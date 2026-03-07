Edit Profile
    ‘এখনও তো সবটা জানে না…’! মেয়ে সানা না বউ ডোনা, বাস্তবে সৌরভের বিগ বস কে?

    সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হচ্ছে বাংলা বিগ বস। আর সঞ্চালনা করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন দাদা জানালে, বাস্তবে তাঁর জীবনের ‘বিগ বস’ কে! মেয়ে না বউ, কার নাম নিলেন দাদা?

    Published on: Mar 07, 2026 6:30 PM IST
    By Tulika Samadder
    ফের বিনোদন দুনিয়ায় দাদাগিরি করতে তৈরি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বরাবরই ক্রিকেট পিচে বাংলার মহারাজ নামা মানেই, দেশবাসীর মনে টানটান উত্তেজনা। চার-ছয়ের যেন জোয়ার। তবে ক্রিকেট পিচে তিনি যতটা সাবলীল, ততটাই ক্য়ামেরার সামনে। যা এর আগে প্রমাণ করেছে জি বাংলার দাদাগিরিতে। এবার পালা বিগ বস বাংলা সঞ্চালনা করার।

    সানা না ডোনা. সৌরভের বিগ বস কে?
    সানা না ডোনা. সৌরভের বিগ বস কে?

    বাস্তবে সৌরভের বিগ বস কে?

    শুক্রবার এই নতুন রিয়েলিটি শো নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন সৌরভ। আর সেখানে তাঁর কাছে প্রশ্ন রাখা হয়, তাঁর জীবনের বিগ বস কে! দাদা কিন্তু মোটেও বউ ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম নেননি। বরং মেয়ে সানার কথা বলেন। অর্থাৎ সৌরভের বাস্ত জীবনের বগ বস তাঁর মেয়ে। জানান, ‘সানা এখনও সবটা জানে না। সানা আজকের পর জানলে জিজ্ঞাসা করবে যে কী হচ্ছে? তাঁকে সমস্তটা বোঝাতে হবে। তারপর কিছু করতে দেবে।’

    কী করেন সৌরভ-কন্যা সানা?

    বাবার পথে হেঁটে ক্রিকেট দুনিয়ায় আসেননি সানা। যদিও মা ডোনার মতোই দারুণ নাচ করতেন। কিন্তু সেটাকেও নিজের পেশা হিসেবে বেছে নেননি সানা। লেখাপড়ায় বরাবরই তুখোড় সৌরভ কন্যা। কলকাতার লরেটো হাউস থেকে স্কুলজীবন শেষ করে লন্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন (UCL) থেকে অর্থনীতিতে (BSc Economics) উচ্চশিক্ষা। এরপর সানা সানা এভারকোর, পিডব্লিউসি (PwC) এবং ডেলয়েটের (Deloitte) মতো সংস্থায় ইন্টার্নশিপ করেছেন। আর এখন 'ইনোভারভি' (InnoVerV)-তে কনসালট্যান্ট হিসেবে চাকরি করছেন সানা।

    বিগ বস বাংলা শুরু সেপ্টেম্বর মাস থেকে

    সেপ্টেম্বর মাস থেকে শুরু হবে বিগ বস বাংলার জার্নি। সৌরভ জানালেন, নতুন কিছু করার সুযোগ পেয়ে তিনি নিজেও খুব উত্তেজিত। হিন্দি বিগ বসে সলমনকে দেখেছেন কিছু সময়ে। তবে সেভাবে বিগ বস দেখা হয়নি। তবে আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়েছে সৌরভের গলাতে। অর্থাৎ, বাংলার মানুষ এক নতুন ভাবে দেখতে পারবেন দাদাকে। বলেন, 'আমার কাছে নতুন ধরনের শো, একদম ভিন্ন। আমি যেগুলো করেছি ভালো করে করার চেষ্টা করেছি। এটাও আশা করি ভালো হবে।'

    সৌরভের বায়োপিক

    এদিকে মার্চ মাস থেকে ফ্লোরে যাচ্ছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক। যেখানে সৌরভের চরিত্রে দেখা যাবে রাজকুমার রাওকে। এরইমধ্যে রিভিল হয়েছে সিনেমার অন্যান্য কাস্টও। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা নিরূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে দেখ যাবে অপরাজিতা আঢ্যকে। সৌরভের বাবা চণ্ডি গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে থাকছেন বোমন ইরানি। প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট জগমোহন ডালমিয়া-র চরিত্রে কাজ করবেন গজরাজ রাও। তবে সৌরভ-পত্নী অর্থাৎ ডোনা কে হচ্ছেন, তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা! সব ঠিক থাকলে, চলতি বছরেই মুক্তি পাবে এই সিনেমা।

