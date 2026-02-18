Edit Profile
    'একে অন্যকে আগলে যত্নে রাখার চেষ্টা করি…', অনুষার সঙ্গে সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে যা বললেন সৌম্য

    অনুষার সঙ্গে নাম জড়ায় সৌম্য মুখোপাধ্যায়ের। তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন শুরু হয়। এবার অনুষার জন্মদিনে তা নিয়ে মুখ খুললেন সৌম্য।

    Published on: Feb 18, 2026 11:41 AM IST
    By Sayani Rana
    টলিপাড়ার এক সময়ের জনপ্রিয় তারকা জুটি ছিল আদিত্য সেনগুপ্ত ও অনুষা বিশ্বনাথন। গত বছরের শেষ দিকে তাঁদের বিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে আসে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁদের বিয়ের কথা হয়েছিল, তবে তারপর শোনা যায় সেই বিয়ে নাকি হচ্ছে না! এরপরই অনুষার সঙ্গে নাম জড়ায় সৌম্য মুখোপাধ্যায়ের। তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন শুরু হয়। এবার তা নিয়ে মুখ খুললেন সৌম্য।

    আনন্দবাজার ডটকমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়ক এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘অনেক ধরনের কথা হয়েছে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে। সেটাকে আমরা মজার ছলেই নিয়েছি। এগুলোর কোনওটাই কিন্তু আসলে সত্যি নয়। বরং আমাদের খুবই খুনসুটির সম্পর্ক। আমাদের বয়সের পার্থক্য হলেও কোথাও গিয়ে ভাবনা-চিন্তা প্রায় এক গোত্রের। তাই হয়তো বন্ধুত্বটা তৈরি হয়েছে।’

    তিনি আরও বলেন, ‘অনুষা এবং আমার জীবনে অনেক ওঠাপড়া গিয়েছে। সব ঝড় আমরা দু’জনেই সামনে থেকে দেখেছি। একে অন্যকে তাই সেই ভাবেই আগলে যত্নে রাখার চেষ্টা করি।’

    কিন্তু কীভাবে শুরু হয়েছিল সৌম্য অনুষার বন্ধুত্ব সেই কথাও সাক্ষাৎকারে জানান সৌম্য। তাঁর কথায়, ‘গত ১১ বছর ধরে অনুষাকে আমি চিনি। থিয়েটারে ও আমার অনেকটাই জুনিয়র। অনুষা তখন সম্ভবত একাদশ শ্রেণির ছাত্রী। তার পরে আবার আমরা দু’জনেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি। সব মিলিয়ে বন্ধুত্বটা দিনে দিনে আরও বেশি বেড়েছে।’

    প্রসঙ্গত, এর আগে রণিতা দাসের সঙ্গে নাম জড়িয়ে ছিল সৌম্যর। নানা অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা মিলত তাঁদের। যদিও সেই সময় তিনি জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কেবল বন্ধুত্বই রয়েছে। মাঝে অবশ্য আর সেভাবে রণিতার সঙ্গে সৌম্যকে দেখা যায়নি। তারপরই অনুষার সঙ্গে সৌম্যকে জড়িয়ে নানা গুঞ্জন শোনা যায়।

    অন্যদিকে, ২০২৪ সালের অক্টোবর আদিত্যর জন্মদিনে ভালোবাসার কথা বলেছিলেন অনুষা। ওই বছরের অগস্ট মাসে প্রাগে ঘুরতে গিয়েছিলে দুজনে। একসঙ্গে টেলর সুইফটের কনসার্টে ধরা দিয়েছিলেন, সেই থেকে শুরু প্রেমচর্চা। কিন্তু গত বছর তা ভেঙে যায়।

    মধুমন্তী মৈত্র ও পরিচালক অশোক বিশ্বনাথনের মেয়ে অনুষা বিশ্বনাথন একাধিক সিনেমা, সিরিজে কাজ করেছেন। তবে তিনি বাঙালিদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছেন ‘জল থই থই’ ভালোবাসা ধারাবাহিকের হাত ধরে। অন্যদিকে, সৌম্যকে সর্ব শেষ দেখা গিয়েছে 'মন মানে না' ছবিতে। এই ছবির হাত ধরেই বড় পর্দায় ডেবিউ সেরেছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে হিয়া চট্টোপাধ্যায়।

