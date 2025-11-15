অসুস্থতার কারণে যোগ দিতে পারেননি KIFF - এ, এখন কেমন আছেন সৌমিতৃষা?
গত ৬ নভেম্বর সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোষ্টের মাধ্যমে সৌমিতৃষা জানিয়েছিলেন, তিনি ভীষণ অসুস্থ। কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে পারবেন না তিনি। প্রতিবার অনুষ্ঠানে যোগ দিলেও এই বছর থাকতে পারবেন না বলে দুঃখ প্রকাশও করেছিলেন অভিনেত্রী।
গত ১৩ নভেম্বর শেষ হয়ে গিয়েছে কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। সেই গোটা সময়টা অসুস্থ থাকলেও এখন আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ অভিনেত্রী। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। এবার সংবাদমাধ্যমকে জানালেন নিজের সুস্থতার খবর।
tv9 বাংলাতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি অনেকটাই এখন সুস্থ। যদিও পুরোপুরি সুস্থ হতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে। অতিরিক্ত জ্বর হওয়ার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল। এছাড়াও শারীরিক কিছু জটিলতা ছিল তাই এখন সব নিয়ম মেনে চলতে হচ্ছে।’
অভিনেত্রী আরও জানান, এখন আপাতত কাজে ফিরবেন না তিনি। বাড়িতেই বিশ্রাম নেবেন। আগে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে তবেই ফিরবেন কাজে। অসুস্থ হওয়ার কিছুদিন আগেই কাল রাত্রি ২ ওয়েব সিরিজের কাজ শেষ করেছিলেন সৌমিতৃষা, তাই আপাতত কিছুদিন নিজেকে ছুটিতে রাখবেন তিনি।
প্রসঙ্গত, ছোট পর্দায় ‘মিঠাই’ ধারাবাহিকে অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয় হয়েছিলেন সৌমিতৃষা। এরপর দেবের বিপরীতে অভিনয় করার মাধ্যমে বড়পর্দায় প্রবেশ করেন তিনি। এরপরই আসে ‘কালরাত্রি’ ওয়েব সিরিজে অভিনয় করার সুযোগ।
তবে সৌমিতৃষা শুধু অভিনেত্রী হিসেবে নয়, একজন রাজনীতিবিদ হিসেবেও পরিচিত। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই উপস্থিত থাকতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। এমনকি চলতি বছর দুর্গাপুজোয় বেশ কিছু মন্ডপ উদ্বোধন করতেও দেখা গিয়েছিল সৌমিতৃষাকে।
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন কিনা সেটা নিয়ে চর্চা চলে সকল মহলে। আগামী দিনে অভিনেত্রী কোনও প্রস্তাব পাবেন কিনা, পেলেও তিনি কি সিদ্ধান্ত নেবেন সেটা জানার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে সকলকে।
