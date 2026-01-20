ফের ছোটপর্দায় ফিরতে চলেছেন সৌরভ, মহারাজের ছবিতেও হতে চলেছে বিশাল বড় বদল
২০২৬ সাল হতে চলেছে শুধু সৌরভময়। একদিকে শুরু হতে চলেছে সৌরভের বায়োপিকের শুটিং আবার অন্যদিকে সৌরভ নিজেও ফিরতে চলেছেন ছোটপর্দায়। জানা গিয়েছে, আগামী মার্চ মাস থেকেই স্টার জলসার বিগ বস আবার সঞ্চালনা করবেন তিনি।
এই মুহূর্তে সৌরভ বিদেশে ব্যস্ত কিন্তু খুব শীঘ্রই তিনি দেশে ফিরে আসবেন এবং আগামী প্রজেক্টের কাজ শুরু করে দেবেন বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে কিছুদিন আগেই সৌরভের বায়োপিক যিনি পরিচালনা করছেন সেই বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে সৌরভের বাড়ির কিছু অংশ ক্যামেরাবন্দি করে নিয়ে গিয়েছেন।
সৌরভের বায়োপিক শুধুমাত্র কলকাতায় নয়, শুটিং হবে কলকাতা, মুম্বই এবং লন্ডন মিলিয়ে। নামভূমিকায় অভিনয় করবেন রাজকুমার রাও। রাজকুমার ইতিমধ্যেই স্ত্রী পত্রলেখার থেকে অনেকটাই বাংলা শিখে ফেলেছেন। এছাড়াও সৌরভের স্টাইলে ব্যাট চালাতেও শিখছেন তিনি।
কিন্তু এখানেই লুকিয়ে রয়েছে আরও একটি বড় খবর। খুব সম্ভবত ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রের দেখতে পাওয়া যাবে না মিমি চক্রবর্তীকে। মিমির পরিবর্তে বাংলার অন্য কোন অভিনেত্রীকে নেওয়ার কথা ভাবনা চিন্তা করেছেন পরিচালক। যদিও সৌরভ যদি অনুমতি না দেন সে ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে না।
তবে শুধু ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করবেন তিনি একা নন, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির এক ঝাঁক তারকা অভিনয় করবেন এই ছবিতে। যদিও সানা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করবেন হিন্দি চলচ্চিত্র জগতের এক শিশুশিল্পী। এই বছরেই শুরু হয়ে যাবে ছবির কাজ।
প্রসঙ্গত, খুব সম্প্রতি এক কন্যা সন্তানের বাবা হয়েছেন রাজকুমার রাও। মেয়ের নাম প্রকাশ্যেও এনেছেন তিনি। সৌরভ যেহেতু এক কন্যা সন্তানের পিতা, তাই সৌরভের পিতৃত্বের দিকটি খুব ভালোভাবেই যে রাজকুমার ক্যামেরার সামনে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন তা বলাই বাহুল্য।
তবে স্টার জলসায় সৌরভ ফিরে এলেও দর্শকরা ভীষণভাবে মিস করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সঞ্চালিত ‘দাদাগিরি’। জি বাংলার অন্যতম শো ছিল এটি। সৌরভকে তাই আবার দাদাগিরির মঞ্চে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা রয়েছেন দর্শক মহল।
