'বিয়ের লগ্নও ঠিক করে ফেলেছেন', শুভস্মিতার সঙ্গে এবার সাতপাক ঘুরবেন সৌরভ? যা বললেন অভিনেতা

'বিয়ের লগ্নও ঠিক করে ফেলেছেন', শুভস্মিতার সঙ্গে এবার সাতপাক ঘুরবেন সৌরভ? যা বললেন অভিনেতা
টলিপাড়া জুড়ে গুঞ্জন শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায় আর সৌরভ চক্রবর্তী নাকি প্রেম করছেন। গুঞ্জন তাঁরা নাকি দু'জনে খুব তাড়াতাড়ি বসবেন বিয়ের পিঁড়িতেও। এবার এই গুঞ্জনে মুখ খুললেন সৌরভ।
কিছুদিন আগে সৌরভের প্রাক্তন মধুমিতা সরকার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। এবার কি সেই পথেই হাঁটবেন নায়ক? আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সৌরভ এই প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। শুভস্মিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমীকরণটা ঠিক কী রকম? এবার তা নিয়েই নানা কথা ভাগ করে নেন অভিনেতা।
তিনি বলেন, 'সমাজমাধ্যমে এত লেখা হয় আমাদের নিয়ে! আসলে শুভস্মিতা আর আমি খুব ভালো বন্ধু। আমাদের বোঝাপড়াটাও বেশ ভালো। সমাজমাধ্যমে দীপ ও ঝাঁপির জুটি নিয়ে উন্মাদনা রয়েছে। আর আমরা খুব ভাল ঝগড়া করতে পারি। গঠনমূলক ঝগড়াই করি আমরা। দর্শকেরও রোম্যান্টিক দৃশ্য পছন্দ হয়েছে। ফলে লোকজন আমাদের বিয়ের দিনও ঠিক করে ফেলেছেন। বিয়ের লগ্নও ঠিক করে ফেলেছেন দর্শক।’
বিয়ে প্রসঙ্গে সৌরভ বলেন, 'আপাতত বিয়ের পরিকল্পনা নেই। তবে দেখা যাক। সামনে বিয়ের প্ল্যান থাকলে বলতাম। আমি লুকিয়ে বিয়ে করব না। সগর্বে, বুক বাজিয়ে বিয়ে করব!’
আসলে 'লক্ষ্মী ঝাঁপি' ধারাবাহিকে সৌরভ-শুভস্মিতার জুটি সকলের মন কেড়ে নিয়েছে। তারপর তাঁরা একসঙ্গে নানা সময় ছবিও পোস্ট করেন। ফলে সবটা মিলিয়ে তাঁদের জুটি নিয়ে একাধিক জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়। তারপর আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শুভস্মিতার পোস্ট দেখে জল্পনায় সিলমোহর বলে মনে করেন অনেকে। কারণ এই দিন নায়িকা নিজের মা এবং সৌরভের মায়ের সঙ্গে আদুরে ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে সৌরভের মা-কে আগলে রয়েছেন নায়িকা।
স্টার জলসার ‘হরগৌরী পাইস হোটেল’-এর সুবাদে চর্চায় উঠে আসেন শুভস্মিতা। পরবর্তীতে 'লক্ষ্মী ঝাঁপি'তে দর্শক দেখছে তাঁকে। সৌরভের সঙ্গে গত কয়েক মাস ধরেই শুভস্মিতার প্রেম চর্চা তুঙ্গে। দু'জনেই জানিয়েছেন, সিরিয়ালের সেট থেকেই তাঁদের বন্ধুত্বের শুরু। তাঁরা জানান তাঁরা একে অপরের খুব ভালো বন্ধু।
প্রসঙ্গত, এর আগেও সৌরভ ঘর বেঁধেছিলেন মধুমিতা সঙ্গে। তখন তাঁর অনেকটাই অল্প বয়স ছিল। প্রথম মেগা 'সবিনয় নিবেদন' চলাকালীনই মধুমিতার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন সৌরভ। সেটেই হয়েছিল আলাপ। ২০১৫ সালে বিয়ে করে ফেলেন সৌরভ-মধুমিতা। তারপর ২০১৯ সালে বিচ্ছেদ হয় তাঁদের।