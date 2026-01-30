Edit Profile
    Soumitrisha Kundu: ‘অন্যের দিকে তাকানো চলবে না…’! ঠিক কেমন পার্টনার চান সৌমিতৃষা? খোলসা মিঠাইয়ের

    সৌমিতৃষা কুণ্ডু স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বর্তমানে তিনি সিঙ্গেল। এমনকী, আপাতত তাঁর ধ্যান আর জ্ঞান সবটাই কাজ। কিন্তু ২৩ বছরের মিঠাই-নায়িকার মনের মানুষ কেমন হবে?

    Published on: Jan 30, 2026 4:34 PM IST
    By Tulika Samadder
    টলিউডের জনপ্রিয় নায়িকাদের তালিকায় নাম আসে সৌমিতৃষা কুণ্ডুর। ছোটপর্দার গণ্ডি পেরিয়ে অভিনেত্রী ইতিমধ্যেই কাজ করে ফেলেছেন সিনেমা-সিরিজে। সদ্য মুক্তি পাওয়া তাঁর কালরাত্রি ২ ওয়েব সিরিজটিও ভূয়সী প্রশংসা পাচ্ছে।

    সৌমিতৃষা কুণ্ডু।
    সৌমিতৃষা কুণ্ডু।

    ইন্ডাস্ট্রিতে পা রাখার পর থেকে সেভাবে কারও সঙ্গে তাঁর প্রেমের খবর আসেনি। অভিনেত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, বর্তমানে তিনি সিঙ্গেল। এমনকী, আপাতত তাঁর ধ্যান আর জ্ঞান সবটাই কাজ। কিন্তু ২৩ বছরের সৌমিতৃষার মনের মানুষ কেমন হবে?

    সৌমিতৃষার একটি ফ্যান পেজ থেকে তাঁর অনেকগুলো ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যার মধ্যে একটিতে জানতে চাওয়া হয়, আইডিয়াল লাইফ পার্টনার কেমন হবে? আর তাতে মিঠাই রানির কাছ থেকে জবাব আসে, ‘ইনসিকিওর হবে না। সঙ্গে অন্য কোনো মেয়েদের দিকে তাকাবে না। শুধু আমার দিকেই তাকাবে’। সঙ্গে পার্টনারের মধ্যে ঠিক কোন গুণটি চান, সেটাও করেন খোলসা। বলেন, ‘আমার গুস্সা কনট্রোল করা’! সত্যিই কি সৌমিতৃষা খুব রাগী? যদিও নায়িকার ভক্তরা তা মানতে একেবারেই নারাজ।

    ভালোবাসা-ই যে বড়, কোনো জৌলুস নয়, তা প্রমাণ করে সৌমিতৃষার এই কথাগুলো। যেখানে তিনি বলেন, তাঁর জন্য আইডিয়াল ডেট কোনো জায়গায় যাওয়া, ভালো খাওয়া, ভালো জামাকাপড় পরা নয়। কারণ যখন বিশেষ মানুষটা পাশে থাকে তখন সেটা ফুচকা খেতে খেতেও আইডিয়াল হয়ে যেতে পারে।

    সৌমিতৃষাকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিল মিঠাই ধারাবাহিক। প্রায় আড়াই বছর ধরে চলেছিল সেটি। এনকী, বহুবার একটানা ছিল বেঙ্গল টপার। এরপর মিঠাই শেষ না হতে হতেই তাঁর হাতে আসে সিনেমায় কাজ করার অফার। তাও আবার প্রধান সিনেমায়, দেবের বিপরীতে। এরপর ১০ই জুন সিনেমাতে তাঁকে দেখা যায় সৌরভ দাসের বিপরীতে।এরপর হইচইয়ের কালরাত্রির দুটি সিজনেও কাজ করেছেন নাম ভূমিকাতে। অভিনেত্রীর ফ্যানবেস বেশ ইর্ষণীয়। জন্মদিন হোক বা নতুন কাজ, অভিনেত্রীর জন্য প্রার্থনা করেন মন্দিরে গিয়ে তাঁর ভক্তরা। নানা উপহার, পুজোর প্রসাদ, আশীর্বাদি ফুল নিয়ে পৌঁছে যান তাঁরা সেটে।

    ২০২৫ সালের লম্বা সময় কাটিয়েছেন শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে। তবে নায়িকার ভক্তরা আশাবাদী, ২০২৬ সালে নতুন নতুন কাজ নিয়ে তাঁদের মন ভোলাতে আসবেন তাঁদের প্রিয় নায়িকা।

