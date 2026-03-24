    দেবজ্যোতির সঙ্গে প্রেমচর্চার মাঝেই ‘আইবুড়ো ভাত’ লিখে ছবি পোস্ট সৌম্যির! বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন নায়িকা?

    অভিনেত্রী সৌম্যি চক্রবর্তী সঙ্গে অভিনেতা দেবজ্যোতি রায়চৌধুরীর প্রেমচর্চা বর্তমানে তুঙ্গে। তাঁর মাঝেই সৌম্যি কিছু ছবি পোস্ট করে লিখলেন 'আইবুড়োভাত'! বছরের শুরু থেকেই টলিপাড়া জুড়ে একের পর এক তারকার বিয়ে অনুষ্ঠান লেগেই আছে। এবার কি তবে সৌম্যিও বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছে?

    Mar 24, 2026, 08:30:45 IST
    By Sayani Rana
    আরও পড়ুন: 'দেশু ৭' নিয়ে দর্শকদের কাছে বিশেষ পরামর্শ চাইলেন দেব! প্রত্যুত্তরে কী বললেন ভক্তরা?

    বছরের শুরুতেই সাতপাক ঘুরেছিলেন মধুমিতা সরকার ও দেবমাল্য চক্রবর্তী। তারপর প্রেমের মাসে রণজয় বিষ্ণু ও শ্যামৌপ্তি মুদলি বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। বিয়ে সারেন প্রিয়াঙ্কা মিত্র ও শুভ্রজিৎ সাহাও। আর এবার ‘আইবুড়োভাত’ ক্যাপশন লিখে ছবি পোস্ট করলেন সৌম্যি। তাহলে কি এবার তাঁরও বিয়ের সানাই বাজলো?

    আরও পড়ুন: স্ত্রী ২৬ বছরের ছোট, অঙ্কিতার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে হওয়া ট্রোলিং প্রসঙ্গে মুখ খুললেন মিলিন্দ!

    হ্যাঁ, তা একপ্রকার বলাই যায়। এবার তিনি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন ঠিকই। তবে বাস্তবে নয়, মেগায়। 'লক্ষ্মীঝাঁপি' ধারাবাহিকে নায়িকাকে 'চূর্ণী' চরিত্রে দেখা যাচ্ছে। মেগায় তার বিয়ের ট্র্যাক শুরু হয়েছে। সেখানেই 'চূর্ণী'র আইবুড়ো ভাত দেখানো হবে। আর সেই কারণেই নায়িকা তাঁর মেগার লুক শেয়ার করে 'আইবুড়োভাত' ক্যাপশন-সহ ছবিগুলি পোস্ট করেন।

    আরও পড়ুন: অনুমতি ছাড়া সোনাক্ষীর ছবি, কণ্ঠস্বর ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা! অশ্লীল এআই কন্টেন্ট অপসারণের নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট

    ছবিতে গোলাপি পাড় নীল রঙের শাড়ি, মানানসই ব্লাউজ, গলায় হাঁসুলি, কানে ঝোলা দুল, হাতে বালা, আংটি, মাথায় ফুল ও ছোট্ট টিপে ধরা দেন নায়িকা। ছবিটি পোস্ট করে তিনি ক্যাপশনে লেখেন, ‘আইবুড়ো ভাত…। লক্ষ্মী ঝাঁপি দেখুন সোম থেকে রবি সন্ধ্যে ৬:৩০ শুধুমাত্র @starjalsha’

    নায়িকার এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন অনুরাগীরা। একজন লেখেন, ‘কী মিষ্টি লাগছে দিদি তোমাকে।’ আর একজন লেখেন, ‘বাহ খুব সুন্দর।’

    প্রসঙ্গত, এর আগে সমাজমাধ্য়ম প্রভাবী পৃথ্বীশের সঙ্গে খুল্লমখুল্লা রোম্য়ান্স করেছেন সৌম্য়ি। পৃথ্বীশের আগে শেহনওয়াজ খানের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন নায়িকা। পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত থেকে একসঙ্গে জন্মদিন কিংবা ইদের সেলিব্রেশন। কিন্তু সেই প্রেম টেকেনি। তারপর পৃথ্বীশের সঙ্গে সম্পর্ক হয় সৌমি। কিন্তু সেই প্রেম ভাঙতে না ভাঙতেই দেবজ্যোতির সঙ্গে নতুন সম্পর্কে জড়িয়েছেন নায়িকা। তাই জুটছিল নানা কটাক্ষ। পৃথ্বীশের সঙ্গে কেন প্রেম ভাঙল সেই নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি সৌমি।

