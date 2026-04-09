Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shah Rukh-Suhana: কিং-এর সেটে শাহরুখ থাকায় সুহানা একটু বেশিই সুবিধা পেতেন? সত্যি ফাঁস সহ-শিল্পীর

    Shah Rukh Khan and Suhana Khan:  শাহরুখ খান ও সুহানা খানকে প্রথমবারের মতো বড় পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে 'কিং'-এর মাধ্যমে। শুটিংয়ের সময় সেটে শাহরুখ খান তাঁর মেয়ের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করেন, তা সৌরভ শুক্লা প্রকাশ করেছিলেন।

    Apr 9, 2026, 13:21:29 IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Shah Rukh's Next Film King: বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান এই মুহূর্তে তাঁর আসন্ন ছবি ‘কিং’ নিয়ে চর্চার কেন্দ্রে রয়েছেন। এই ছবিতে প্রথমবারের মতো শাহরুখ খান বড় পর্দায় তাঁর মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে একসঙ্গে অভিনয় করতে চলেছেন। সিনিয়র অভিনেতা সৌরভ শুক্লাও এই ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন। শুটিং সেটে বাবা-মেয়ের কেমিস্ট্রি নিয়ে সৌরভ বেশ কিছু মজার এবং আকর্ষণীয় তথ্য শেয়ার করেছেন।

    HT Image
    HT Image

    সিদ্ধার্থ কাননের শো-তে কথোপকথনের সময় সৌরভ জানান যে, শাহরুখ এবং সুহানার আচরণ সম্পূর্ণ পেশাদার। শাহরুখ তাঁর মেয়ের সঙ্গে একজন সিনিয়র অভিনেতার মতো নয়, বরং একজন সহ-অভিনেতার মতো রিহার্সাল করেন এবং দৃশ্যকে আরও ভালো করার জন্য পরামর্শ দেন।

    শাহরুখের তাঁর সন্তানদের সঙ্গে কেমন টিউনিং?

    শাহরুখের সঙ্গে তাঁর পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে সৌরভ শুক্লা জানান যে, তিনি ‘বাদশা’ ছবিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তখন শাহরুখ একজন উদীয়মান তারকা ছিলেন। শাহরুখের ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সৌরভ বলেন, তিনি একজন অসাধারণ ব্যবসায়ী এবং একাই নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। একজন বাবা হিসেবে শাহরুখ খানের প্রশংসা করে সৌরভ তাঁকে একজন বিচক্ষণ পিতা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শাহরুখ তাঁর সন্তানদের নিয়ে অতিরিক্ত অধিকারবোধ বা অতি সুরক্ষামূলক নন, বরং তাঁদের নিজেদের মত প্রকাশ করতে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন।

    ‘কিং’ ছবিতে শাহরুখ খানের চরিত্র কেমন হবে?

    একটি ফ্যান মিটে শাহরুখ খান তাঁর এই ছবি এবং চরিত্র সম্পর্কে খোলাখুলি কথা বলেছিলেন। তিনি জানান, ‘কিং’-এ তাঁর চরিত্রটি বেশ আকর্ষণীয়, যা সিদ্ধার্থ আনন্দ এবং সুজয় ঘোষ অত্যন্ত যত্ন সহকারে লিখেছেন। শাহরুখ বলেন, এই চরিত্রের মধ্যে অনেক ডার্কনেস রয়েছে এবং তিনি একজন ‘কিলার’-এর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। শাহরুখের মতে, একজন নায়ক হিসেবে তাঁর বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করা উচিত—সেটা অনুপ্রেরণামূলক হোক, কমিক হোক বা ডার্ক।

    সুহানা খানের ডেবিউ এবং ছবির মুক্তির তারিখ

    শাহরুখ খান আরও বলেন যে এখন সিনেমা তৈরি করা আগের চেয়ে কঠিন হয়ে গিয়েছে। তাই তিনি খুব ভেবেচিন্তে প্রজেক্ট বেছে নিচ্ছেন। ‘কিং’ ছবির মাধ্যমে সুহানা খান তাঁর বলিউডে ডেবিউ করতে চলেছেন। এর আগে তাঁকে ২০২৪ সালে নেটফ্লিক্সের ছবি ‘দ্য আর্চিজ’-এ দেখা গিয়েছিল। ‘কিং’ ছবিতে শাহরুখ ও সুহানা ছাড়াও দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, আরশাদ ওয়ারসি এবং জয়দীপ আহলাওয়াতের মতো বড় তারকারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করবেন। এই ছবিটি ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes