রাজপালকে ৯ কোটি দিলেন সোনু, ‘দান নয়, আগামী ছবির সাইনিং মানি…’, যা বললেন অভিনেতা

রাজপালকে ৯ কোটি দিলেন সোনু, ‘দান নয়, আগামী ছবির সাইনিং মানি…’, যা বললেন অভিনেতা
অভিনেতা সোনু সুদ, রাজপাল যাদবকে একটি সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব এবং কিছু অর্থ সাহায্য করার কথা ঘোষণা করেছেন। এর আগে, ৯ কোটি টাকার ঋণ এবং চেক বাউন্স মামলায় রাজপালকে তিহার জেলে পাঠানো হয়েছিল।
৯ কোটি টাকার ঋণ এবং চেক বাউন্স মামলায় তিহার জেলে আত্মসমর্পণের ঠিক আগে, অভিনেতা রাজপাল যাদব একটি আবেগঘন স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছেন যে তিনি তীব্র আর্থিক সংকটে পড়েছেন এবং সাহায্যের জন্য তাঁর পাশে কেউ নেই। এই পরিস্থিতিতে, অভিনেতা সোনু সুদ এগিয়ে এসে রাজপালকে একটি সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, সঙ্গে কিছু 'স্বল্প অংকের সাইনিং মানি'ও। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে এটি কোনও দান নয়, বরং পেশাগত সমর্থনের একটি প্রতীক।
মঙ্গলবার, রাজপাল যাদবের আর্থিক কষ্টের কথা এবং সাহায্যের জন্য কেউ নেই বলে তাঁর আবেগপূর্ণ স্বীকারোক্তি শোনার পর সোনু সুদ তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। সোনু এক্স (পূর্বে টুইটার) এবং ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে রাজপালকে একটি সিনেমা এবং আর্থিকভাবে সাহায্য করার জন্য কিছু অংকের সাইনিং মানির প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের সকল সদস্যদেরও রাজপালের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে রাজপাল বুঝতে পারেন যে এই কঠিন সময়ে তিনি একা নন।
সো নু সুদ লিখেছেন, 'রাজপাল যাদব একজন প্রতিভাবান অভিনেতা যিনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে বছরের পর বছর ধরে অবিস্মরণীয় কাজ করেছেন। মাঝে মাঝে জীবন কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি আমার একটি সিনেমার অংশ হবেন, এবং আমি বিশ্বাস করি এই মুহূর্তে আমাদের সকলের - প্রযোজক, পরিচালক, সহকর্মীদের - একসাথে দাঁড়ানোর সময়। একটি ছোট সাইনিং মানি, ভবিষ্যতের কাজের সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে, এটি কোনও দান নয়, এটি মর্যাদা।' তিনি আরও যোগ করেন, 'যখন আমাদের একজন কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন ইন্ডাস্ট্রির উচিত তাকে মনে করিয়ে দেওয়া যে সে একা নয়। এভাবেই আমরা দেখাই যে আমরা কেবল একটি ইন্ডাস্ট্রি নই।'
সোনু সুদের এই টুইটটি রাজপাল যাদবের আর্থিক সংকটের কথা নিয়ে করা তাঁর আবেগপূর্ণ বিবৃতি ভাইরাল হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই এসেছে। বলিউড হাঙ্গামার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, আত্মসমর্পণের কিছু সময় আগে রাজপাল তাঁর আর্থিক দুর্দশা সম্পর্কে একটি আবেগপূর্ণ বিবৃতি দিয়েছিলেন। আইনি সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, রাজপাল বলেছিলেন, 'স্যার, কি করব? আমার কাছে টাকা নেই (পরিশোধ করার জন্য)। আর কোনো উপায় দেখতে পাচ্ছি না।'
প্রতিবেদনে আরও জানা যায়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেন তিনি প্রিয়দর্শন-এর মতো বন্ধুদের কাছ থেকে সাহায্য চাননি। এর উত্তরে রাজপাল বলেছিলেন, 'স্যার, এখানে আমরা সবাই একা। কোনও বন্ধু নেই। এই সংকট আমাকে একাই মোকাবিলা করতে হবে।'
রাজপাল যাদবের আইনি সমস্যা সম্পর্কে বিস্তারিত:
ঘটনার সূত্রপাত ২০১০ সালে, যখন রাজপাল তাঁর পরিচালনায় প্রথম সিনেমা 'আতা পাতা লাপাতা' (২০১২) তৈরির জন্য দিল্লি-ভিত্তিক 'মিউচুয়াল প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড' থেকে ৫ কোটি টাকা ঋণ নেন। সিনেমাটি বক্স অফিসে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণ পরিশোধে সমস্যা দেখা দেয় এবং একটি আইনি লড়াই শুরু হয়। ২০১৮ সালের এপ্রিলে, ম্যাজিস্ট্রেট আদালত তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী রাধাকে নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্টস অ্যাক্টের ১৩৮ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করে। অভিযোগকারীকে দেওয়া ৭টি চেক বাউন্স হওয়ার পর, অভিনেতাকে ৬ মাসের সরল কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।
২০১৯ সালের প্রথম দিকে একটি সেশনস কোর্ট এই রায় বহাল রাখে। দিল্লি হাইকোর্টে একটি রিভিশন পিটিশন দাখিল করা সত্ত্বেও, অভিনেতার আইনি সমস্যা সময়ের সাথে সাথে আরও বেড়েছে। ২০২৪ সালের জুন মাসে, আদালত তাঁর সাজা স্থগিত করে এবং প্রায় ৯ কোটি টাকা পরিশোধের জন্য নির্দেশ দেয়।
তবে, এর পরেই বারবার সময়সীমা লঙ্ঘন এবং প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতার ধারা অব্যাহত থাকে। ২০২৫ সালের অক্টোবর নাগাদ, যাদব দুটি ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে ৭৫ লক্ষ টাকা জমা দিলেও, আদালত উল্লেখ করে যে ঋণের বেশিরভাগ অংশই অপরিশোধিত রয়ে গেছে। এই মাসে, বিচারপতি স্বর্ণা কান্তা শর্মা অভিনেতাকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন, উল্লেখ করেন যে কারোরই, সেলিব্রিটি পরিচয় নির্বিশেষে, সীমাহীনভাবে সুবিধা দেওয়া যায় না।
২০২৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি, আদালত তহবিল সংগ্রহের জন্য এক সপ্তাহের মেয়াদ বাড়ানোর একটি শেষ মুহূর্তের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে, কারণ বিচারক লক্ষ্য করেন যে রাজপাল অতীতে প্রায় ২০টি ভিন্ন প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। ২০২৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি, তাঁর আইনজীবী একটি নতুন ২৫ লক্ষ টাকার চেক এবং একটি নতুন পরিশোধের সময়সূচী প্রস্তাব করলেও, বিচারক আত্মসমর্পণের আদেশ প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন। সেই দিন বিকেল ৪টায়, রাজপাল তাঁর ৬ মাসের সাজা কার্যকর করার জন্য তিহার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।