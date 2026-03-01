Sourav Biopic: সৌরভের মা অপরাজিতা আঢ্য, বাবা বোমন ইরানি! মহারাজের বায়োপিকে আর কে থাকছেন?

Sourav Biopic: সৌরভের মা অপরাজিতা আঢ্য, বাবা বোমন ইরানি! মহারাজের বায়োপিকে আর কে থাকছেন?
১৫ মার্চ থেকে ফ্লোরে যেতে পারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের বায়োপিক। এখনও ডোনা হিসেবে কাকে দেখা যাবে, তা জানা যায়নি। তবে ছবির বাদবাকি কাস্ট এল সামনে।
বাঙালির কাছে দাদা মানেই ইমোশন। ক্রিকেট শুনলেই হয়তো প্রথমে বাঙালির এই নামটাই মনে আসে। সেই মানুষটাকে নিয়েই যখন সিনেমা, তখন তা নিয়ে উত্তেজনা তো থাকবেই। বর্তমানে জোর কদমে এগোচ্ছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক। প্রি প্রোডাকশনের কাজ প্রায় শেষ। মার্চ মাস থেকেই ছবি যাবে ফ্লোরে। এরই মধ্যে খোলসা হল দাদার বায়োপিকে থাকছেন কোন কোন তারকা।
সৌরভের বায়োপিকে দেখা যাবে কাদের?
ইতিমধ্যেই খোলসা হয়েছে যে, রাজকুমার রাও থাকছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে। ইতিমধ্যেই তিনি ব্যাটিং প্র্যাক্টিস শুরু করে দিয়েছেন। এবার সামনে এল ছবির বাদবাকি কাস্ট। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা নিরূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে দেখ যাবে অপরাজিতা আঢ্যকে। সৌরভের বাবা চণ্ডি গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে থাকছেন বোমন ইরানি। প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জগমোহন ডালমিয়া-র চরিত্রে কাজ করবেন গজরাজ রাও। তবে সৌরভ-পত্নী কে হচ্ছেন, তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা!
১৫ মার্চ থেকে ছবি সেটে যেতে পারে। আর তার আগে বেহালায় গঙ্গোপাধ্যায় বাড়িতে গিয়ে কয়েকদিন থাকতে পারেন রাজকুমার রাও। বাংলার মহারাজকে স্টাডি করতে চান বটাই দেখতে চান খুঁটিয়ে।
কলকাতা ছাড়াও মুম্বই ও লন্ডনে হবে সৌরভের বায়োপিকের শ্যুট
২০২১ সাল নাগাদ ঘোষণা হয়েছিল এই সিনেমাটির। তারপর থেকেই বাংলার মানুষদের উত্তেজনা একেবারে তুঙ্গে। রোমান্টিক কমেডি ছবির জন্য জনপ্রিয় পরিচালক লাভ রঞ্জন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিকটি প্রযোজনা করছেন। আর পরিচালনার দায়িত্ব সামলাবেন বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে। কলকাতাতেই এই ছবির অধিকাংশ শ্যুটিং হওয়ার কথা রয়েছে। ইডেন গার্ডেন্স, এরিয়ান ক্লাব সহ ময়দানের বিভিন্ন মাঠেও হবে সিনেমার শ্যুটিং। তবে কলকাতা ছাড়াও মুম্বই ও লন্ডন- এই তিন শহর মিলিয়ে বায়োপিকটির শুটিং হবে। ছবিটি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ক্রিকেট-জীবনের উত্থান, সংগ্রাম এবং ২০১১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় দলের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ যাত্রার গল্প তুলে ধরবে।
ডোনার চরিত্রে কে?
মাঝে শোনা গিয়েছিল যে, ডোনার চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীকে। তবে এমনটাও শোনা যাচ্ছে যে, এই চরিত্রের জন্য আরও একাধিক বাঙালি অভিনেত্রীর নাম বিবেচনায় রয়েছে। তবে এক্ষেত্রেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দাদাই।