'ঝগড়া করার পর…', সৌরভের সঙ্গে বিয়ের গুঞ্জনের মাঝেই কোন গোপন কথা ফাঁস করলেন শুভস্মিতা?

'ঝগড়া করার পর…', সৌরভের সঙ্গে বিয়ের গুঞ্জনের মাঝেই কোন গোপন কথা ফাঁস করলেন শুভস্মিতা?
টলিপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে যে, শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায় আর সৌরভ চক্রবর্তী নাকি বেশ জমিয়ে একটা প্রেম করছেন। এমনকী দুজনে খুব জলদি বসবেন বিয়ের পিঁড়িতেও। এবার একসঙ্গে ছবি দিয়ে লিখলেন, 'ঝগড়া করার পর…', নিজেদের কোনও গোপন কথা ফাঁস করলেন তাঁরা?
মাস কয়েক ধরেই চর্চা 'লক্ষ্মী ঝাঁপি'-র 'দীপ' আর ‘ঝাঁপি’র প্রেম নাকি শুধু পর্দায় আটকে নেই। আর এবার একসঙ্গে জুটিতে ছবি দিয়ে অনুরাগীদের বিশেষ বার্তা দিলেন তাঁরা। সোমবার শুভস্মিতা-সৌরভ হাসি মুখে একফ্রেমে ধরা দেন। সেই ছবিতে স্টার জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ড থেকে পাওয়া প্রিয় জুটি অ্যাওয়ার্ড হাতে দেখা যায় তাঁদের। সৌরভের কাঁধে হাত দিয়ে ছবি তোলেন নায়িকা। পরের ছবিতে আবার দুজন হাত জুড়ে লাভ সাইনও করেন।
ছবিটি পোস্ট করে শুভস্মিতা লেখেন, ‘অনেকটা ঝগড়া করার পর প্রিয় জুটি অ্যাওয়ার্ড!আপনাদের সকল কে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এত ভালোবাসার জন্য। এভাবেই পাশে থাকুন এবং দেখতে থাকুন ‘লক্ষ্মী ঝাঁপি’.. সোম থেকে রবি প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬.৩০ -এ।’ তাঁদের এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই তাঁদের ভালোবাসায় ভরে দিয়েছেন অনুরাগীরা।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে তাঁদের বিয়ের গুঞ্জন জোরদার হতেই মুখ খুলেছিলেন তাঁরা। সংবাদ প্রতিদিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সৌরভ বলেছিলেন, 'জুটি হিসেবে দর্শক আমাদের খুবই পছন্দ করেন ও ভালোবাসেন। এটা হয়তো এই গুঞ্জনের একটা কারণ। কিন্তু হ্যাঁ, সে সবের ঊর্ধ্বে গিয়ে আমাদের মধ্যে খুব ভালো একটা বন্ধুত্ব রয়েছে। আর তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ গত আট মাস ধরে আমরা একসঙ্গে কাজ করছি। সেই বন্ধুত্বের রসায়ন দেখে ও পর্দায় আমাদের একসঙ্গে দেখে এমন একটা প্রত্যাশা হয়তো তৈরি হয়েছে। কাকে কতটা কার সঙ্গে মানাচ্ছে সেটা তো অপরপ্রান্তের মানুষ ভালো বুঝতে পারেন তাঁদের হয়তো এমনটা মনে হওয়া সেখান থেকেই। কিন্তু এমন কিছু ঘটছে না।’ অন্যদিকে, শুভস্মিতা বলেছিলেন, ‘আমরা বিয়ে করছি না। যদি করি তাহলে নিশ্চয়ই সকলকে জানাবো।’
