শারীরিক অসুস্থতা থেকে ডিপ্রেশন, 'বার বার মনে হতো…', মানসিক অবসাদ নিয়ে মুখ খুললেন সৌমিতৃষা

শারীরিক অসুস্থতা থেকে ডিপ্রেশন, 'বার বার মনে হতো…', মানসিক অবসাদ নিয়ে মুখ খুললেন সৌমিতৃষা
‘মিঠাই’তে দারুণ সাফল্যের মুখ দেখেন সৌমিতৃষা কুন্ডু। তারপর দেবের নায়িকা হিসেবে বড় পর্দায় ডেবিউ হয় তাঁর। এরপর হইচইয়ের 'কালরাত্রি' সিরিজেও সারা ফেলে দিয়েছিলেন নায়িকা। সামনেই আসছে তাঁর সিরিজের পরবর্তী পার্ট। সব মিলিয়ে তাঁর কেরিয়ার গ্রাফ যে বেশ ঈর্ষণীয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এর মধ্যেও নায়িকাকে ঘিরে ধরেছিল একরাশ অবসাদ। এবার সেই ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বললেন নায়িকা।
টিভি৯ বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়িকাকে এই প্রসঙ্গে বলতে শোনা যায়। তিনি বলেন, ‘আমি কোনও মনবিদকে দেখাইনি। কিন্তু আমার যেটা হয়েছিল সেটা হল, আমার শারীরিক অসুস্থতা আমার মনের উপর প্রভাব ফেলেছিল। আমি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতাম না। বিছানা থেকেই উঠলেই কোমড়ে টান লাগত, তাই আমাকে বাড়িতেই বেশির ভাগ সময় থাকতে হতো। তাঁর আগে আমার কিডনি স্টোন সহ আরও অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। সব মিলিয়ে আমার এই বাইরে না বেরতে পারা, সেজেগুজে কোথাও না যেতে পারা, তারপর আমার কাছে সেই সময় নানা কাজের অফার এসেছিল সেগুলো ছাড়তে হয়েছিল শারীরিক সমস্যার জন্য। একটা কাজ ছিল আমাকে হারনেসে উঠতে হবে, কিন্তু সেটা সেই সময় পারব না, তাই সেই কারণে একটা সিনেমা আমার তখন হয়নি। এগুলো থেকেই আমার খারাপ লাগত। আমার বার বার মনে হতো কেন আমার সঙ্গে এমন হচ্ছে বার বার? ঠিক হচ্ছে না। ওটা মনের উপর প্রভাব ফেলেছিল।'
তবে নায়িকা এরপর সেই জায়গা থেকে নিজের ঘুরে দাঁড়ানোর কথা ভাগ করে নেন। তাঁর কথায়, ‘আমি এতটাই পজেটিভ মনের মানুষ যে, আমাকে বেশিক্ষণ নেতিবাচকতা ঘিরে ধরতে পারে না। আমি ঠিক তাকে পেয়ে বসি। আমি সেই সময় ভাবলাম কী করা যায়? আমার মনে হল, আমি তাহলে একটু বেকিং শিখি। আমি খেতেও ভালোবাসি। আমি মজার মানুষ, আর ভোজন রসিক মানুষ। তাই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলে সবটা শুরু করি। আমাদের যিনি গৃহসহায়িকা তিনি আমাকে সাহায্য করতেন। একজন আমার ক্যামেরা করে দিতেন। ওই ভাবেই আমি এটাকে জয় করি।’
