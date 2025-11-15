Edit Profile
    শুধু মীর নন, ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’-এ এবার হাজির গোটা ‘মিরাক্কেল’ পরিবার

    রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া দিদি নাম্বার ওয়ান একেবারে অসম্পূর্ণ। কিন্তু কিছু ব্যক্তিগত কারণে এই মুহূর্তে দিদি নাম্বার ওয়ান মঞ্চে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না অভিনেত্রীকে। যদিও পরিবর্তে যিনি এসেছেন, তার বিকল্পও হয় না। সঞ্চালনার দিক থেকে তিনি সকলের গুরু, তিনি হলেন মীর।

    Published on: Nov 15, 2025 2:11 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’ একেবারে অসম্পূর্ণ। কিন্তু কিছু ব্যক্তিগত কারণে এই মুহূর্তে ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’- এর মঞ্চে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না অভিনেত্রীকে। যদিও পরিবর্তে যিনি এসেছেন, তার বিকল্পও হয় না। সঞ্চালনার দিক থেকে তিনি সকলের গুরু, তিনি হলেন মীর।

    ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’-এ এবার হাজির গোটা ‘মিরাক্কেল’ পরিবার
    'দিদি নাম্বার ওয়ান'-এ এবার হাজির গোটা 'মিরাক্কেল' পরিবার

    বিগত বহু বছর একাধিক অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেছেন মীর, ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’- এর মঞ্চে যদিও এই প্রথম তাঁর সঞ্চালনা, কিন্তু কোথাও যেন এক মুহূর্তের জন্য তার কেটে যায়নি। বরং বহুদিন বাদে সেই পুরনো মীরকে আবার দেখতে পেয়ে খুশি সকলে। এবার সেই আনন্দ আরও কিছুটা বাড়তে চলেছে কারণ ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’ মঞ্চ মাতাতে আসছে গোটা মিরাক্কেল পরিবার।

    জি বাংলার তরফ থেকে যে নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, মিরাক্কেল খ্যাত ৪ কমেডিয়ান এসেছেন মঞ্চ মাতাতে। এঁদের মধ্যে প্রথমেই রয়েছেন মৃদুল ভট্টাচার্য, যিনি মিরাক্কেলের প্রত্যেক প্রতিযোগীর থেকে অনেক বেশি সিনিয়র।

    রয়েছেন ডক্টর কৃষ্ণেন্দু চ্যাটার্জী, ফটিক পুরকাইত এবং অন্যতম অভিনেতা তথা পরিচালক সৌরভ পালোধী। তবে এই চার মহারথী একা আসেননি বরং সঙ্গে এসেছেন তাঁদের ঘরণী। গোটা পরিবারের সঙ্গে হাসিঠাট্টায় মেতে উঠতে দেখা গিয়েছে মীরকে।

    যদিও এই স্পেশাল এপিসোড মাত্র তিন দিনের জন্য, সেটা আগেই ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছিল। শিশু দিবস উপলক্ষে ১৩ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে তাই আনন্দ আরও কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আসতে চলেছেন ‘মিরাক্কেল’ পরিবার।

    বহু বছর পর আবার একেবারে অন্যরকম ভাবে এই পুরনো প্রতিযোগীদের দেখতে পেয়ে ভীষণ খুশি দর্শকরা। বিগত কয়েক বছরে ‘মিরাক্কেল’ সম্প্রচারিত হয় না তাই সেই ভাবে আর প্রাণ খুলে হাসার সুযোগও পান না দর্শকরা। কিন্তু এইভাবে মাঝেমধ্যে এমন দৃশ্য দেখার সুযোগ পেলে কে আর হাতছাড়া করতে চায়!

    প্রসঙ্গত, গত ১৪ নভেম্বর শিশু দিবস উপলক্ষে ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে খেলতে দেখা গিয়েছিল মীরকে। এই দিন প্রতিযোগী হয়ে এসেছিলেন খুদে চার দিদি। এই চার দিদির মধ্যে কেউ অভিনয় জীবনে পদার্পণ করেছে কেউ আবার পটু নৃত্যশিল্পী। সকলকে নিয়ে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছিলেন ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’-এর নতুন সঞ্চালক।

