    'আমি বলিনি যে ওঁর কাজ দরকার…', রাজপালের মন্তব্যের জবাবে যা বললেন সোনু

    গত মাসে ৯ কোটি টাকার চেক বাউন্স মামলায় গ্রেফতার হন রাজপাল যাদব। জেলে যাওয়ার আগে পুলিশকে অভিনেতা জানিয়েছিলেন, বলিউডে কেউ তাঁর বন্ধু নন। এরপরেই একাধিক বলিউড তারকা এগিয়ে আসেন রাজপালের সাহায্যের জন্য। অভিনেতা সোনু সুদ রাজপাল যাদবকে কাজ দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

    Published on: Mar 05, 2026 8:03 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    গত মাসে ৯ কোটি টাকার চেক বাউন্স মামলায় গ্রেফতার হন রাজপাল যাদব। জেলে যাওয়ার আগে পুলিশকে অভিনেতা জানিয়েছিলেন, বলিউডে কেউ তাঁর বন্ধু নন। এরপরেই একাধিক বলিউড তারকা এগিয়ে আসেন রাজপালের সাহায্যের জন্য। অভিনেতা সোনু সুদ রাজপাল যাদবকে কাজ দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

    ‘আমি বলিনি যে ওঁর কাজ দরকার…’, রাজপালের মন্তব্যের জবাবে যা বললেন সোনু
    ‘আমি বলিনি যে ওঁর কাজ দরকার…’, রাজপালের মন্তব্যের জবাবে যা বললেন সোনু

    তবে জেল থেকে বেরিয়েই রাজপাল যাদব সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘সকলের এই ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেওয়া উচিত যে আমাকে কাজ চাইতে হবে বারবার। যদিও কাজ চাইতে লজ্জা নেই। আমি আমার কাজের মধ্যেই বেঁচে থাকি। সিনেমা আমার আবেগ। আমি এমন ভাবেই কাজ করি যাতে পরের বার চার গুণ কাজ পাই আমি। আমি ছুটিতেও কাজ করি। গত ১১ বছর ধরে এই কাজের সঙ্গেই আমি আছি।’

    রাজপাল যাদবের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি HT CITY কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সোনু সুদ বলেন, ‘আমি অবশ্যই ওঁর জন্য খুশি। আমি বলিনি যে ওঁর কাজের প্রয়োজন। আমি বলেছিলাম ওঁকে অগ্রিম টাকা দিয়ে ছবির জন্য সই করানোর কথা কারণ আমার মনে হয় উনি এর যোগ্য।’

    সম্প্রতি ৯ কোটি টাকার ঋণ এবং চেক বাউন্স মামলায় যাদবকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়েছে। অভিনেতা তিহার জেলে থাকাকালীন, সোনু সুদ এবং সলমন খান সহ বেশ কয়েকজন শিল্প ব্যক্তিত্ব আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন বলে জানা গেছে। পরিচালক প্রিয়দর্শন আরও প্রকাশ করেছেন যে তিনি তার পরবর্তী ছবির প্রযোজকদের রাজপালকে তার স্বাভাবিক পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশি দিতে বলেছিলেন এবং অভিনেতার সমস্যাগুলির জন্য তার শিক্ষার অভাবকে দায়ী করেছিলেন। অভিনেতা তার মন্তব্যের জন্য চলচ্চিত্র নির্মাতাকেও তীব্র সমালোচনা করেছেন।

    উল্লেখ্য, জেল থেকে বেরিয়ে রাজপাল বলেছিলেন, 'আমি যে ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছাবার্তা পেয়েছি তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই সময়ে আমার সাথে সবচেয়ে বেশি যা ছিল তা হল মানুষের বিশ্বাস। আমার সঙ্গে ছিল দর্শক, সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী।আমি আদালতকে সম্মান করে যাব এবং প্রতিটি নির্দেশনা মেনে চলব।

    আসন্ন কাজের কথা বলতে গিয়ে রাজপাল বলেন, 'আমি এই বছর প্রিয়জির সাথে আমার প্রথম ছবি করছি, ভূত বাংলা, তারপর আসছে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল', যেখানে ২৭ জন অভিনেতা রয়েছেন, এবং তারপর 'হৈওয়ান', যেখানে আমি একটি ছোট কিন্তু অসাধারণ চরিত্রে অভিনয় করেছি। এছাড়া আসছে আমার দুটি ওয়েব সিরিজ এবং আরও দুটি ছবি, যেগুলো নিয়ে আমি এখনই কথা বলতে পারছি না।

