Soumitrisha Kundu: ‘ওকে ছাড়া কিছু ভাবতেই পারছি না…’,কার প্রেমে পড়েছেন সৌমিতৃষা? খোলসা করলেন মিঠাইরানি
Soumitrisha Kundu: তাঁর হাসিতে যেমন হাজার হাজার ভক্ত কুপোকাত, তেমনই তাঁর নিজের মনের চাবিকাঠি এখন কার কাছে? এই নিয়ে জল্পনার অন্ত নেই। তবে আসন্ন ভ্যালেন্টাইনস ডে-র আগে নিজেই বোমা ফাটালেন সৌমিতৃষা। দেশি কোনো নায়ক নয়, সৌমিতৃষার মন মজেছে সুদূর তুরস্কের এক হ্যান্ডসাম হিরোর প্রেমে!
ভ্যালেন্টাইনস ডে দোরগোড়ায়। চারদিকে যখন প্রেম-প্রেম রব, তখন টলিপাড়ার ‘মিঠাই রানি’ সৌমিতৃষা কুণ্ডু নিজের মনের মানুষের নাম ফাঁস করলেন। তবে কোনও বাঙালি বাবু নয়, সৌমিতৃষার দিনরাত কাটছে তুরস্কের এক সুপুরুষ অভিনেতার ভাবনায়। তাঁর নাম এমিন গুয়েনক (Emin Günenç)। শুধু ক্রাশ নয়, এমিনই এখন সৌমিতৃষার ‘স্বপ্নের পুরুষ’!
কে এই এমিন গুয়েনস? (সৌমিতৃষার সেই তুর্কি ক্রাশ)
তুরস্কের জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘আরাফতা’ (Arafat) দেখেই এমিনের প্রেমে পড়েছেন সৌমিতৃষা। এই হ্যান্ডসাম তুর্কি নায়ক সম্পর্কে কিছু তথ্য না দিলেই নয়। এমিন গুয়েনস একজন প্রাক্তন বাস্কেটবল খেলোয়াড় এবং জনপ্রিয় মডেল-অভিনেতা। তাঁর গভীর চোখের চাহনি আর স্টাইলিশ দাড়ি দেখে বিশ্বজুড়ে তরুণীদের মনে তুফান ওঠে।
‘আরাফতা’ ছাড়াও তুরস্কে বেশ কিছু জনপ্রিয় সিরিয়াল ও রিয়ালিটি শো-তে তাঁকে দেখা গেছে। জেনলিক, কুসুরসুজ কিরাসি এবং সেক্রেড ডেমিজন ৪-এ দেখা মিলেছে এই সুদর্শন পুরুষের। এখন বোঝা যাচ্ছে, কেন আমাদের মিঠাই রানির মন সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে তুরস্কে পাড়ি দিয়েছে!
বাস্তব জীবনে সিঙ্গল সৌমিতৃষা। প্রেমদিবস নিয়ে কী ভাবনা তাঁর, সেই প্রসঙ্গে সংবাদ প্রতিদিন ডিজিট্যালকে মিঠাইরানি বলেন, ‘এখন ‘আরাফতা’ তুরস্কের একটা শো দেখছি। সেখানে এমিন গুয়েনস-এর উপর আমার দারুণ ক্রাশ। ওকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছি না দিনরাত। আমার ‘স্বপ্নের পুরুষ’… আহা!’ বোঝা যাচ্ছে, শুটিংয়ের ব্যস্ততার মাঝেও এমিনের প্রেমে ডুব দিয়ে বেশ ভালোই কাটছে তাঁর সময়।
ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে পরিকল্পনা কী?
স্বপ্নের পুরুষ তুরস্কের হলে কী হবে, বাস্তবের প্রেম দিবসে কিন্তু সৌমিতৃষা একেবারে ঘরোয়া। তবে কি কোনো সিক্রেট ডেট আছে? অভিনেত্রী সাফ জানালেন: ‘ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে আমার ভ্যালেন্টাইন পরিবারই। বাড়ির সকলের সঙ্গে ডিনার করব।’
পাশাপাশি এই দিনটি নিয়ে তাঁর ভাবনা বেশ ইতিবাচক। তিনি মনে করেন, ভালোবাসার জন্য আলাদা দিন দরকার না হলেও, যাঁরা সারা বছর ব্যস্ত থাকেন, তাঁদের জন্য এই দিনটি বিশেষ। এখন দেখার, সৌমিতৃষার এই ‘তুর্কি প্রেম’ কতদূর গড়ায়! আপাতত তুরস্কের এমিনকে নিয়ে স্বপ্নে বুঁদ হয়েই কাটুক তাঁর ভ্যালেন্টাইনস ডে। আর হ্যাঁ, ইন্টারনেটের তথ্য বলছে ৩২ বছর বয়সী তুরস্কের এই নায়ক কিন্তু সিঙ্গল! তাই প্রেমে পড়া বারণ নয়!
