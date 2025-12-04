Edit Profile
    Soumi Boyfriend: পৃথ্বীশ অতীত! আলতো চুমু হাতে, সৌমি খুঁজে নিলেন নতুন ‘শান্তির ঠিকানা’, কার সঙ্গে প্রেম করছেন নায়িকা?

    ফের প্রেমে পড়লেন সৌমি? মাসকয়েক আগেই পৃথ্বীশের সঙ্গে সম্পর্কের পাঠ চুকিয়েছেন অভিনেত্রী। এবার নতুন শান্তির ঠিকানা-র খোঁজ পেলেন। 

    Published on: Dec 04, 2025 11:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ছোটপর্দার অতি পরিচিত নাম সৌমি চক্রবর্তী। জি বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘নিম ফুলের মধু’তে রুচিরা চরিত্রে অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয়তা পান সৌমি। এই মুহূর্তে স্টার জলসার লক্ষ্মী ঝাঁপি সিরিয়ালে দেখা মিলছে তাঁর। নিজের লাভ লাইফ নিয়ে বরাবরই খোলামেলা অভিনেত্রী।

    পৃথ্বীশ অতীত, সৌম্যি খুঁজে নিলেন 'শান্তির ঠিকানা', কার সঙ্গে প্রেম করছেন নায়িকা?
    পৃথ্বীশ অতীত, সৌম্যি খুঁজে নিলেন ‘শান্তির ঠিকানা’, কার সঙ্গে প্রেম করছেন নায়িকা?

    মাস কয়েক আগেও কনটেন্ট ক্রিয়েটার পৃথ্বীশের সঙ্গে মাখোমাখো সম্পর্ক ছিল সৌমির। দুই পরিবারেরও সায় ছিল সেই সম্পর্কে। বিয়ের কথাও চালু হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই সব শেষ। পৃথ্বীশের সঙ্গে সম্পর্কের পাঠ চুকিয়েছেন সৌমি। কিন্তু ভরা শীতে নায়িকার মনে বসন্তের ছোঁয়া।

    সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের একগুচ্ছ ছবি পোস্ট করেছেন সৌমি। ক্যাপশনে লেখা, ‘বিশৃঙ্খলার মাঝেও যখন তুমি শান্তির ঠিকানা পাও.’। সৌমির পোস্টের অসংখ্য় ছবির ভিড়ে বিশেষভাবে নজর কাড়ে একটি পোস্ট। সেখানে নায়িকাকে এক পুরুষের হাতে আদুরে চুম্বন করতে দেখা গেল। কার হাত এটি? প্রশ্ন ভক্তদের মনে।

    সেই হাত দেখে চেনবার উপায় নেই। তবে পৃথ্বীশের সঙ্গে প্রেম ভাঙার পর থেকেই কোন গোপনে মন ভেসেছে সহ-অভিনেতা মন্দার অর্থাৎ অভিনেতা দেবজ্যোতি রায় চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে ভ্রূ কুঁচকেছে অনেকেই। তবে কী বাস্তবে প্রেম করছেন রোহিনী আর মন্দার?

    আগে দু-বার প্রেম ভেঙেছে সৌমির। তা এইবার বোধহয়. বেশি সাবধানী অভিনেত্রী। পৃথ্বীশের আগে শেহনওয়াজ খানের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন সৌমি। পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত থেকে একসঙ্গে জন্মদিন কিংবা ইদের সেলিব্রেশন। কিন্তু সেই প্রেম টেকেনি। তারপর পৃথ্বীশ-এ শান্তির ঠিকানা খুঁজে পেয়েছিলেন সৌমি। সেইসময় কম কটাক্ষ সইতে হয়নি তাঁকে। শাহনওয়াজের সঙ্গে প্রেম ভাঙা নিয়ে সৌমি বলেছিলেন, 'আমার যে প্রাক্তন প্রেমিক ছিল তার বিয়ে হয়ে গেছে। আর কোনও সম্পর্কে ব্রেক আপ হয়ে যাওয়া কিংবা সম্পর্কে চিট (ধোকা দেওয়া) করা মানে যে তার সম্পর্কে খারাপ কথা বলতে হবে, সেটা সবার ক্ষেত্র প্রযোজ্য নয়।’ পৃথ্বীশের সঙ্গে কেন প্রেম ভাঙল সেই নিয়ে এখনও মুখ খোলেননি সৌমি। নিজের নতুন প্রেমে কবে ইস্তেহার দেবেন সৌমি? আপতত সেটাই দেখবার।

