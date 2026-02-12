Soumi-Debojyoti: ধারাবাহিকে সিঁদুর পরিয়ে সৌম্যিকে বিয়ের প্রস্তাব দেবজ্যোতির! ‘এটা টিকবে?’ বারবার প্রেমিক বদল, হল কটাক্ষ

Soumi-Debojyoti: ধারাবাহিকে সিঁদুর পরিয়ে সৌম্যিকে বিয়ের প্রস্তাব দেবজ্যোতির! ‘এটা টিকবে?’ বারবার প্রেমিক বদল, হল কটাক্ষ
রিল আর রিয়েল লাইফের মাঝের দেওয়ালটা এক নিমেষে সরিয়ে দিলেন অভিনেতা দেবজ্যোতি রায়চৌধুরী। কীভাবে সৌম্যিকে মনের কথা বলেন নায়ক?
ধারাবাহিকের নাম ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’। কিন্তু মন যে এমন প্রকাশ্য দিবালোকে ভেসে যাবে, তা হয়তো অভিনেত্রী সৌম্যি চক্রবর্তী নিজেও ভাবেননি! ধারাবাহিকের শ্যুটিং চলছিল, নিয়মমাফিক সৌম্যির সিঁথিতে সিঁদুর পরানোর দৃশ্য ছিল অভিনেতা দেবজ্যোতি রায়চৌধুরী-র। কিন্তু সেই শট শেষ হতে না হতেই ক্যামেরার সামনেই এল আসল টুইস্ট। সিঁদুর পরাতে পরাতেই সৌম্যিকে বাস্তবের বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলেন দেবজ্যোতি! প্রেমদিবসের আগে নিজেদের প্রেমের গল্প ফাঁস করলেন সৌম্য়ি-দেবজ্য়োতি!
রিল লাইফ যখন রিয়েল লাইফ!
অভিনেতা জানান, শ্যুটিংয়ের সেই বিশেষ মুহূর্তের পরই তাঁর মনে হয়েছিল সৌম্যিকে বিয়ে করতে চান তিনি। মনের কথা বলেও ফেলেন। এমন আকস্মিক ঘটনায় সৌম্যি হতবাক! লজ্জায় লাল হয়ে অভিনেত্রী জানান, ‘ওহ কিন্তু আমাকে প্রেম প্রস্তাব দেয়নি। তোমাকে ভালোবাসি এ কথা বলেনি। সরাসরি বিয়ের কথা বলেছিল’। দেবজ্যোতি আরও জানান, সৌম্যি হ্য়াঁ বলবার পর দুজনেই পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন বিয়ের ব্যাপারে। রাজি দুই পরিবারই।
ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই চর্চা শুরু হয়েছে টেলিপাড়ায়। যার কিন্তু অধিকাংশই নেতিবাচক। কারণ সৌম্যির অতীত সম্পর্ক। এর আগে সমাজ মাধ্য়ম প্রভাবী পৃথ্বীশের সঙ্গে খুল্লমখুল্লা রোম্য়ান্স করেছেন সৌম্য়ি। পৃথ্বীশের আগে শেহনওয়াজ খানের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন সৌমি। পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত থেকে একসঙ্গে জন্মদিন কিংবা ইদের সেলিব্রেশন। কিন্তু সেই প্রেম টেকেনি। তারপর পৃথ্বীশ-এ শান্তির ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিলেন সৌমি। কিন্তু সেই প্রেম ভাঙতে না ভাঙতেই দেবজ্যোতির সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন নায়িকা। তাই জুটছে বিদ্রুপ। অনেকেরই প্রশ্ন, ‘এই প্রেমটা টিকবে আদেও?’
এর আগে পর্যন্ত দেবজ্যোতি আর সৌম্যির সম্পর্ক নিয়ে অনেক গুঞ্জন থাকলেও, দুজনেই মুখে কুলুপ এঁটেছিলেন। প্রেম এখন আর ‘গোপনে’ নেই, বরং তা বেশ প্রকাশ্যেই ভাসছে, তা খোলাখুলি বলেই দিলেন জুটিতে। শাহনওয়াজের সঙ্গে প্রেম ভাঙা নিয়ে সৌমি বলেছিলেন, 'আমার যে প্রাক্তন প্রেমিক ছিল তার বিয়ে হয়ে গেছে। আর কোনও সম্পর্কে ব্রেক আপ হয়ে যাওয়া কিংবা সম্পর্কে চিট (ধোকা দেওয়া) করা মানে যে তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে হবে, সেটা সবার ক্ষেত্র প্রযোজ্য নয়।’ পৃথ্বীশের সঙ্গে কেন প্রেম ভাঙল সেই নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি সৌমি। নিজের নতুন প্রেমে কবে ইস্তেহার দিয়ে দিলেন অভিনেত্রী।
তবে যে যাই বলুক, দেবজ্যোতির এই ‘সিঁদুর-প্রোপোজ’ কিন্তু ২০২৬-এর ভ্যালেন্টাইনস সপ্তাহের সবথেকে বড় হাইলাইট হয়ে থাকল। এখন দেখার, রিল লাইফের এই বিয়ে বাস্তবে কবে ছাদনাতলায় পৌঁছায়!