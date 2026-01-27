বিদেশের মাটিতে এ কার কপালে চুমু খেলেন 'স্বয়ম্ভু' সৌম্যদীপ? ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল

Edit Profile
    বিদেশের মাটিতে এ কার কপালে চুমু খেলেন 'স্বয়ম্ভু' সৌম্যদীপ? ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল

    ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ সৌম্যদীপ মুখোপাধ্যায়। কিছুদিন আগেই তাঁর মেগা ‘জগদ্ধাত্রী’ শেষ হয়েছে। তাই এখন ছুটির মেজাজে রয়েছেন অভিনেতা। আর ছুটিতে ঘুরতে ঘুরতেই বিদেশের মাটিতে কার কপালে চুমু খেলেন সৌম্যদীপ? ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শুরু চর্চা।

    Published on: Jan 27, 2026 7:57 PM IST
    By Sayani Rana
    ছোট পর্দার জনপ্রিয় মুখ সৌম্যদীপ মুখোপাধ্যায়। কিছুদিন আগেই তাঁর মেগা ‘জগদ্ধাত্রী’ শেষ হয়েছে। তাই এখন ছুটির মেজাজে রয়েছেন অভিনেতা। আর ছুটিতে ঘুরতে ঘুরতেই বিদেশের মাটিতে কার কপালে চুমু খেলেন সৌম্যদীপ? ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শুরু চর্চা।

    বিদেশের মাটিতে এর কার কপালে চুমু খেলেন সৌম্যদীপ? ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল
    বিদেশের মাটিতে এর কার কপালে চুমু খেলেন সৌম্যদীপ? ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল

    নিশ্চয়ই ভাবছেন কার কপালে চুমু খেলেন নায়ক। তবে কি তিনি তাঁর প্রেমিকাকে চুমু খেলেন? আরে নানা। নায়ক চুমু খেয়েছেন ঠিকই তবে কোনও মানুষকে নয়। তিনি চুমু খেয়েছেন চিতার কপালে।

    মঙ্গলবার নায়ক তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি ছবি ভাগ করে নেন। সেখানে দেখা যায় সবুজ রঙের জ্যাকেট, কালো টি শার্ট। সঙ্গে রিপড জিন্স পরেছিলেন তিনি। তাঁর চোখে রোদ চশমা, হাতে ঘড়ি।

    সেখানে দেখা যায় চিতার পিছনে বসে সে। তারপরই সে চুমু খায় চিতাকে। তারপর তার মাথায় হাতও বোলায়। এরপর বাঘের শাবকেও আদরে ভরে দেয়। এরপর বড় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঙ্গেও ছবি দেয়। থাইল্যান্ডে ঘুরতে গিয়েছিলেন অভিনেতা সেখানেই তিনি বন্য জন্তুদের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় কাটান। এর আগে পাখিদের সঙ্গেও দেখা মিলেছিল পর্দার 'স্বয়ম্ভু'র। তিনি নিজে হাতে লেকের জলে হাত ডুবিয়ে মাছদের খাইয়েও ছিলেন।

    নায়ক এই ভিডিয়োটি পোস্ট করতেই ভালোবাসায় ও নানা কমেন্টে ভরে দিয়েছেন অনুরাগীরা। একজন লেখেন, ‘দারুণ লাগছে। অসাধারণ লাগছে তোমাকে।’ আর একজন লেখেন, ‘ওয়াও দাভাই তোমার সাহস আছে বলতে হবে।’

    তবে এই সাহস যে টলিপাড়ার থেকে প্রথম সৌম্যদীপ করেছেন তা নয়। সেই সাহস দেখিয়েছেন দিব্যজ্যোতি দও। তিনি তো রীতিমতো সাপকেও চুমু খেয়েছেন। দিব্যজ্যোতি খুব পশুপ্রেমি মানুষ। তাঁর কাছে এই পশুপ্রেম কেবল কুকুর বিড়ালে আটকে নেই। বিষাক্ত সাপ থেকে চিতা সব কিছুর প্রতি তাঁর ভালোবাসা অটুট। তাই যে কোনও জায়গায় ঘুরতে গিয়েই এমন সব সঙ্গীদের জুটিয়ে নেন তিনি। তারপর আদরে, ভালোবাসায়, স্নেহে ভরে দেন তাদের। তখন নায়কের আদর দেখে বোঝার উপায় থাকে না যে এরা কত বিষাক্ত বা হিংস্র। আর এবার সেই পথেই এক প্রকার হাঁটলেন সৌম্যদীপ।

