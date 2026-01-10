Edit Profile
    Sourav-Sana: ‘দুনিয়া উপর-নীচ…’! মেয়ে সানার প্রেমিকের খবর শুনলে কী প্রতিক্রিয়া হবে? জবাব সৌরভের

    সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চার শেষ নেই। এমনকী, দাদার মুখে বউ ডোনা ও মেয়ে সানা-র গল্প শুনতেও খুব ভালোবাসে তাঁর ভক্তরা। 

    Published on: Jan 10, 2026 1:56 PM IST
    By Tulika Samadder
    হামেশাই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখা যায় দাম্পত্য জীবন নিয়ে মজার ছলে টিপ্পনী কাটতে। শুধু তাই নয়, স্ত্রীকে নিয়ে মস্করা করার সুযোগ পেলেও ছাড়েন না দাদা। এমনকী, মেয়ে সানাকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলেও জবাব দেন অকপটে।

    সৌরভ ও সানা।
    সৌরভ ও সানা।

    একবার যেমন অভিনেত্রী পায়েল সরকার দাদাগিরিতে এসে সৌরভের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, ‘ধরো সানা এসে বলল, আমি এই ছেলেটাকে ভালোবাসি, তোমার দুনিয়া একেবারে উপর-নীচ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই?’ আর এতে সানার বাবা অর্থাৎ সৌরভের জবাব ছিল, ‘একদমই না। অনেক প্রশ্ন করব ঠিকই। দুনিয়া উপর-নীচ হবে না।’

    সানা গঙ্গোপাধ্যায় বর্তমানে লন্ডনে উচ্চশিক্ষা এবং একটি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কাজ করছেন। বেশ মোটা অঙ্কের মাইনে পান সেখানে তিনি। সৌরভ এর আগে দাদাগিরিতেই বলেছিলেন, কলকাতার বাড়িতে সকলের আদরের মণি তাঁর মেয়ে। রাতে ঘুমোতে যেতেন দেরি করে, ঘুম থেকে উঠতেও বাজাতেন বেলা ১২টা-১টা। তাই খানিক শৃঙ্খলার জন্যই মেয়েকে লন্ডনে পাঠানো। যেখানে সমস্ত কাজ নিজের হাতেই করতে হয় সৌরভ-কন্যাকে।

    ইনোভারভের কনসালট্যান্টের পদে কর্মরতা সানা। ফলে অফিসের কাজের চাপও রয়েছে। সময়-সুযোগ পেলে সৌরভ ও ডোনা দুজনেই চলে যান মেয়ের কাছে। সময় কাটিয়ে আসেন মেয়ের সঙ্গে। লন্ডনে UCL অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন থেকে অর্থনীতিত স্নাতক পাশ করেছেন সানা গঙ্গোপাধ্যায়। তার আগে কলকাতায় লোরেটো হাউস স্কুলে পড়াশোনা সানার। আইএসসি-তে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ছিল ৯৮ শতাংশ। তার পরই লন্ডনে পাড়ি। এর আগেও সৌরভ স্পষ্ট করেছিলেন, মেয়ের ব্যক্তি স্বাধীনতায় কখনোই তিনি করবেন না হস্তক্ষেপ।

    প্রসঙ্গত, ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন সৌরভ ও ডোনা নিজেরাও। ১৯৯৬ সালে গোপনে রেজিস্ট্রি করেন দুজনে। প্রথমে দুই পরিবারের অমত ছিল। তবে পরবর্তীতে আর বাধা দেয়নি দুই পরিবার। জানায়নি কোনো আপত্তিও। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সৌরভ ও ডোনার সামাজিক বিয়ে হয়। আর সানার জন্ম হয় ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে।

