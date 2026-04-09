Shah Rukh-Suhana: কিং-এর সেটে শাহরুখ থাকায় সুহানা একটু বেশিই সুবিধা পেতেন? সত্যি ফাঁস সহ-শিল্পীর

Shah Rukh-Suhana: কিং-এর সেটে শাহরুখ থাকায় সুহানা একটু বেশিই সুবিধা পেতেন? সত্যি ফাঁস সহ-শিল্পীর
Shah Rukh Khan and Suhana Khan: শাহরুখ খান ও সুহানা খানকে প্রথমবারের মতো বড় পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে 'কিং'-এর মাধ্যমে। শুটিংয়ের সময় সেটে শাহরুখ খান তাঁর মেয়ের সঙ্গে কীভাবে আচরণ করেন, তা সৌরভ শুক্লা প্রকাশ করেছিলেন।
Shah Rukh's Next Film King: বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খান এই মুহূর্তে তাঁর আসন্ন ছবি ‘কিং’ নিয়ে চর্চার কেন্দ্রে রয়েছেন। এই ছবিতে প্রথমবারের মতো শাহরুখ খান বড় পর্দায় তাঁর মেয়ে সুহানা খানের সঙ্গে একসঙ্গে অভিনয় করতে চলেছেন। সিনিয়র অভিনেতা সৌরভ শুক্লাও এই ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন। শুটিং সেটে বাবা-মেয়ের কেমিস্ট্রি নিয়ে সৌরভ বেশ কিছু মজার এবং আকর্ষণীয় তথ্য শেয়ার করেছেন।
সিদ্ধার্থ কাননের শো-তে কথোপকথনের সময় সৌরভ জানান যে, শাহরুখ এবং সুহানার আচরণ সম্পূর্ণ পেশাদার। শাহরুখ তাঁর মেয়ের সঙ্গে একজন সিনিয়র অভিনেতার মতো নয়, বরং একজন সহ-অভিনেতার মতো রিহার্সাল করেন এবং দৃশ্যকে আরও ভালো করার জন্য পরামর্শ দেন।
শাহরুখের তাঁর সন্তানদের সঙ্গে কেমন টিউনিং?
শাহরুখের সঙ্গে তাঁর পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে সৌরভ শুক্লা জানান যে, তিনি ‘বাদশা’ ছবিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছিলেন, তখন শাহরুখ একজন উদীয়মান তারকা ছিলেন। শাহরুখের ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সৌরভ বলেন, তিনি একজন অসাধারণ ব্যবসায়ী এবং একাই নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন। একজন বাবা হিসেবে শাহরুখ খানের প্রশংসা করে সৌরভ তাঁকে একজন বিচক্ষণ পিতা বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শাহরুখ তাঁর সন্তানদের নিয়ে অতিরিক্ত অধিকারবোধ বা অতি সুরক্ষামূলক নন, বরং তাঁদের নিজেদের মত প্রকাশ করতে এবং নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেন।
‘কিং’ ছবিতে শাহরুখ খানের চরিত্র কেমন হবে?
একটি ফ্যান মিটে শাহরুখ খান তাঁর এই ছবি এবং চরিত্র সম্পর্কে খোলাখুলি কথা বলেছিলেন। তিনি জানান, ‘কিং’-এ তাঁর চরিত্রটি বেশ আকর্ষণীয়, যা সিদ্ধার্থ আনন্দ এবং সুজয় ঘোষ অত্যন্ত যত্ন সহকারে লিখেছেন। শাহরুখ বলেন, এই চরিত্রের মধ্যে অনেক ডার্কনেস রয়েছে এবং তিনি একজন ‘কিলার’-এর ভূমিকায় অভিনয় করছেন। শাহরুখের মতে, একজন নায়ক হিসেবে তাঁর বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করা উচিত—সেটা অনুপ্রেরণামূলক হোক, কমিক হোক বা ডার্ক।
সুহানা খানের ডেবিউ এবং ছবির মুক্তির তারিখ
শাহরুখ খান আরও বলেন যে এখন সিনেমা তৈরি করা আগের চেয়ে কঠিন হয়ে গিয়েছে। তাই তিনি খুব ভেবেচিন্তে প্রজেক্ট বেছে নিচ্ছেন। ‘কিং’ ছবির মাধ্যমে সুহানা খান তাঁর বলিউডে ডেবিউ করতে চলেছেন। এর আগে তাঁকে ২০২৪ সালে নেটফ্লিক্সের ছবি ‘দ্য আর্চিজ’-এ দেখা গিয়েছিল। ‘কিং’ ছবিতে শাহরুখ ও সুহানা ছাড়াও দীপিকা পাড়ুকোন, অভিষেক বচ্চন, আরশাদ ওয়ারসি এবং জয়দীপ আহলাওয়াতের মতো বড় তারকারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করবেন। এই ছবিটি ২৪ ডিসেম্বর ২০২৬ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।
