দেবের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকলে, তাঁর জন্য কেন নয়? SIR শুনানিতে গিয়ে তারকা-দাপট সৌমিতৃষার, নাটকীয় পরিস্থিতি বারাসতে

দেবের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকলে, তাঁর জন্য কেন নয়? SIR শুনানিতে গিয়ে তারকা-দাপট সৌমিতৃষার, নাটকীয় পরিস্থিতি বারাসতে
মঙ্গলবার এসআইআর-এর ছোট জাগুলিয়া আইটিআই কলেজে হাজির হয়েছিলেন সৌমিতৃষা। আর সেখানে বেশ নাটকীয় পরিস্থিতি দেখা যায়। নির্বাচন কমিশনের তথ্যে ছিল বাবার নাম ভুল। তবে সেখানে সাধারণের লাইনে দাঁড়াতে চাননি নায়িকা। যা নিয়ে তৈরি হয় বেশ গোলমাল।
খবর, ছোট জাগুলিয়া আইটিআই কলেজে পৌঁছেই নাকি সোজা শুনানি কক্ষে ঢুকে পড়েন। বাইরে অপেক্ষমান ভিড়কে উপেক্ষা করেই। আর সামনে তারকা দেখে গলে জল হয়ে যায় এআরও নিতাইচন্দ্র বিশ্বাস। তিনি নিজের চেয়ার ছেড়ে দেন রীতিমতো। আর সেই চেয়ারে বসেই নথিপত্রে স্বাক্ষর করার কাজ চলতে থাকে।
তবে তাল কাটে যখন বারাসত ১ নম্বর ব্লকের বিডিও রাজীব দত্ত চৌধুরী গিয়ে বাধা দেন। তিনি সৌমিতৃষাকে লাইনে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। এরপর শুনানি কক্ষ থেকে বেরিয়ে সৌমিতৃষা সটান পৌঁছে যান বিডিয়ো অফিস চত্বরে। সেখানে গিয়ে বারাসত ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হালিমা বিবি এবং সহ-সভপতি গিয়াসউদ্দিন মণ্ডলের কাছে গিয়ে উষ্মা প্রকাশ করতে থাকেন তিনি ও তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা।
শুধু তাই নয়, খবর সৌমিতৃষার দাবি দীপক অধিকারি অর্থাৎ দেবকে যদি আলাদাভাবে ডাকা হয়, কেন তাঁর জন্য সাধারণের মতোই নিয়ম মানতে হবে। এরপর আরও কিছুক্ষণ চলে চাপানউতোর। অবশেষে সৌমিতৃষার ফর্মে বিডিয়ো নিজে সাইন করলে শুনানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তবে এই নাটকীয় ঘটনার পুরোটাই ক্যামেরবন্দি করে সেখানে উপস্থিত মানুষরা। যা এই মুহূর্তে ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়াতে।
এদিকে শুনানি কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে সৌমিতৃষা বিতর্কিত ঘটনা নিয়ে কোনো মন্তব্যই করতে চাননি। বরং পুরোটা অস্বীকার করে এড়িয়ে যান। তবে ততক্ষণে অবশ্য ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।
কাজের সূত্রে, মিঠাই দিয়ে জনপ্রিয়তার শিখরে আসা সৌমিতৃষাকে শেষ দেখা গিয়েছে কালরাত্রি ২ ওয়েব সিরিজে। আজকাল মাঝেমাঝেই তৃণমূলের মঞ্চে দেখা যায় তাঁকে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে নিজের ভালোবাসা জাহির করে তিনি জানিয়েছেন, সুযোগ পেলে ভোটে দাঁড়াতেও রাজি।
