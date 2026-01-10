'মারধর করত, আমাকে খেতে দিত না…', কোন পরিচালকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ সৌমিতৃষার?
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী সৌমিতৃষা কুন্ডু। হিট মেগা থেকে ছবি সবই রয়েছে নায়িকার ঝুলিতে। ইতিমধ্যেই তাঁর হিট ওয়েব সিরিজের দ্বিতীয় পার্ট মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ নায়িকা জানালেন তাঁকে নাকি খেতে দেওয়া হত না, মারধর করা হত! কার বিরুদ্ধে এমন গুরুত্বর অভিযোগ আনলেন সৌমিতৃষা?
টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী সৌমিতৃষা কুন্ডু। হিট মেগা থেকে ছবি সবই রয়েছে নায়িকার ঝুলিতে। ইতিমধ্যেই তাঁর হিট ওয়েব সিরিজের দ্বিতীয় পার্ট মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই হঠাৎ নায়িকা জানালেন তাঁকে নাকি খেতে দেওয়া হত না, মারধর করা হত! কার বিরুদ্ধে এমন গুরুত্বর অভিযোগ আনলেন সৌমিতৃষা?
টলি ইনসাইডকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়িকা এই কথা জানিয়েছেন। তিনি তাঁর সিরিজ 'কালরাত্রি'র পরিচালকে নিয়ে এমন কথা বলেছেন। হ্যাঁ তিনি এই অভিযোগ করেছেন ঠিকই, তবে তা একেবারেই মজার ছলে। আসলে নায়িকা মজা করেই তাই সিরিজের পরিচালকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছেন।
টলি ইনসাইডের ওই ভিডিয়োয় সিরিজের শ্যুট চলাকালীন সৌমিতৃষা ঠিক কী কী করতেন তা জানতে চাওয়া হলে। সৌমিতৃষা যাঁকে নিয়ে এমন কথা বলেছেন, অর্থাৎ সিরিজের পরিচালক অয়ন চক্রবর্তীকে প্রথমেই বলতে শোনা যায়, ‘ওঁকে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের মধ্যে রেখেছিলাম কিছু না হলেই একদম বেতের বাড়ি, নি-ডাউন করে বসিয়ে রাখতাম।’
তাঁর কথার রেশ ধরেই হাসতে হাসতে মজার সুরে সৌমিতৃষা বলে ওঠেন, ‘হ্যাঁ, আমাকে মারধর করত, আমাকে খেতে দিত না। আমাকে পিঠে ভারী জিনিস বওয়াতো তাই আমার ঘাড় বেঁকে গিয়েছিল।’
প্রসঙ্গত, ছোটপর্দায় 'গুরুদক্ষিণা' ধারাবাহিকে নেগেটিভ চরিত্রের মাধ্যমে পা রাখলেও। তিনি একসময় নায়িকা হয়ে ধরা দেন 'কনে বউ' ধারাবাহিকে। তারপর জি বাংলার ‘মিঠাই’ নায়িকাকে সাফল্য এনে দেয়। সৌমিতৃষা কুন্ডু সকলের মনজয় করে নেন। তারপর দেবের নায়িকা হিসেবে বড় পর্দায় ডেবিউ হয় তাঁর। মাঝে সৌরভ দাসের সঙ্গে একটি ছবি করলেও না না কারণে নির্মাতাদের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। তাই একটা সময়ের পর থেকে ছবির প্রচার বা প্রিমিয়ারে নায়িকার দেখা মেলে না।