুন্দরভাবে একসাথে বিদ্যমান। গভীর কৃতজ্ঞ, যত্নশীল এবং ধন্য মনে হচ্ছে… আমাদের যত্ন নেওয়া অবিশ্বাস্য দলের প্রতি কৃতজ্ঞ।’
এই পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের মনে গভীর রেখাপাত করেছে, এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা ভালোবাসা ও প্রশংসায় কমেন্ট সেকশন ভরিয়ে দিয়েছেন। সোনাক্ষী সিনহা, ভূমি পেডনেকর, সঞ্জয় কাপুর কমেন্ট সেকশনে হার্ট ইমোজি দিয়েছেন।
রবিবার, সোনম এবং আনন্দ ইনস্টাগ্রামে একটি বার্তার মাধ্যমে এই সুসংবাদ শেয়ার করেছেন। সেখানে লেখা ছিল, ‘অসীম কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসা ভরা হৃদয় নিয়ে, আমরা আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে আমাদের পুত্র সন্তানের আগমন ঘটেছে ২৯শে মার্চ ২০২৬ তারিখে। আমাদের পরিবার বড় হয়েছে, এবং তাঁর আগমনের সাথে সাথে আমাদের হৃদয়গুলি সবচেয়ে সুন্দর উপায়ে প্রসারিত হয়েছে।’
‘বায়ু তার ছোট ভাইকে স্বাগত জানাতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত, এবং আমরা এই মূল্যবান নতুন জীবনের জন্য গভীরভাবে ধন্য যা আমাদের বাড়িতে আনন্দ এবং অনুগ্রহ ভরে দিয়েছে। সোনম এবং আনন্দ চারজনের একটি পরিবার হিসাবে এই সুন্দর নতুন অধ্যায় শুরু করতে পেরে কৃতজ্ঞ’, বার্তাটিতে আরও যোগ করা হয়েছে।
সোনম ২০১৫ সালে 'প্রেম রতন ধন পাও' ছবির প্রচারের সময় আনন্দের সাথে দেখা করেছিলেন। অতীতে, সোনম প্রকাশ করেছিলেন যে, যদিও তাঁর বন্ধুরা তাঁকে আনন্দের বন্ধুদের একজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তিনি আনন্দের সাথেই বেশি কথা বলেছিলেন। ২০১৮ সালে, এই দম্পতি একটি অন্তরঙ্গ বিয়ের অনুষ্ঠানে গাঁটছড়া বাঁধেন। ২০২২ সালে, সোনম এবং আনন্দ তাঁদের প্রথম পুত্র, বায়ুর জন্ম দেন। অভিনেতা তাঁর দ্বিতীয় গর্ভাবস্থার ঘোষণা করেন নভেম্বর ২০২৫-এ, নিজের বেবি বাম্প প্রদর্শন করে ছবি শেয়ার করার মাধ্যমে।