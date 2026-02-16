চেক বাউন্স মামলায় শুনানির জন্য আদালতে রাজপাল, তাঁর আগে কী টুইট করলেন সোনু সুদ

চেক বাউন্স মামলায় শুনানির জন্য আদালতে রাজপাল, তাঁর আগে কী টুইট করলেন সোনু সুদ
রাজপাল যাদবের ঘনিষ্ঠরা আজ তাঁর জামিন পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করছেন। এরই মধ্যে সোনু সুদের টুইট ভাইরাল হয়েছে। এর আগেও সোনু সুদ রাজপালকে সাহায্য করার কথা বলেছিলেন, যার পরেই অনেকেই এগিয়ে আসেন।
রাজপাল যাদব তিহার জেলে আছেন। চেক বাউন্স মামলায় আজ সোমবার দিল্লি হাইকোর্টে তাঁর জামিন আবেদনের শুনানি চলছে। রায় ঘোষণার আগে, সোনু সুদ রাজপালের পক্ষে টুইট করে তাঁর মুক্তির অনুরোধ জানান। রাজপালের স্ত্রী জানিয়েছেন যে, তিনি বিনোদন জগত থেকে উল্লেখযোগ্য সমর্থন পেয়েছেন, তবে তিনি ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করতে পারবেন না। রাজপালের প্রায় ৯ কোটি টাকা ঋণ রয়েছে। জানা গেছে যে তিনি ২.৫ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই শোধ করেছেন এবং বাকি টাকা শোধ করতেও প্রস্তুত।
সোনু সুদের সর্বশেষ টুইট কী?
সোনু সুদ তাঁর টুইটে লিখেছেন, ‘আজ আমাদের ভাই রাজপাল যাদবের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমরা প্রার্থনা করি যে, সবকিছু সঠিক পথে এগিয়ে যাক এবং তিনি তার প্রাপ্য স্বস্তি পান। তিনি একজন বিরল প্রতিভা এবং একজন অত্যন্ত মহৎ ব্যক্তি। এই একটা কারণকে কিছুতেই তাকে ভেঙে ফেলতে দেব না। আমরা তাঁর সঙ্গে আছি এবং সবকিছু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাব।’
উল্লেখ্য, তিহার জেলে রাজপাল যাদব আত্মসমর্পণ করার সময় তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর কাছে কোনও টাকা নেই এবং তাঁকে সমর্থন করার মতো কেউ নেই। সোনু সুদের টুইট আসে এরপর। যেখানে রাজপাল যাদবকে তাঁর কাজের জন্য অর্থ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়েছিল। টুইটটিতে বলা হয়েছিল যে, তাঁকে সম্মানের সঙ্গে কাজের জন্য স্বাক্ষর করা উচিত এবং দান হিসাবে নয়, প্রতীকী অর্থ হিসাবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা উচিত। সোনু আরও লিখেছেন যে, রাজপালকে তাঁর ছবিতে কাস্ট করবেন।
সোনুর বার্তার পরে, আরও অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন যে তারা রাজপাল যাদবকে সাহায্য করবেন। এর মধ্যে টিভি অভিনেতা গুরমিত চৌধুরীও ছিলেন। গুরমিত লিখেছেন যে তিনি সোনু সুদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং রাজপালের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।
রাজপালের জামিনের শুনানি ১২ ফেব্রুয়ারি স্থগিত করা হয়েছিল এবং তাঁকে আজ, ১৬ ফেব্রুয়ারি তারিখ দেওয়া হয়েছিল। আদালতে বিচারক বলেন যে, রাজপাল তাঁর নিজের দোষে কারাগারে আছেন, তিনি অসংখ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে যেখানে দাবি করা হয়েছে যে, সলমন খান তাঁর জামিন নিশ্চিত করেছেন। তবে, রাজপালের স্ত্রী রাধা ভিডিয়োটিকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, বলেছেন যে শিল্পের অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সহায়তা দিয়েছেন। তিনি বলতে পারেননি কে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করেছে। কিছু প্রতিবেদন অনুসারে, রাজপাল যাদবের আইনজীবী বলেছেন যে, তিনি ২.৫ কোটি (২৫ মিলিয়ন টাকা) দিয়েছেন এবং বাকি টাকা দিতে প্রস্তুত।