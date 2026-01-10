Edit Profile
    'মারধর করত, আমাকে খেতে দিত না…', কোন পরিচালকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ সৌমিতৃষার?

    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী সৌমিতৃষা কুন্ডু। হিট মেগা থেকে ছবি সবই রয়েছে নায়িকার ঝুলিতে। ইতিমধ্যেই তাঁর হিট ওয়েব সিরিজের দ্বিতীয় পার্ট মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ নায়িকা জানালেন তাঁকে নাকি খেতে দেওয়া হত না, মারধর করা হত! কার বিরুদ্ধে এমন গুরুত্বর অভিযোগ আনলেন সৌমিতৃষা?

    Published on: Jan 10, 2026 8:41 PM IST
    By Sayani Rana
    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী সৌমিতৃষা কুন্ডু। হিট মেগা থেকে ছবি সবই রয়েছে নায়িকার ঝুলিতে। ইতিমধ্যেই তাঁর হিট ওয়েব সিরিজের দ্বিতীয় পার্ট মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ নায়িকা জানালেন তাঁকে নাকি খেতে দেওয়া হত না, মারধর করা হত! কার বিরুদ্ধে এমন গুরুত্বর অভিযোগ আনলেন সৌমিতৃষা?

    আরও পড়ুন: শারীরিক অসুস্থতা থেকে ডিপ্রেশন, 'বার বার মনে হতো…', মানসিক অবসাদ নিয়ে মুখ খুললেন সৌমিতৃষা

    টলি ইনসাইডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়িকা এই কথা জানিয়েছেন। তিনি তাঁর সিরিজ 'কালরাত্রি'র পরিচালকে নিয়ে এমন কথা বলেছেন। হ্যাঁ তিনি এই অভিযোগ করেছেন ঠিকই, তবে তা একেবারেই মজার ছলে। আসলে নায়িকা মজা করেই তাই সিরিজের পরিচালকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছেন।

    টলি ইনসাইডের ওই ভিডিয়োয় সিরিজের শ্যুট চলাকালীন সৌমিতৃষা ঠিক কী কী করতেন তা জানতে চাওয়া হলে। সৌমিতৃষা যাঁকে নিয়ে এমন কথা বলেছেন, অর্থাৎ সিরিজের পরিচালক অয়ন চক্রবর্তীকে প্রথমেই বলতে শোনা যায়, ‘ওঁকে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের মধ্যে রেখেছিলাম কিছু না হলেই একদম বেতের বাড়ি, নি-ডাউন করে বসিয়ে রাখতাম।’

    আরও পড়ুন: তারার গালে এপি ধিলোঁর চুমু্র জন্য বীরের সঙ্গে বিচ্ছেদের গুঞ্জনের মাঝেই যা পোস্ট করলেন নায়িকা!

    তাঁর কথার রেশ ধরেই হাসতে হাসতে মজার সুরে সৌমিতৃষা বলে ওঠেন, ‘হ্যাঁ, আমাকে মারধর করত, আমাকে খেতে দিত না। আমাকে পিঠে ভারী জিনিস বওয়াতো তাই আমার ঘাড় বেঁকে গিয়েছিল।’

    প্রসঙ্গত, ছোটপর্দায় 'গুরুদক্ষিণা' ধারাবাহিকে নেগেটিভ চরিত্রের মাধ্যমে পা রাখলেও। তিনি একসময় নায়িকা হয়ে ধরা দেন 'কনে বউ' ধারাবাহিকে। তারপর জি বাংলার ‘মিঠাই’ নায়িকাকে সাফল্য এনে দেয়। সৌমিতৃষা কুন্ডু সকলের মনজয় করে নেন। তারপর দেবের নায়িকা হিসেবে বড় পর্দায় ডেবিউ হয় তাঁর। মাঝে সৌরভ দাসের সঙ্গে একটি ছবি করলেও না না কারণে নির্মাতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। তাই একটা সময়ের পর থেকে ছবির প্রচার বা প্রিমিয়ারে নায়িকার দেখা মেলে না।

    আরও পড়ুন: কপালে চন্দনের কল্কা, মাথায় শোলার মুকুট, সিঁথি ভর্তি সিঁদুরে কনে বউ অনন্যা! চুপিসারে বিয়ে সারলেন নায়িকা?

    এরপর প্রায় একই সময় হইচইয়ের পর্দায় 'কালরাত্রি' সিরিজে 'দেবী' রূপে নজরকাড়েন নায়িকা। তাঁর এই সিরিজ রীতিমতো সারা ফেলে দেয়। চলতি বছরেই সিরিজের পরবর্তী পার্ট অর্থাৎ 'কালরাত্রি ২' মুক্তি পেয়েছে।

