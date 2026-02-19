Soumili Biswas: পরিণীতা থেকে ব্রেক নিচ্ছেন সৌমিলি! পর্দায় বিয়ে সারতেই বাস্তবে ডিভোর্স? এল জবাব

Edit Profile
    Soumili Biswas: পরিণীতা থেকে ব্রেক নিচ্ছেন সৌমিলি! পর্দায় বিয়ে সারতেই বাস্তবে ডিভোর্স? এল জবাব

    সৌমিলি বিশ্বাস আচমকাই আলোচনায়! আমেরিকা যাচ্ছেন অভিনেত্রী। পরিণীতায় আর দেখা যাবে না খুকুকে?

    Published on: Feb 19, 2026 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    টলিপাড়ায় কান পাতলেই এখন শোনা যাচ্ছে এক নতুন গুঞ্জন— অভিনেত্রী সৌমিলি বিশ্বাসের নাকি দীর্ঘ ১৩ বছরের সংসার ভাঙতে চলেছে! স্বামী অয়ন ও তাঁর বিচ্ছেদের গুজবে তোলপাড় নেটপাড়া। সৌমিলির ডিভোর্সের জল্পনা অবশ্য নতুন নয়, এর আগে বাচিক শিল্পী সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্য়ায় সরাসরি দাবি করেছিলেন সৌমিলির নাকি বিয়ে ভাঙছে। লিখেছিলেন, সৌমিলি নাকি বিয়ে করতে চলেছেন নৃত্যিশিল্পী অর্ণব বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে, সংসার ভাঙছে নায়িকার। এরপর পালটা ক্ষোভ উগরে দেন নায়িকা। বছর কয়েক পর পুরোনো জল্পনা ফের মাথাচাড়া দিল।

    গুঞ্জনে হেসেই অস্থির দম্পতি:

    বিচ্ছেদের খবর শুনে সৌমিলি দারুণ মজাই পাচ্ছেন। আনন্দবাজার অনলাইনকে অভিনেত্রী জানান, তিনি এবং তাঁর স্বামী দুজনেই এই খবরে বেশ আমোদ পেয়েছেন। সৌমিলির কথায়, ‘আমি তো জানতামই না। আমার স্বামীই খবরটা আমায় পাঠাল যে রটেছে আমাদের ১৩ বছরের দাম্পত্য ভেঙে যাচ্ছে!’ তিনি আরও যোগ করেন, তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি বেঁচে থাকলে তাঁরাও এই খবর দেখে খুব হাসাহাসি করতেন।

    পর্দা আর বাস্তবের গোলমাল:

    বর্তমানে সৌমিলিকে দর্শক দেখছেন ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকে খুকুর চরিত্রে। রায়ানের পিসির চরিত্রে হিট সৌমিলি। ধারাবাহিকের গল্পে সদ্য় বিয়ে সেরেছেন সৌমিলি। অভিনেত্রীর কথায়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কোনও ফাটল ধরেনি, বরং অয়নের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আগের মতোই মজবুত।

    হঠাৎ আমেরিকা পাড়ি:

    আপতত বেশ কয়েকদিন পরিণীতা ধারাবাহিকে দেখা যাবে না সৌমিলিকে। অভিনেত্রী স্পষ্ট করেছেন, আগামী ১ মার্চ তিনি ব্যক্তিগত কাজেই আমেরিকা যাচ্ছেন। সেখানে তিনি প্রায় এক মাস থাকবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ধারাবাহিকের গল্প হয়তো একটু অন্যভাবে এগোবে, তবে ফিরে এসেই তিনি আবারও ‘পরিণীতা’র শুটিংয়ে যোগ দেবেন।

    সৌমিলির জীবনের সব রঙ যাকে ঘিরে সেই মানুষটাকে চেনেন? পেশায় ব্যাঙ্ককর্মী অয়ন ঘোষকে ২০১২ সালে বিয়ে করেন অভিনেত্রী। তারপর থেকেই সুখী গৃহকোণ দুজনের। দেখতে দেখতে ১৩ বছর পার করে ফেললেন দাম্পত্য জীবনের।

    গত ডিসেম্বরে নিজের বিয়ের ১৩তম বর্ষপূর্তিতে বরের সঙ্গে কাটানো কিছু মিষ্টি মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে নিয়েছিলেন সৌমিলি। কোনওটায় বরের কাঁধে মাথা রেখে গা এলিয়ে দিয়েছেন,কোনওটায় আবার মুগ্ধ হয়ে পরস্পরকে তাকিয়ে দেখছেন। অভিনেত্রী আবেগঘন পোস্টে লেখেন, ‘লোকে বলে ভালোবাসা অন্ধ,কিন্তু আমার মনে হয় তুমি আমার খামতি গুলো দেখতে পাও না। শুভ বিবাহবার্ষিকী, ১৩ বছর একসঙ্গে পা'।

    বিচ্ছেদ কেবলই রটনা:

    সবশেষে অভিনেত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, বিচ্ছেদের খবরটি কেবলই রটনা। যাঁরা ভাবছিলেন তাঁদের প্রিয় অভিনেত্রীর ঘর ভাঙছে, তাঁদের আশ্বস্ত করে সৌমিলি বুঝিয়ে দিলেন, তিনি এবং অয়ন এখন দিব্যি সুখে ঘরকন্না করছেন।

