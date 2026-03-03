Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ৪০ কোটি টাকা বাজেটের কার্তিকের এই হিট ছবি ফের বড় পর্দায়! কবে রি-রিলিজ হবে এটি?

    সুখবর কার্তিকের ভক্তদের জন্য। কার্তিকের একটি পুরনো সুপারহিট ছবি পুনরায় মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানেন কী সেই ছবি? ‘সোনু কে টিটু কি সুইটি’। নির্মাতারা এই ছবিটি আবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

    Published on: Mar 03, 2026 3:23 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান বর্তমানে তাঁর আসন্ন ছবি 'নাগজিলা' নিয়ে চর্চায় আছেন। তাঁর ভক্তরা এই ছবির মুক্তির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। বর্তমানে অভিনেতা 'নাগজিলা' ছবির শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত। এই ছবিটি এই বছর মুক্তি পেতে চলেছে। তবে এর মধ্যেই সুখবর কার্তিকের ভক্তদের জন্য। কার্তিকের একটি পুরনো সুপারহিট ছবি পুনরায় মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানেন কী সেই ছবি? ‘সোনু কে টিটু কি সুইটি’। নির্মাতারা এই ছবিটি আবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

    ৪০ কোটি টাকা বাজেটের কার্তিকের এই হিট ছবি ফের বড় পর্দায়! কবে রি-রিলিজ হবে এটি?
    ৪০ কোটি টাকা বাজেটের কার্তিকের এই হিট ছবি ফের বড় পর্দায়! কবে রি-রিলিজ হবে এটি?

    একের পর এক অনেক পুরনো ছবি প্রেক্ষাগৃহে পুনরায় মুক্তি পাচ্ছে। কার্তিক আরিয়ানের ২০১৮ সালের রোমান্টিক কমেডি, ‘সোনু কে টিটু কি সুইটি’, এখন এই ব্যান্ডওয়াগনে যোগ দিয়েছে। কার্তিক আরিয়ানের কেরিয়ারকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলা এই ছবিটি হোলির পরে বড় পর্দায় মুক্তি পাবে বলে নির্মাতারা নিশ্চিত করেছেন।

    সোমবার, কার্তিক তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে এই ছবিটি আসার কথা শেয়ার করেছেন। অভিনেতার এই ছবিটি আট বছর পর মুক্তি পাবে। পোস্টারের সঙ্গে কার্তিক লিখেছেন, ‘এই শুক্রবার... আবারও বড় পর্দায় হাসি এবং আবেগের পুনরুজ্জীবিত করুন! #Sonu Ke Titu Ki Sweety ৬ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে পুনরায় মুক্তি পাচ্ছে!'

    ‘সোনু কে টিটু কি সুইটি’ ২০১৮ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। লাভরঞ্জন পরিচালিত এবং লাভ ফিল্মস এবং টি-সিরিজ ফিল্মস প্রযোজিত এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন নুশরত ভারুচ্চা এবং সানি সিং। গল্পটি বন্ধুত্ব এবং প্রেমের মধ্যে দ্বন্দ্বকে হালকা কিন্তু আবেগপূর্ণভাবে তুলে ধরে ছিল।

    ‘সোনু কে টিটু কি সুইটি’ ব্লকবাস্টার হিট হয়েছিল। ২৫ কোটি টাকা বাজেটে নির্মিত এই ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১৫৬ কোটি টাকা আয় করে। এই ছবিটি কার্তিকের বক্স-অফিস সাফল্যের সূচনা করে, যার মধ্যে রয়েছে ‘লুকা ছুপি’, ‘পতি পত্নী অর ভো’ এবং ‘সত্যপ্রেম কি কথা’ -এর মতো হিট ছবি এবং দুটি ব্লকবাস্টার ‘ভুল ভুলাইয়া’ সিক্যুয়েল।

    News/Entertainment/৪০ কোটি টাকা বাজেটের কার্তিকের এই হিট ছবি ফের বড় পর্দায়! কবে রি-রিলিজ হবে এটি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes