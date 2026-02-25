Edit Profile
    ডিভোর্সের পর ডিপ্রেশনে, মাত্র ৩৭-এ চলে গেলেন ‘স্প্লিটসভিলা ৭’ খ্যাত ময়াঙ্ক

    গ্ল্যামার জগতের গ্লিটজ আর গ্ল্যামারের আড়ালে ফের একবার শোকের ছায়া। ‘স্প্লিটসভিলা ৭’ (Splitsvilla 7) খ্যাত মায়াঙ্ক পাওয়ারের অকাল প্রয়াণে স্তম্ভিত তাঁর সহকর্মী এবং অনুরাগীরা।

    Published on: Feb 25, 2026 8:10 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    রিয়্যালিটি শো-এর পরিচিত মুখ এবং মডেল মায়াঙ্ক পাওয়ারের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ বিনোদন জগত। মাত্র ৩৭ বছর বয়সেই না ফেরার দেশে চলে গেলেন তিনি। এমটিভি-র জনপ্রিয় শো ‘স্প্লিটসভিলা সিজন ৭’-এ অংশ নিয়ে দর্শকদের নজর কেড়েছিলেন এই হ্যান্ডসাম যুবক। তাঁর এই আকস্মিক প্রয়াণের খবর সামনে আসতেই নেটপাড়ায় শোকের ছায়া।

    মারা গেলেন কীভাবে?

    সূত্রের খবর, গত কয়েকদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন মায়াঙ্ক। দু-বছর আগে বিয়ে ভাঙে মায়াঙ্কের। তারপর থেকেই মানসিক অবসাদ ঘিরে ধরেছিল তাঁকে। নিজেকে ফিটনেসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি। মায়াঙ্কের মা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ছেলে ডিপ্রেশনের শিকার ছিল। তাই নয়, গত বছর মার্চে লিভারে কঠিন রোগও ধরা পড়ে মায়াঙ্কের। শেষরক্ষা হল না। মাসখানেক ধরেই ভুগছিলেন তিনি। অল্প বয়সে এই প্রতিভাবান মডেলের চলে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তাঁর বন্ধু এবং সহকর্মীরা।

    স্প্লিটসভিলা-র সফর:

    ২০১৪ সালে ‘স্প্লিটসভিলা ৭’-এ সানি লিওন এবং রণবিজয় সিং-এর সঞ্চালনায় মায়াঙ্ক ছিলেন অন্যতম শক্তিশালী প্রতিযোগী। তাঁর ফিটনেস এবং ব্যক্তিত্ব সেই সময় যুবসমাজের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। শো-এর অন্যতম প্রতিযোগী প্রিয়াঙ্কা পুরোহিতের সঙ্গে তাঁর রসায়ন আজও দর্শকদের মনে রয়েছে। গ্ল্যামার জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লড়ছিলেন মায়াঙ্ক, কিন্তু মাঝপথেই থমকে গেল সেই লড়াই।

    সহকর্মীদের শোকবার্তায়:

    মায়াঙ্কের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকেই স্প্লিটসভিলা-র প্রাক্তন প্রতিযোগীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকবার্তা জানাচ্ছেন। অনেকেই তাঁর সঙ্গে কাটানো পুরনো দিনের কথা শেয়ার করেছেন। তাঁদের মতে, মায়াঙ্ক ছিলেন জীবনভর্তি এক মানুষ, যাঁর হাসিমুখ সবার মন জয় করে নিত। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া বলিউডে।

