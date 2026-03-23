‘এই পৃথিবীর পুরোটাই….’, শুভস্মিতার জন্মদিনেই প্রেমের ইস্তেহার সৌরভের! ফের বিয়ে করবেন মধুমিতার প্রাক্তন?

‘এই পৃথিবীর পুরোটাই….’, শুভস্মিতার জন্মদিনেই প্রেমের ইস্তেহার সৌরভের! ফের বিয়ে করবেন মধুমিতার প্রাক্তন?
‘এই পৃথিবীর পুরোটাই যদি শহর হয়ে যায়! … যাক। সেই কংক্রিটের রাস্তায় তুই শুধু Amélie হয়ে সাইকেল চালাস', জন্মদিনে চর্চিত প্রেমিকাকে বার্তা সৌরভের।
প্রাক্তন স্ত্রী মধুমিতা ইতিমধ্যেই নতুন সংসার পেতেছেন। সৌরভের জীবনেও নতুন বসন্ত। সেই চর্চা মাস কয়েক ধরেই টলিপাড়ার আনাচেকানাচে। অভিনেত্রী শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর অনস্ক্রিন রসায়ন নাকি অফস্ক্রিনেও ততটাই মাখোমাখো। কিছুদিন আগেই সৌরভের মা-কে ‘মা’ সম্বোধন করেছিলেন শুভস্মিতা। বুঝিয়ে ছিলেন এই সম্পর্কের জল অনেকদূর গড়িয়েছে। এবার নায়িকার জন্মদিনে সৌরভের এক আবেগঘন ও কাব্যিক পোস্ট এখন নেটপাড়ার নজরে। তাঁদের এই বিশেষ বন্ধুত্ব কি তবে আরও গভীরে পৌঁছেছে? উঠছে সেই প্রশ্ন।
আবেগঘন শুভেচ্ছা ও ‘অ্যামেলি’ কানেকশন:
শুভস্মিতার সঙ্গে একটি কেক কাটার ছবি পোস্ট করে সৌরভ লিখেছেন এক মায়াবী বার্তা— ‘এই পৃথিবীর পুরোটাই যদি শহর হয়ে যায়! … যাক। সেই কংক্রিটের রাস্তায় তুই শুধু Amélie হয়ে সাইকেল চালাস।’
ফরাসি ক্ল্যাসিক সিনেমা ‘Amélie’-র সেই প্রাণবন্ত এবং স্বপ্নালু চরিত্রের সঙ্গে শুভস্মিতাকে তুলনা করেছেন সৌরভ। সৌরভের এই অনন্য লেখনী এবং শুভস্মিতার জন্মদিনের উষ্ণতা দেখে নেটিজেনদের একাংশ মনে করছেন, মধুমিতার সঙ্গে বিচ্ছেদের অনেকদিন পর সৌরভের জীবনে সম্ভবত নতুন বসন্তের আগমন ঘটেছে।
শুভস্মিতা ও সৌরভের রসায়ন:
শুভস্মিতা মুখোপাধ্যায় ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ । ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দুজনেই বেশ হাসিখুশি মেজাজে সময় কাটাচ্ছেন। চশমা পরা ক্যাজুয়াল লুকে সৌরভ এবং কালো পোশাকে স্নিগ্ধ হাসি মাখা শুভস্মিতার এই ফ্রেমটি অত্যন্ত স্নিগ্ধ। তাঁদের এই রসায়ন কেবল ‘সহকর্মী’র গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্য কোনো সমীকরণের দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে কি না, তা নিয়ে ভক্তদের কৌতূহল তুঙ্গে।
মধুমিতার পর কি তবে শুভস্মিতা?
মধুমিতা সরকারের সঙ্গে সৌরভের বিচ্ছেদের পর তিনি নিজেকে অনেকটা কাজের মধ্যেই ডুবিয়ে রেখেছিলেন। অভিনেতা হিসেবে তো বটেই, পরিচালক হিসেবেও তিনি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে একের পর এক সফল কাজ উপহার দিয়েছেন। এখন শুভস্মিতার জন্মদিনে তাঁর এই কাব্যিক উপস্থিতি নতুন গুঞ্জনের জন্ম দিল। তাহলে কি শীঘ্রই শুভকাজ সেরে ফেলবেন দুজনে? সৌরভ স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিয়ে নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ আস্থা আছে তাঁর। বিয়ে ভেঙেছে বলে বিশ্বাস হারায়নি। তবে শুভস্মিতার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নিয়ে মিডিয়ার সামনে এখনই মুখ খুলতে না-রাজ।