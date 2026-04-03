    'আমার যখন মনে হয়েছিল...', ঘাড়ে আঁকা ছোট্ট প্লেন, জানেন কেন এই ট্যাটু করান সৌরভ?

    টলিউড ইন্ডাস্ট্রির রাফ অ্যান্ড টাফ অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সৌরভ দাস। যে কোনও চরিত্রে তিনি অনবদ্য। সৌরভের ঘাড়ের কাছে আঁকা ছোট্ট এরোপ্লেনের ট্যাটু। জানেন কেন এই ট্যাটু করান সৌরভ? 

    Apr 3, 2026, 22:06:20 IST
    By Swati Das Banerjee
    টলিউড ইন্ডাস্ট্রির রাফ অ্যান্ড টাফ অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সৌরভ দাস। যে কোনও চরিত্রে তিনি অনবদ্য। তবে চকলেট বয় ইমেজে নয় বরং সৌরভকে বেশি দেখা দিয়েছে রাগী চরিত্রে। দেখা গিয়েছে এমন চরিত্র যেখানে বিলাসবহুল পোশাক নয় বরং সৌরভকে পরে থাকতে হয়েছে খুব সাধারণ পোশাক।

    ঘাড়ে আঁকা ছোট্ট প্লেন, জানেন কেন এই ট্যাটু করান সৌরভ
    তবে ব্যক্তিগত জীবনে সৌরভ কিন্তু ভীষণ সৌখিন একজন মানুষ। শরীরের বিভিন্ন অংশে ট্যাটু করিয়েছেন তিনি। তবে সব থেকে বেশি আলোচিত হয়েছিল সৌরভের ঘাড়ের কাছে আঁকা ছোট্ট এরোপ্লেনের ট্যাটু। এই ট্যাটু তিনি করিয়েছিলেন ‘মন্টু পাইলট’ ওয়েব সিরিজ মুক্তি পাওয়ার আগে।

    ‘মন্টু পাইলট’ প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্ব ইতিমধ্যেই বিশাল বড় হিট। এই সিরিজে সৌরভের অভিনয় এবং ডায়লগ আলাদা করে মানুষের নজর কেড়েছে। কিন্তু তার থেকেও বেশি নজর কেড়েছিল সৌরভের ঘাড়ের কাছে আঁকা ট্যাটু। তাহলে কি সিজন হিট হওয়ার জন্যই এই ট্যাটু করিয়েছিলেন তিনি?

    না, একদমই নয়, বরং এই ট্যাটু তিনি করিয়েছিলেন সিরিজে অভিনয় করার সময়। সৌরভের কথায়, মন্টু পাইলটের শ্যুটিং যখন তিনি শুরু করেন তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তিনি এবং গোটা টিম একটা বিরাট বড় কিছু করতে চলেছে। তাই এই মন্টু পাইলটকে স্মৃতি হিসেবে ধরে রাখার জন্যই তিনি এই এরোপ্লেনের ট্যাটু আকিয়েছিলেন নিজের শরীরে।

    আনন্দবাজার সোশ্যালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সৌরভ বলেন, ‘আমি চেয়েছিলাম মন্টু পাইলটের চরিত্রকে সম্মান জানাতে। আমার শ্রদ্ধা জানানোর জন্যই এই ট্যাটু করানো। আমি জানি একদিন বয়স হয়ে যাবে, চামড়া কুঁচকে যাবে, কিন্তু এই ট্যাটু সারা জীবন আমার সঙ্গে থেকে যাবে।’

    প্রসঙ্গত, গত মাসেই মুক্তি পেয়েছে ‘মন্টু পাইলট ৩ ’, যা ইতিমধ্যেই দর্শকদের কাছে পেয়েছে প্রচুর জনপ্রিয়তার কারণে এই পর্বের জন্য বহু দিন ধরে অপেক্ষা করেছিলেন দর্শকরা। অন্যদিকে গত বছর ‘দ্যা একাডেমি অফ ফাইন আর্টস’ সিনেমাতে অভিনয় করে সকলের নজর কেড়েছিলেন সৌরভ। অভিনয় করেছিলেন ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ সিনেমার মতো ছবিতেও যেখানে গোপাল পাঁঠার চরিত্রে অভিনয় করে বলিউডে প্রশংসিত হয়েছিলেন তিনি।

