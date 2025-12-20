Edit Profile
    Published on: Dec 20, 2025 5:04 PM IST
    By Sayani Rana
    রণদীপ হুডা এবং তাঁর স্ত্রী লিন লাইশরাম গত মাসে ভক্তদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা খুব শীঘ্রই সন্তানের জন্ম দিতে চলেছেন। লিন লাইশরাম গর্ভবতী এবং ২০২৬ সালের মার্চ মাসে তাদের প্রথম সন্তানের জন্ম দেবেন বলে শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যেই লিন তাঁর গর্ভাবস্থা সম্পর্কে মুখ খুলেছেন, জানিয়েছেন যে এই গর্ভাবস্থার আগে তাঁর গর্ভপাত হয়েছিল।

    ৪০ বছর বয়সে ফের মা হতে চলা লিনের হয়েছিল গর্ভপাত! ‘কঠিন…’, মিসক্যারেজ প্রসঙ্গে বললেন রণদীপ-পত্নী
    রণদীপ এবং লিনের সন্তান কবে হবে?

    ই টাইমসকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে লিন এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘এই বছরের শুরুতে মিসক্যারেজের পর আমাদের দু’জনের জন্যই এটা একটা কঠিন সময় ছিল। তবে, আমরা কৃতজ্ঞ এবং আশা করি সব কিছু ঠিকঠাক হবে। এটা একটা সুন্দর উপহার।' তিনি জানান যে তাঁর সন্তান ২০২৬ সালের মার্চ মাসে হওয়ার কথা।

    তাঁর অনাগত সন্তানের কথা বলতে গিয়ে লিন বলেন যে তিনি এবং রণদীপ শিশুর নাম নিয়েও অনেক আলোচনা করেছেন, কিন্তু এখনও কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। তিনি জানান যে রণদীপ ঘর সাজানোর জন্য নানা সময় তাঁর পরামর্শ নেন।

    তিনি আরও বলেন, "আমরা সত্যিই এটা উপভোগ করছি কারণ এটা আমাদের প্রথম... আমাদের জীবনে এখন সুখ ছাড়া আর কোনও কিছুর জায়গা নেই।' লিন এবং রণদীপ ২০২৩ সালে বিয়ে করেন। এই বছর তাদের বিবাহবার্ষিকীতে, তাঁরা তাদের ভক্তদের সঙ্গে এই সুখবরটি ভাগ করে নেন।

